Ojeté BMW X3. Kdo chce jezdit prémiovou opicí, musí mít na tropické banány

Bývaly doby, kdy noblesní značka znamenala vyšší kvalitu, spolehlivost a odolnost. Kdo nechtěl být spatřen ve Škodovce, pořídil starší Mercedes a prodražila se mu leda vyšší spotřeba. Dnes drahá auta nežerou víc lež levná, ale ani víc nevydrží a na jejich údržbu člověk s průměrným příjmem dosáhne jen těžko. Minulá generace BMW X3 z let 2010 až 2017 patří k umírněným, ale nepřehlédnutelným důkazům.

Na první pohled je X3 vlastně geniální auto. Ve srovnání s některými divočejšími kreacemi BMW uměřeně elegantní, vedle stísněných kompaktních SUV hýří prostorem. Je dost praktické pro rodinu i zábavné pro řidiče.

Ceny nejstarších, desetiletých kusů se blíží ke 300 000 Kč, a tak se vůz dostává do hledáčku běžných českých smrtelníků. Nejspíš ovšem půjde o nejstarší ročníky, nájezd přes 200 000 km a dvoulitrový diesel. Což jsou tři důvody mít se na pozoru.

Diesel 18d a 20d s interním kódem N47 se mnichovské značce nepovedl a jeho letité setrvání ve výrobě ukazuje, kam globalizovaný skrblický průmysl došel. Ročníkům 2010 až 2012 hrozí vytahání rozvodového řetězu, které může způsobit vážné poškození motoru. Problém se hlásí specifickým chrastivým zvukem, auto nechte před koupí prohlédnout i poslechnout někoho znalého.

Pro dnešní prémiová auta je příznačná běžná cena opravy kolem čtyřiceti tisíc. Pohon rozvodů je totiž instalovaný na zadní straně u převodovky. A jelikož X3 má skoro vždycky pohon všech kol, přístup k celé věci je možný jen po vymontování motoru z vozu. Což je akce na tři dny.

Od modelu 2013 je řešení robustnější, ovšem auta dražší. A tady narážíme na bolest českého trhu s ojetinami: formální omlazování vozidel. Při dovozu ze zahraničí stačí ztratit originál technického průkazu a spolu s nenápadně upravenou fotokopií úředníkovi podstrčit decentní obálku.

A ejhle, jak vrásek ubylo, ani stočený tachometr už nevypadá tak nápadně. U modelů, kde rozdíl jednoho roku rozhoduje o takhle drahých problémech, se před koupí vyplatí podrobné pátrání podle čísla karoserie. Dekodérů identifikačních znaků najdete na internetu celou řadu.

Druhou nejoblíbenější motorizací je diesel 30d, o dva válce delší a o litr objemnější. Jeho chod je vzorně kultivovaný, tah opojně mohutný a sedmilitrová spotřeba snesitelná. Ale hádejte, co ho trápí. No ano, rozvodový řetěz. Modifikace zde přišla až v roce 2015, a to už jsme u aut za půl milionu. Díky plynulejšímu chodu šestiválce navíc ani vytahaný řetěz nechrastí a selhat může nečekaně. U starších ročníků odborníci doporučují preventivní výměnu po 150 000 km.

Benzin v tak velkém voze volí málokdo. Je-li to váš případ, myslete na to, že verze 20i a od roku 2013 také 28i pohání dvoulitrový motor s takzvaným přímým vstřikováním. Je mimořádně citlivý na kvalitu paliva, s levným benzinem má sklony se zanášet karbonem. To po delší době znamená postupnou ztrátu výkonu, cukání pod plynem a riziko kapitálního poškození pístů.

Jak zde, tak u vzácnějších benzinových šestiválců 35i je třeba auto pravidelně prohánět po dálnici ve vyšších otáčkách, aby vyšší teploty pomohly úsady spálit. Moderním benziňákům s přímým vstřikováním totiž časté krátké jízdy po městě škodí víc než dieselu. Po 100 000 km si motor tak jako tak zaslouží odbornou dekarbonizaci. Po ní se uživatelé velmi diví návratu původního výkonu, na který už zapomněli.

Velkou většinu X3 najdete s automatem. Řadí hladce a intuitivně a díky jeho osmi stupňům i slabší motory letí po dálnici suverénně. Převodovka však potřebuje pravidelně měnit olejovou náplň. Dodavatel, německá firmy ZF, doporučuje každých 60 000 km. BMW nám tvrdí, že to není potřeba. Obyčejná lež, kterou se na oko snižují servisní náklady prvnímu zákazníkovi na úkor těch dalších, protože nevyhnutelné degenerativní procesy se většinou projeví až po 200 000 km.

V nevyměněném oleji se hromadí kovové piliny z otěru spojkových lamel. Ty postupně zanášejí jemné ventily ovládací hydrauliky, které pak nedovřou, "nedořadí" a z lehkých hliníkových kol očešou zuby. Značkový servis vám poté ochotně nabídne nový automat za čtvrt milionu, repase u specialistů vyjde řádově na polovic. Z toho plyne poučení: automat kupujte ojetý co nejméně a olej v něm začněte měnit co nejdřív.

Podvozek i pohon 4×4 slouží dobře, i když měkká a programově deformovatelná uložení ztrácejí přesnost už po 100 000 km. S většinou z nich je třeba měnit celá ramena, což na přední nápravě vyjde na 28 000 Kč. Sportovně ostrá geometrie s velkými odklony také dává zabrat pneumatikám. Zejména široká 19" a 20" kola podléhají nesouměrnému opotřebení už po 30 000 km, kompletní obutí přitom stojí ke 30 000 Kč.

Servisně nenáročnou "chovnou" X3 tedy vyberete až z posledních let 2015 až 2017, nejlépe s nájezdem do 100 000 km. A to už jsme na dvojnásobku ceny, o níž byla řeč na začátku.

Ojeté BMW X3 (F25) Na trhu: 2010 až 2017

Ceny ojetin: 270 000 až 999 000 Kč

Vnější rozměry: 4648 x1880 x 1660 mm

Rozvor: 2810 mm

Kufr: 550 l

Motory benzin: 20i (2.0 turbo) 135 kW, 28i (3.0 atmo) 190 kW, 28i (2.0 turbo) 180 kW, 35i (3.0 turbo) 225 kW

Motory diesel: 18d (2.0 turbo) 105/110 kW, 20d (2.0 turbo) 135/140 kW, 30d (3.0 turbo) 190 kW, 35d (3.0 biturbo) 230 kW

My jsme z tohoto pravidla vybočili díky unikátnímu kousku z AAA Auto. Devět let starý vůz s českým původem si někdo koupil vyloženě pro radost z jízdy: raritní, kultivovaný, spontánní a vzorně spolehlivý benzinový šestiválec MPI bez turba, který se nabízel jen prvních osmnáct měsíců, spojil s minimální výbavou, již dokreslují 17" kola a základní halogenová světla ubohého výkonu. Osobní příběh majitele neznáme, ale vůz dal pryč s pouhými 44 000 km.

Svezení v tak svátečním stavu potvrdilo, jak by jinak bylo X3 příjemné a praktické auto. Je v něm spousta místa, má královsky pohodlná sedadla, výhled jako z výletního autobusu, jízdu tichou, vyrovnanou a suverénní. Na nějaké bavorské řezání zatáček s takovým furgonem zapomeňte, nicméně obratnost a bezprostřední reakce jsou příjemnou přidanou hodnotou.

Propad ceny z původních 1 150 000 na 460 000 Kč během tak krátkého nájezdu ovšem opět ukazuje, že na prémiové auto musíte mít opravdu široké srdce. A jen málokdy se vidí, aby první majitel odkázal dalšímu vůz v tak perspektivním stavu.