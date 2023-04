Ojetá Honda Civic je dražší, ale solidní jistota. V minulé generaci ovšem číhá chyták

Japonské automobily bývají v bazaru tradičně dražší než evropské. Přesto mají svůj okruh příznivců s pádným argumentem: spolehlivost. Pravda, na dieselu si většina japonských značek vylámala zuby, ovšem ne Honda. Proto jsme napjatě čekali, jak si poradí s benzinovým turbem. Odpověď je příznivá, ale jen u jednoho ze dvou motorů, které se nabízely v Civiku desáté generace.

Proč je většina japonských aut tak spolehlivých? Názory se různí. Podle jedněch se asijští výrobci soustředí na jemné cizelování vyzkoušené techniky bez zbytečných experimentů. Také jsou často dražší, což platí i u vozů vyrobených v Evropě.

Druzí namítají, že kvůli drahotě a absenci podbízivých flotilových cen se nedostávají do firemních autoparků. Soukromí uživatelé najedou za stejné roky méně kilometrů, takže auto spolehlivěji jen vypadá.

Chybějící firemní výprodeje také vysvětlují pomalejší ztrátu hodnoty u ojetin. Kdo koupil "Japonce" nového a prodal pětiletého, moc na něm netratí. Honda se navíc těší pověsti dobře jezdících a řidičsky přátelských vozů, takže budí pozornost i u zájemců o ojetinu.

Zvenčí Civic desáté generace zachovává tradici naprosté designérské svéráznosti. Nesnaží se vyhovět většinovému vkusu. Naopak přitahuje lidi, kteří se chtějí odlišit.

Aerodynamice poplatná silueta je hodně nízká. Řidič zaujímá poměrně sportovní pozici s nataženýma nohama. Vzadu se sedí výš a pohodlněji, omezený je spíš prostor nad hlavou. Na nohy je ale místa dost, v tom Civic představuje dobrý průměr.

Civic potvrzuje paradox, že Japonci sice byli průkopníky spotřební elektroniky, ale digitalizaci automobilu napoprvé nezvládli. Palubní systém je roztříštěný, displej neukáže víc funkcí najednou, z jednoho menu do druhého musíte skákat přes domácí obrazovku. Současná generace se poučila a ovládá se jednodušeji.

Vybrat si můžete mezi praktičtějším liftbackem a elegantnějším sedanem. Ten má sice větší kufr s objemem 519 litrů, ale hodně krátký vstup. Liftback nabídne jen o trochu skromnějších 478 litrů a přístup mnohem snazší. Proto si ho vybrala velká většina českých zákazníků.

Naladění podvozku je zaměřené spíš na dynamiku než na komfort. Díky nezávislému zavěšení se Civic chová velmi obratně a nic si nedělá ani z hrbolů v zatáčce. Někteří by ale na českých silnicích ocenili trochu spojitější pohyby karoserie. V liftbacku je navíc hodně slyšet odvalování zadních kol. V sedanu o poznání méně, jelikož má blatníky v kufru.

Budete-li shánět vůz s nájezdem do sta tisíc kilometrů, při dnešní drahotě vás překvapí ceny začínající už na 350 tisících korun. Další listování inzeráty ale odhalí, že tak levná auta pohání zásadně litrový tříválec. Patnáctistovka v odpovídajícím stavu stojí aspoň o sto tisíc víc, což rozhodně nelze vysvětlit jen výkonem a dynamikou.

Mezi lidmi od fochu už se holt ví, že tříválec se úplně nepovedl. Přísně vzato ani nejde o motor od Hondy. Na jeho vývoji se podílela německá firma FEV a ve snaze snížit tření sáhla po provařené fintě: rozvodovému řemenu smáčenému olejem. Vlivem okyselování oleje řemen degraduje, oloupaný materiál ucpává sací koš mazacího čerpadla a ochromí mazání celého motoru.

U vozů prodaných v Česku s plnou servisní historií by měly být negativní vlivy včas zachyceny a opraveny. Co přesně se ale v motoru odehrálo, se nikdy nedá s jistotou říci. U dovezených ojetin často historii ani nelze ověřit. Koupi tříválce tedy doporučujeme jen s nejvyšší opatrností a ochotou měnit olej třeba i po 10 tisících kilometrů.

Patnáctistovka je zcela jiný kus železa. Rozvody má poháněné důkladným řetězem a na dnešní poměry je řešená sympaticky jednoduše. Navzdory tradičnímu označení VTEC například nemá proměnný zdvih ventilů, jen natáčení vačkových hřídelí vůči klice.

S přímým vstřikováním benzinu samozřejmě nejde o ideální řešení na krátké tratě. Na druhou stranu není třeba se bát zvěstí o abnormálním ředění oleje benzinem, které kolují po internetu. Pocházejí totiž z USA, kde je odlišná kvalita paliva včetně odparnosti. Podle zástupců Hondy se tento problém v Evropě nikdy neobjevil.

Přesto by i zájemci o patnáctistovku měli shánět auto s jasnou servisní historií. Výkonnější motor se totiž často pojí s bezestupňovým automatem CVT. Standardních 250 tisíc kilometrů by měl vydržet, podmínkou však jsou pravidelné výměny speciálního oleje.

Tajný tip pro Civic je dieselová šestnáctistovka. Prodalo se jich však velmi málo a majitelé se jich nejspíš nebudou jen tak zbavovat. Šlo o jeden s posledních motorů, který splnil normu Euro 6 d-Temp s jednoduchou technikou bez AdBlue.

I Civic postihlo pár dětských much, například selhávající kamery asistenčních systémů nebo software infotainmentu. Ty výrobce vyřešil během tříleté záruky. Kromě toho prodloužil záruku na přední parkovací senzory na 8 let, na kondenzátor klimatizace dokonce 10 let.

Ojetá Honda Civic X. generace Na trhu: 2017 až 2021

Ceny ojetin: 350 000 až 650 000 Kč

Vnější rozměry: 4648 x 1779 x 1416 mm

Rozvor: 2698 mm

Kufr: 478 (liftback), 519 (sedan) l

Motory benzin: 1.0 VTEC Turbo (95, později 93 kW), 1.5 VTEC Turbo (134 kW)

Motory diesel: 1.6 i-DTEC (88 kW)

Zde má znova výhodu auto se servisní historií - záruka totiž není zákonná, ale smluvní. Stálí zákazníci s vozy koupenými v Česku mají navíc zdarma osmiletou (do 150 tisíc kilometrů) věrnostní prémii se zárukou na vnitřní části motoru, převodovku, hnací hřídele a elektronické jednotky.

Dobrá zpráva je, že Hondu si většinou nekupují lidé s přehnaně spořivou mentalitou. Typická ojetina má kvalitní péči řádně doloženou.

Potvrdil to i testovaný vůz vypůjčený z AAA Auto. V rámci programu Driverama byl vykoupený v Německu, takže na podmínky české věrnostní prémie nedosáhl. V servisní knížce však byly založené poslední faktury uvádějící i důležitou výměnu oleje v převodovce. Takové auto bychom si bez obav koupili.