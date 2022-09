Auto od Applu by si koupilo více lidí než Teslu. Přitom ještě ani neexistuje

Řadu let už se spekuluje, že technologický gigant Apple se vedle mobilů, tabletů nebo notebooků pustí i do výroby automobilů. K potvrzení vývoje se ale vedení společnosti dlouhodobě příliš nemá, případné uvedení je tedy v nedohlednu. Přesto by koupi auta od Applu zvažovalo přes čtvrtinu amerických řidičů, více než v případě Tesly. Ukázal to průzkum společnosti Strategic Vision.

"Apple je mezi automobilkami, které by zákazníci zvažovali, na třetím místě, 26 procent z nich by o koupi jeho auta v budoucnu ‚určitě uvažovalo‘, což jej řadí jen za Toyotu a Hondu," komentuje prezident poradenské firmy Strategic Vision Alexander Edwards. Apple byl do průzkumu o zkušenostech s novými auty, který firma každoročně dělá mezi americkými majiteli, zařazen vůbec poprvé. Navíc není jasné, jestli se technologický gigant nakonec k vývoji vlastního auta odhodlá.

Přesto by už dnes nad jeho koupí uvažovalo více lidí než nad Fordem nebo Teslou. Mimochodem až polovina současných amerických majitelů nějakého vozu Tesla by nad koupí "Apple car" uvažovala. Sklonit se nakousnuté jablko muselo jen před dvěma zmíněnými japonskými značkami: Toyotu by určitě zvažovalo 38 procent dotázaných, Hondu pak 32 procent z nich. Doplňme, že průzkumu se každoročně zúčastní asi 200 tisíc majitelů nových aut, nejde tak o úplně zanedbatelnou množinu.

Jak však Alexander Edwards dodává, zákaznická přitažlivost auta od Applu nekončí jen u zvažování jeho koupě. Až 24 procent dotazovaných hodnotí nejvyšší možnou známkou otázku na dojem z kvality značky. To vše opět navzdory tomu, že nikdo ani neví, jak by budoucí auto od Applu vypadalo, jaké by mělo parametry nebo jak by reálně jezdilo. Tyto nejasnosti si na druhou stranu uvědomuje až 34 procent dotázaných, i tak je ale vysoká popularita spíše zarážející.

Vysvětlit by se částečně dala preferencemi Applu jako společnosti vyrábějící chytrou elektroniku. Její mobilní telefony jsou pravidelně na čelných místech prodejní popularity, to stejné platí i o noteboocích nebo chytrých hodinkách. Potvrzuje to i Edwards: "Samozřejmě to, co Apple reprezentuje v otázkách designu, výkonu, produktu a dalších klíčových oblastech, určí úroveň zájmu mezi kupujícími nových aut. Prezentace značky a její reputace poskytuje platformu, kterou by automobilky rozhodně měly brát v úvahu," tvrdí.

Viceprezident Strategic Vision Christopher Chaney pak upozorňuje, že pokud se dnes tradiční automobilky nepřipraví na vstup Applu, může je to překvapit podobně jako nástup Tesly. Na její elektromobily přitom tradiční značky dlouho hledaly adekvátní odpověď a automobilka Elona Muska se rychle z neznámé stala jednou z nejhodnotnějších na světě.

Přesto je potřeba neustále připomínat, že Apple reálné auto zatím nemá a ani není jasné, jestli na něm pracuje nebo kdy případně by se mohlo objevit ve výrobě. Agentura Bloomberg uvádí, že by měl Apple představit kolem roku 2025 plně autonomní elektromobil, zároveň ale připomíná i fakt, že plně autonomní auta slibovala už řada firem, ale předpokládané termíny uvedení na trh se jim často dodržet nepodařilo. Zároveň žádné dnes dostupné auto není schopné plně autonomní jízdy, ani Tesla, jakkoliv k tomu jméno Autopilot vybízí.

Nejblíže má k autonomní jízdě asi Mercedes, případně Honda. Obě značky mají technologie zvládající úroveň tři z pěti možných. To znamená, že za určitých podmínek umí jejich auta jezdit i samostatně bez zásahu řidiče, ten ale musí být, kdykoliv ho k tomu systém vyzve, připraven převzít zpět řízení.