Paradox jízdních asistentů: Moderní auta méně bourají, opravy jsou ale mnohem dražší

Moderní technika dokáže řadě nehod zabránit, když už ale k havárii dojde, znamená často výrazně vyšší cenu opravy. Ve statistikách pojišťoven rostou průměrné škody na vozidlech a snadno se stane, že překročí i stotisícový limit pro zavolání dopravní policie.

"Meziroční navýšení škod na vozidlech se pohybuje v řádu sedm až 11 procent," říká Kateřina Ikráthová z pojišťovny Allianz. Jako příklad uvádí Opel Astra. Zatímco v letech 2016 a 2017 vyšla oprava po drobné havárii, která si vyžádala výměnu světlometu, nárazníku, blatníku a drobného plastového příslušenství na 62 000 Kč, v roce 2018 vyrostla o 30 procent na 83 000 Kč.

To už je jen kousek od limitu 100 000 Kč, po jehož překročení se k nehodě musí podle zákona volat policie. Příčin je několik: vyšší životní úroveň s sebou nese i nárůst mezd automechaniků, řada oprav si také vyžádá zásah autorizovaného servisu a svoji roli hrají i moderní světlomety, komfortní a bezpečnostní asistenční systémy, kterých jsou auta dnes plná.

V případě zmíněného Opelu Astra totiž můžete mít místo klasických halogenových světlometů speciální LED Matrix světla. Ty jsou tvořená soustavou diod a dokážou nabídnout stálé dálkové světlo - jakmile se blíží auto v protisměru, určité segmenty se prostě vypnou, aby jeho řidiče neoslnily.

Taková světla sice nabízejí neporovnatelný komfort a vysokou životnost, ale také jsou pochopitelně dražší na opravu. Doporučená cena halogenových světlometů na Opel Astra je 7770 Kč, zatímco LED Matrix vyjdou na 33 530 Kč.

I u Octavie je rozdíl mezi klasickým halogenovým a moderním LED světlometem zásadní. Zatímco prvně jmenovaný stojí v servisu lehce přes šest tisíc, druhý přes 15 000 Kč, a to se přitom jedná o jednodušší řešení, než nabízí Opel.

Podle údajů České kanceláře pojistitelů je tento efekt zdražování oprav výrazně znát zejména u prémiových značek, jako je BMW, Mercedes nebo Audi. U aut do pěti let stáří evidují průměrnou škodu plněnou z povinného ručení na 71 823 Kč, u vozidel starých šest až deset let je přitom jen 55 858 Kč.

Nejlevnější jsou opravy na mladých škodovkách: 39 906 Kč. To může být dáno i tím, že v porovnání s konkurencí se u nás nejvíc škodovek prodá flotilovým zákazníkům i v nižších výbavách, domácí značka ale také boduje levnějším servisem.

"Očekáváme, že u havarijně pojištěných vozidel bude vliv drahých oprav způsobených rovněž přítomností asistenčních systémů stoupat výrazněji," říká mluvčí Kooperativy Milan Káňa. V porovnání prvního kvartálu roku 2018 a 2017 eviduje jeho společnost nárůst průměrné výše hmotné škody na vozidle hrazené z havarijního pojištění o více než 12 procent.

"Ještě zásadnější je pro nás posun ve výši plnění u oprav čelních skel," doplňuje Káňa. U některých vozidel střední třídy se podle něj ceny výměn téměř zdvojnásobily. Náklady na opravy prodražují čidla umisťovaná právě za čelní skla: kamery určené ke sledování jízdních pruhů, čtení značek, průhledové displeje, které se promítají právě na čelní sklo. To v takovém případě potřebuje speciální fólii.

U Kooperativy vzrostla škoda na čelních sklech meziročně téměř o devět procent. V případě Škody Octavia je jen v ceně samotného skla pro vozy bez kamery a s kamerou rozdíl cca 1800 Kč, tedy asi o třetinu. Vyváží přítomnost asistenčních systémů vyšší náklady alespoň nižším počtem nehod?

"Riziko nehod je skutečně nižší, ale zatím pokles počtu nehod evidujeme jen u tahačů, které jsou podobnými systémy vybaveny častěji. Vzhledem ke stáří vozového parku v ČR očekáváme, že by se pozitivní trend poklesu nehod mohl objevit do tří let," očekává Káňa.

A mají dražší opravy plošný vliv na cenu havarijního pojištění pro řidiče? "My máme napočítané očekávané průměrné pojistné náklady pro jednotlivé značky, modely, dokonce motory a výbavy. Podle toho se pak s přihlédnutím k podmínkám stanovuje výše havarijního pojištění," popisuje výpočet Káňa.

Logicky tedy u dražších prémiových aut zaplatíte více, tak tomu ale i s ohledem na jejich vyšší pořizovací cenu bylo vždycky. Pokud nicméně plánujete koupit zánovní ojetinu (prémiovou i starší) a uvažujete o tom, že byste ji nenechali havarijně pojistit, ještě jednou si to raději rozmyslete.