Ojetý Hyundai ix20: Jistotu, která přežila téměř dekádu, dodnes koupíte zánovní

Tohle auto navrhovali ještě za starých předkrizových poměrů. Má vysokou a praktickou karoserii, bohaté možnosti výbavy i jednoduchou mechaniku. Ve výrobě vydrželo skoro deset let, do jara 2019. Poslední ročníky dnes vzhledem k morálnímu stáří vypadají draze, ale modří už vědí, že poslední roky vnesly do automobilového světa logiku archivního vína: čím zasloužilejší konstrukce, tím víc jistoty.

Těsně před hospodářskou krizí měl Hyundai už hodně našlápnuto k dobytí Evropy. Prestiž mu dodával sedan Sonata i velká SUV Santa Fe a ix55. Kromě toho vybudoval továrnu v Nošovicích, z níž začal chrlit úspěšnou řadu i30. Související Hyundai v Nošovicích už vyrobil celkem tři miliony aut. Za hodinu jich zvládne 66 Z druhé linky v téže hale pak začaly sjíždět malé ix20. A zatímco všechna ostatní auta měla něco společného s globální produkcí, která se prodávala v USA, Asii a Austrálii, ix20 bylo na čistém papíře vymyšlené výhradně pro Evropu. Kompaktní MPV se spoustou místa na malém půdorysu a bohatou výbavou. Pohodlným nastupováním, vzpřímenou pozicí za volantem i výborným výhledem ven si ihned získal oblibu mezi motoristy staršími a pokročilými. Praktickou využitelnost a snadné manévrování ve městě si ale oblíbili všichni včetně žen, jelikož ix20 na poměry MPV vypadalo docela dynamicky. Výbava zahrnovala volitelně i navigaci nebo parkovací kameru, většina zákazníků ale střízlivě volila druhý krok odspodu: manuální klimatizaci, kožený volant a posuvná zadní sedadla. Lišila se také úroveň světel, i ta chudší ale odváděla dobrou práci. Své době odpovídala i volba pohonu: benzinové motory 1,4 a 1,6 litru MPI bez turba, k tomu dvojice stejně objemných dieselů. Tady není co splést. Na město a okolí benzin stačí, na dálnici už se žene do zbytečných otáček a ve spotřebě je cítit i nevýhodná aerodynamika vyšší karoserie. Dieselu nedělají dobře krátké trasy, ale na delších vynikne přiměřená síla, tichý chod a pětilitrová spotřeba. Spolehlivé jsou všechny motory zhruba stejně, také ovšem mají pár much. Benzinové sporadicky potká totální škoda s vysypaným keramickým katalyzátorem. Abrazivní prach z něj se pulzacemi ve výfuku dostane zpět do válců, které vydře, a motor ztratí kompresi, což znamená kompletní výměnu za 200 000 Kč. Související Dvanáct pekelných motorů poslední dekády. Proč dělají automobilky tolik chyb? Přehled Stát se to může už kolem 80 000 km, proto si před koupí nechte kompresi válců změřit. A rozhodně se vyhněte úpravám na LPG, neboť ani tovární přestavba není zárukou dlouhověkosti. Diesel nemá ve zvyku trestat předčasnými závadami. Dokonce si vystačí s pevným setrvačníkem i geometrií turba, což ve stáří ušetří dost peněz. Únava věkem však kromě vstřikovačů může přemoct i filtr pevných částic, který stojí v originále sto tři tisíc, v ekonomické řadě dvaašedesát. Poslední nepříjemností je koroze. Lakované části i podlaha jí odolávají, obvykle to ale vzdá plechová nádrž paliva. Na dnešní dobu nepochopitelná retro vychytávka stojí třináct tisíc korun. Ojetý Hyundai ix20 Na trhu: 2010 až 2019

Ceny ojetin: 150 000 až 300 000 Kč

Vnější rozměry: 4100 x 1765 x 1600 mm

Rozvor: 2615 mm

Kufr: 440 l

Motory benzin: 1.4 CVVT (66 kW), 1.6 CVVT (92 kW)

Motory diesel: 1.4 CRDi (57 a 66 kW), 1.6 CRDi (94 kw) Dělá to z ix20 rizikovou koupi? Ne nutně. Za prvé se dá stále pořídit v pětileté záruce - zde má výhodu sesterská Kia Venga se zárukou sedmiletou. Ujistěte se však, že je vážně platná. Setkat se můžete s prošvihnutými termíny prohlídek i se servisní knížkou orazítkovanou nezávislým opravářem. Související Potřebujete zničit auto? Snadná pomoc, parkujte v trávě. Pozor, rezavějí i ta moderní A za druhé zvažte další možnosti. Ve stejné kategorii najdete Opel Meriva, který kromě motorů trápí i převodovky. Nebo už hodně starou a notně ojetou Škodu Roomster. A do třetice novější a přitažlivé, ale mnohem dražší SUV Renault Captur. Vysoce převládající soukromá klientela navíc na autech nenajíždějí moc kilometrů. Potvrdil to i bílý exemplář z AAA Auto. Vzácná kombinace benzinové šestnáctistovky s automatem je trochu dražší než průměr, ale stejně tak tříleté auto po 33 000 km bylo k nerozeznání od nového. Vozy s manuálem po faceliftu z roku 2015 za cenu od 250 000 do 300 000 Kč určitě stojí. Je totiž velmi pravděpodobné, že ve finále přežijí veškerou novější konkurenci.