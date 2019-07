Ochutnávka budoucí "emtrojky". Ostrá SUV BMW X3 M a X4 M jsou supersporty na chůdách

S rozšířením SUV na trhu se čím dál více objevují také jejich sportovní deriváty. BMW s uvedením X3 M a a derivátu X4 M připomínajícího SUV-kupé čekalo dlouho a chce v charakteru překonat Alfu Romeo Stelvio Quadrifoglio. Věří, že se mu to podaří díky novému motoru, který se příští rok nastěhuje pod kapotu nové generace M3.

Okruh Monticello ve státě New York je místem pro VIP klientelu. Běžný fanoušek do sportovních aut se tu nesveze, jízdy pro veřejnost, na které se vždy těší amatérští závodníci na mnoha evropských okruzích (včetně německého Nürburgringu), se tu nevedou.

Zato když chcete být členem klubu, musíte zaplatit dvoumilionový vstupní poplatek a pak ročně poslat na účet 300 tisíc korun. Odevzdání obnosu vám ale zajistí, že tu můžete celý rok jezdit, jak je libo, samozřejmě pokud je volno. Své závodní stroje je možné tu nechat garážovat a k osobnímu transportu využívat nedaleké soukromé letiště, ze kterého doprava do Monticella zabere jen pár desítek minut. Z newyorských běžných letišť to sem totiž trvá déle, tak proč ztrácet čas.

Toto místo s okruhem s osmnácti krásně klopenými zatáčkami si vybrala automobilka BMW, aby na něm demonstrovala schopnosti svých dvou nových a v mnoha ohledech pozoruhodných novinek. BMW totiž na podzim začne oficiálně prodávat modely X3 M a X4 M, SUV s výkony supersportů.

Pod jejich kapotami se usadil zcela nový motor. A ne ledajaký, jde o aktuálně nejsilnější třílitrový benzinový šestiválec v historii divize M a především motor, který se napřesrok nastěhuje do plánovaného M3.

Už o výrazně přepracovaném a velmi lehkém agregátu by se daly popsat stohy papíru a poutavě o něm umí vyprávět jeho hlavní spolutvůrce Wolfgang Byerl (viz box). "Hlavními kritérii při vývoji bylo, aby výkony byly maximálně lineární, jak jsou lidé u vozů M divize zvyklí, ale aby motor měl co největší chuť do otáček," vysvětluje Byerl. Výkony jsou skutečně působivé, 353 kW a 600 Nm a u ještě výkonnějších variant Competition se výkon zvedl na 375 kW, tedy 510 koní.

Vývojářství v autoprůmyslu má předpoklady působit jako odvětví bez emocí, než nastanou situace, kdy se obnaží citlivá povaha automobilových konstruktérů - třeba když o propojení karoserie s podvozkem a motorem na automobilové lince neřeknou jinak než "svatba" či když mluví o hlavním vývojáři agregátu a s láskyplnou úctou ho označují za "otce motoru". Jedním z nich je i Wolfgang Byerl. U BMW, jak sám se smíchem říká, pracuje celý život, mnoho let v M divizi, je u vývoje SUV modelů a v zhruba poslední dva roky intenzivně pracoval na konstrukci motoru pro X3 M a X4 M (a budoucí M3). Do Spartanburgu létá každou chvíli, motory se sice vyvíjejí a vyrábějí v Německu, ale tato SUV sjíždějí z linky v USA. "Nebudu zastírat, že naším hlavním rivalem, kterého jsme chtěli překonat, je Alfa Romeo Stelvio QV," říká Wolfgang. Třílitrový řadový šestiválec ladili u BMW dlouho, aby zněl tak, že, jak říká Wolfgang, vám budou stát chlupy, když si to budete přát. "Že vznikne skutečně sportovní verze X3, jsme věděli od počátku vývoje nové generace, u předchozích to možné nebylo," odtuší konstruktér.

To vše zajistí zrychlení na 100 km/h za 4,1 sekundy (u slabších variant o desetinu víc) a na přání je možné zvednout omezovač rychlosti z 250 na 280 km/h.

"Má vylepšený kovaný klikový hřídel, který zvládne tak vysoký točivý moment, dva filtry pevných částic a čtyři katalyzátory a upravené řízení přeplňování a samozřejmě mnoho dalšího," říká německý konstruktér. Všechny úpravy mají za cíl jediné, stvořit charakterní a výkonný motor, u kterého je zároveň zásadní i snížení hmotnosti, a tudíž i spotřeby.

I proto se sáhlo k použití inovačních technologií, například 3D tisku. Na tiskárně se vyrobilo jádro hlavy, protože, jak vysvětluje Wolfgang, z kovového materiálu by tak precizní věc nikdy vyrobit nešlo. "Jde o desku se složitými geometrickými tvary. Tento prvek výrazně snížil hmotnost agregátu a pomáhá vylepšit systém chlazení," dodává Wolfgang Byerl.

Na okruhu

V prvním, sytě červeném X4 M Competition sedí Lucas, profesionální závodní řidič, který tráví pracovní dobu honěním bavoráků po okruzích na celém světě, podle toho, kam ho zrovna automobilka vezme. Jinými slovy v očích mnoha běžných smrtelníků má práci snů. Abychom si schopnosti auta maximálně užili, ve "vláčku" za ním jezdí vždy jen dvě auta. Takový luxus není při okruhových skupinových jízdách obvyklý.

"Po zahřívacím kole stiskněte červené tlačítko M1 na volantu a dejte si dvě kola ve sportovním režimu a pak, jako bonus, se pojede nejostřejší kolo v módu M2," informuje do vysílačky. Rudé přepínače na volantu je možné konfigurovat podle přání řidiče, nastaví veškeré vlastnosti vozu od chování motoru, převodovky, tlumení, po kontrolu trakce a stabilizaci.

Výkon šestiválce posílá osmistupňový automat původně z BMW M5 více na zadní kola a aktivní diferenciál si pohlídá dostatečnou trakci. Je fascinující, jak je šestiválec zcela prostý turboefektu a žene se do otáček k omezovači posunutému až k hranici 7200 otáček. Už v prvních zatáčkách se ukazuje, že sportovní SUV fantasticky brzdí (má přední kotouče o rozměru 395 mm a špičkové 21" pneumatiky Michelin Pilot Sport PS4S).

Mimochodem ty vývojáři v BMW vyvíjeli přímo s těmi z Michelinu, aby dokonale vyhovovaly charakteru vozu, excelovaly na okruzích i při jízdě na mokru. K tomuto kroku ostatně přistupuje čím dál více výrobců při vývoji sportovních aut. Na pneumatikách záleží a mohou ještě více podpořit vlastnosti auta.

Zatáčky na trati Monticella vyžadují velmi často až pozdní nájezdy a ostré brzdění před nimi, anebo průjezdy pod plynem, abyste se nechali vynést do další vlásenky. Běžné SUV by se tu hodně trápilo. X4 M Competition to ale zvládá skvěle. Má i přesné řízení a extrémně stabilní podvozek na okruhu. Kdyby člověk mohl řídit poslepu a vyvozovat jen z chování auta, těžko by odhadl, že jede v dvoutunovém, přes 1,6 metru vysokém SUV.

Vyšší pozice za volantem, i když v naprosto vynikajících sedadlech, však může být pro někoho kaňkou na řidičsky perfektně postaveném autě. Alespoň se má proč těšit na budoucí M3…

S BMW X3 M na běžných silnicích

Běžní majitelé asi nebudou jezdit příliš často na trať do Monticella, aby si vychutnávali ovoce vypěstované puntičkářskými vývojáři v Bavorsku a USA. Na běžné silnici, pokud nejste v Německu, si plné doušky výkonu potentního šestiválce sice legálně moc často neužijete, ale jen pouhý pocit z potenciálu auta je pro řidiče velmi příjemný i na obyčejné cestě.

V okolí New Yorku jsme jezdili s X3 M Competition. Schopnost akcelerace je návyková a při potřebě rychle předjet více než lákavá. Ukazuje se však, že aby výkony zůstávaly pod kontrolou, vývojáři museli podvozek přitvrdit víc, než by bylo při klidnější jízdě milé.

Ani v komfortním režimu nastavitelných tlumičů se z X3 M nestane pohodlné cestovní SUV, které nerozhodí nerovnosti na silnici. V Německu si na tvrdší podvozek posádka stěžovat tak často nebude, ale tam, kde silničáři zapomněli na údržbu už asi před dvaceti lety (ahoj, Česko) může být cestování trochu uskákané.

Je sice pravda, že jsme jezdili na modelech s 21" koly (je možné zvolit o palec menší), ale nedá se očekávat, že pak by se sportovní X3 proměnilo v plavný létající koberec.

Po všech dalších uživatelských stránkách je však X3 M skvělé. Má špičkově sestavenou kabinu, dobře se v něm sedí, veškeré komfortní prvky včetně multimédií fungují bezchybně. I ty černé prvky na exteriéru a zrcátka s uchy mu podle mě sluší.

Technické údaje BMW X3 M Motor: zážehový řad. 6válec, 2x turbo, 2993 cm3

Výkon: 353 kW v 6250 ot./min.

Točivý moment: 600 Nm při 2600-5600 ot./min.

Zrychlení 0-100 km/h: 4,2 s

Nejvyšší rychlost: 250/280 km/h (el. omezena)

Spotřeba: 10,5 l/100 km

Převodovka: 8st. automatická

Hmotnost: 1970 kg

Objem kufru: 550/1600 l

Cena od: 2 449 200 Kč

Ale jestli je lepší než Alfa? Těžko říci, pokud není možné přesednout z jednoho auta do druhého, ale vzpomínka na ryk šestiválce ve Stelviu Quadrifoglio je přece jen intenzivnější. Jestli je zrovna toto nejdůležitější na sportovních SUV, je však na zvážení každého potenciálního kupce.

Obě sportovní SUV se začnou prodávat v září, nejdříve v USA, kde se vyrábí, následovat bude Austrálie a až pak přijde na řadu zbytek světa včetně Evropy. Není tajemstvím, že X3 M ani X4 M nebudou v Evropě bestsellerem, hlavním revírem je Amerika. V Česku model X3 M startuje na částce 2 449 200 Kč, tedy asi o 650 tisíc vyšší než u M40i (X4 je v obou případech dražší zhruba o 50 tisíc).

Z racionálního hlediska se zdá rozumnější zvolit už tak dost výkonnou M40i a peníze ušetřit, i proto, že potenciál auta běžní majitelé sotva kdy využijí. Ale tímto úhlem pohledu by se dalo dívat na všechna sportovní auta světa. X3 M a X4 M ukazují, že i v dnešní době je možné posunout hranice fyzikálních zákonů a postavit skvěle fungující SUV s výkony supersportů. A komu se SUV nelíbí už z podstaty, ať si počká na M3.