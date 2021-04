Honda dál elektrifikuje svou nabídku. Novou generaci SUV HR-V bez hybridu nekoupíte

Když Honda v roce 2013 oživila SUV s označením HR-V, slibovala si v Evropě asi větší prodejní úspěchy. Celosvětově se však pod různými jmény auto chytilo výrazně lépe - prodalo se ho na 3,8 milionu kusů. Nová generace tak není překvapením, byť se auto oproti předchůdci výrazně proměnilo.

Hlavní změny se udály pod karoserií. Předchozí HR-V totiž mělo výhradně spalovací motory, zpočátku benzinové i naftové, turbodiesely ale postupně zmizely. Novinka bude přitom na evropském trhu pouze hybridní. Jde to ruku v ruce se strategií Hondy, která chce mít do konce příštího roku elektrifikovanou celou svou nabídku.

Vzhledem k tomu, že technický základ HR-V je stejný jako u modelu Jazz, nepřekvapí ani podobné uspořádání pohonného ústrojí. To znamená 1,5litrový benzinový čtyřválec se dvěma elektromotory. V SUV je ale pohon naladěný na 96 kW a 253 Nm, což je o něco výše než v případě malého hatchbacku. Poháněná jsou přes automat e-CVT výhradně přední kola. Příliš nepřekvapí, že rozjezd obstarávají výhradně elektrické motory, až ve vyšších rychlostech se připojuje i spalovací agregát.

Zvolit je také možné jeden ze tří jízdních režimů, měnit se dá rovněž úroveň rekuperace brzdné energie. Data o dynamice nebo spotřebě automobilka zatím nezveřejnila, každopádně soudě dle papírových hodnot u Jazzu by minimálně spotřeba paliva měla být jednou z výhod nové generace Hondy HR-V.

Rozměry vozu mají být podobné těm u minulé generace, což by znamenalo délku na úrovni 4,33 metru a rozvor náprav někde u 2,61 metru. Zvětšila se však vnitřní prostornost. Před koleny cestujících vzadu má být navíc 35 mm, více místa by mělo být i kolem ramen. Opěradla zadních sedadel je navíc možné opět nastavovat, a to ve větším rozsahu něž doposud. Zachována zůstala i zadní sedadla Magic Seats.

To znamená, že lze například odklopit sedáky, a tak i s opěradly ve vzpřímené poloze převážet vzadu rozměrnější předměty. Po sklopení sedadel zároveň vznikne rovná ložná plocha, spolu se zvětšeným vstupním otvorem do zavazadlového prostoru pak automobilka deklaruje, že se tam složí třeba i dvě dospělá horská kola bez předních kol. Novinkou je vedle bezdotykového otevírání i bezdotykové zavírání víka kufru. Systém rozpozná, že se s klíčkem majitel vzdaluje od vozu, a páté dveře tak automaticky zavře. S praktičností souvisí i nová odkládací konzole mezi předními sedadly.

Vnější vzhled je jednodušší a elegantnější než doposud. HR-V si zachovalo siluetu ve stylu kupé (oproti minulé generaci se střecha snížila o 20 milimetrů), zároveň má ale vyšší světlou výšku (oproti minulé generaci navýšenou o deset milimetrů) a celkovou robustnost SUV. Standardní výbavou budou třeba diodová přední i zadní světla nebo 18palcová kola, neokoukaným prvkem je maska chladiče lakovaná stejnou barvou jako celá karoserie. Zachovány zůstaly zadní kliky ukryté ve sloupku.

Kabina působí moderněji než doposud, nejeden zájemce také uvítá o 10 milimetrů zvýšenou pozici za volantem. Dominantou palubní desky je devítipalcová dotyková obrazovka multimediálního systému, vybaveného třeba i bezdrátovým rozhraním Apple CarPlay. K dispozici bude dále Android Auto nebo připojení k internetu.

Tradicionalisty potěší, že si auto zachovalo fyzická tlačítka třeba k nastavování hlasitosti nebo ovládání klimatizace a ventilace. Před řidičem potom může být v kapličce přístrojů až sedmipalcový displej. Dominantní černou barvu navíc v některých výbavových stupních rozbijí oranžové akcenty.

Nabídka asistenčních systémů je bohatá a obsahuje třeba vylepšený adaptivní tempomat, hlídání mrtvého úhlu nebo nouzové brzdění, které reaguje i na vozidla, motocykly či cyklisty křížící cestu novému HR-V. Novinkou pro evropskou specifikaci vozu je asistent pro sjíždění svahů. Do prodeje se Honda HR-V dostane počátkem roku 2022.