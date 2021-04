Velká MPV ještě nejsou mrtvá. Hyundai odhalil model Staria, šlape na paty Multivanu

Velká MPV ještě nejsou mrtvá. Tradiční segment sice v posledních letech výrazně ztrácí ve prospěch SUV, přesto se ještě stále najdou automobilky, které o něj mají zájem. Jednou z takových je korejské Hyundai, které představuje model Staria. Ten sice dostane i užitkovou verzi, přesto jeho osobní provedení není úplně typickým vanem odvozeným z dodávky.

"Model Staria jsme navrhovali 'zevnitř ven'. To znamená, že jsme začali interiérem, který je pro zákazníky nejdůležitější, a až po jeho dokončení jsme se pustili do navrhování exteriéru," charakterizují svou novinku zástupci Hyundai. Zcela patrná je tedy snaha o co nejlepší využití obestavěného prostoru.

K dispozici bude několik konfigurací sedadel v kabině a dvě varianty vozu. Standardní osobní provedení bude mít na českém trhu devět míst k sezení, luxusnější Staria Premium nabídne sedm sedadel s dvojicí "kapitánských" křesel ve druhé řadě. Existují ale i trhy, kde se dovnitř poskládá ještě více cestujících. Do klasického osobního modelu až jedenáct, do luxusnější verze Premium potom devět. V obou případech bude mít auto čtyři řady sedadel, v Česku jsou maximem řady tři.

Variabilita nového velkého MPV tím ale nekončí. U běžné devítimístné verze bude možné sedadla složit tak, že za předními místy vznikne zcela rovná plocha. Teoreticky tak nebude problém v autě přespat. Varianta Premium pak sází především na dvojici samostatných prostředních míst - ta je možné posouvat dopředu, dozadu i do stran, elektricky polohovat jejich opěradla a případně je úplně otočit proti směru jízdy čelem k cestujícím ve třetí řadě sedadel.

Je nasnadě, že s takovou variabilitou nejde o žádné tintítko. Na délku má Staria 5253 mm, z čehož 3273 mm ukrajuje rozvor náprav. Šířka je bezmála dva metry, výška bez deseti milimetrů také. Komfort cestování a nastupování dále usnadňuje dvojice rozměrných bočních posuvných dveří.

Hyundai Staria ale nebude jen o osobní variantě. Existovat bude i užitkové provedení s třemi nebo šesti místy k sezení. Vnější rozměry jsou stejné jako u osobního provedení, jen výška dosáhla rovných dvou metrů. Do nákladového prostoru se s třemi místy k sezení vejde ještě téměř pět tisíc litrů nákladu.

Pod kapotou evropské varianty bude zatím jediný motor - 2,2litrový turbodiesel o výkonu 130 kW a s točivým momentem 431 Nm. Na výběr bude šestistupňová manuální nebo osmistupňová automatická převodovka. Příznivci benzinových motorů si musí nechat zajít chuť, tedy minimálně v Evropě. Na některých trzích však vůz nabídne i 3,5litrovou zážehovou jednotku.

Jak však potvrdili zástupci automobilky na virtuálním setkání s novináři, turbodiesel v budoucnu nezůstane v nabídce osamocený. Počítá se totiž s vodíkovou verzí automobilu a také hybridem. Elektrickou verzi, kdy energii elektromotoru dodává baterie, nicméně Hyundai od modelu Staria odvodit neplánuje.

Čím vůz upoutá na první pohled, to je vnější design, který má podle Korejců připomínat aerodynamické tvary kosmické lodi. A možná nejsou úplně daleko od pravdy. Futuristický je především čelní světelný pás přes celou šířku auta s denním a obrysovým svícením. Hlavní světlomety jsou o kousek níže v čelní masce.

Skupinové svítilny jsou umístěny svisle a jsou mnohem konvenčnější než na opačném konci vozu. Zaujme také bohaté prosklení vpředu, vzadu i na bocích karoserie.

Varianta Premium se pak odlišuje mimo jiné zadními světlomety se vzhledem parametrických pixelů, předními reflektory s osmi samostatnými moduly nebo vnějšími chromovanými elementy v barvě mosazi.

Uvnitř Staria připomíná SUV Tucson. Především provedením středového panelu s 10,25palcovou dotykovou obrazovkou a dalšími plně dotykovými tlačítky. Před řidičem pak jsou digitální budíky, umístěné trochu dále od volantu tak, aby byly co možná nejlépe čitelné. Hyundai sebevědomě tvrdí, že vnitřní design nese inspiraci výletními loděmi. K dispozici bude třeba i dvoubarevné čalounění a pro verzi Premium audio Bose a ambientní osvětlení s 64 barvami.

Zajímavou funkcí je potom širokoúhlá kamera namířená na zadní sedadla, díky které může řidič sledovat na displeji vpředu, co se děje za ním. Systém vozu zároveň umožňuje komunikaci mezi cestujícími vpředu a vzadu, kdy je jejich hlas prostřednictvím reproduktoru zesilován. Na některých trzích bude k dispozici upozornění na cestující vzadu, které dá vědět řidiči, pokud by snad někdo v autě zůstal. Hyundai slibuje i další jízdní asistenční systémy jako sledování mrtvých úhlů nebo hlídání bezpečného vystupování.

Produkci bude mít na starosti závod v korejském Ulsanu, na český trh se Hyundai Staria dostane ve druhé polovině roku 2021. Nový model se stane také jakýmsi vzorem pro vozidla PBV, která jsou vyvíjena ke specifickým účelům a mají se podle korejské automobilky stát součástí budoucí éry mobility.