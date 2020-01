Nissan se v tichosti připravuje na rozvod s Renaultem. Krize se s Ghosnem prohloubila

Tajný útěk velkého šéfa Carlose Ghosna z Japonska do Libanonu zrychlil přípravy Nissanu na potenciální konec aliance s Renaultem, uvádí britský deník The Financial Times. Bývalý předseda správní rady japonské automobilky a exšéf francouzského výrobce mezitím dál čelí v Tokiu obviněním z finančních machinací.

Vrcholní funkcionáři v Nissanu podle zdrojů předního ekonomického listu ve Velké Británii zvažují, nakolik by se jim vyplatilo rozloučit se se svým dosavadním partnerem z Boulogne-Billancourt. Plány na možný rozpad jednoho z největších automobilových koncernů na světě (spolu s Mitsubishi vyrobil Renault a Nissan v roce 2018 přes 10,7 milionu osobních aut) zahrnují kompletní oddělení výroby i vývoje a změny ve správní radě japonské automobilky.

Podle Carlose Ghosna japonskou automobilku, která produkuje asi o třetinu aut víc než její pařížský společník, popudilo zejména pět let staré skupování akcií Renaultu francouzskou vládou (za nímž stál tehdejší ministr financí Emmanuel Macron). Kabinet tak chtěl v automobilce posílit svůj 15procentní podíl, a tím i navýšit vliv na dění v celém koncernu. Aféra týkající se exšéfa Ghosna napětí mezi automobilkami jen zvýšila.

Pro oba výrobce je situace nadmíru citlivá, Nissan i Renault odmítly cokoli komentovat. Podle zdrojů The Financial Times ovšem někteří z manažerů Nissanu tvrdí, že je francouzský partner brzdou aliance a vzájemný vztah označili za toxický. Případný rozvod by prý nicméně přišel v nelehké době, kdy se automobilový průmysl ve světě potýká s klesajícím tempem prodejů aut a nárůstem výdajů kvůli přechodu na elektrická vozidla.

Kvůli tomu by Renault i Nissan na volné noze zřejmě začaly hledat nové partnery a aliance, stejně jako se to děje u konkurentů ve světě. "Dlouhodobě by nedokázaly zůstat samostatné," popisuje Michal Razim z týmu strategického plánování u společnosti PwC. "Už Carlos Ghosn říkal, že by dávalo smysl, kdyby se automobilky spojily s transatlantickým koncernem FCA." Taková fúze by podle Razima měla větší přínos pro Nissan, protože ve Spojených státech se mu daří lépe než v Evropě.

Na konci loňského roku média obletěla zpráva o spojení Fiatu Chrysler (FCA) s automobilkou PSA, spolupráci utužují také Volkswagen s Fordem. Ghosn ještě před dvěma lety plánoval, že se také Renault a Nissan konečně shodnou na úplném sloučení. "Nikdy tam ale nedošlo k úplnému technologickému propojení platforem nebo sdílení technologií," vysvětluje Razim.

Teď tedy možná dojde k úplnému opaku toho, co Carlos Ghosn v čele francouzsko-japonské automobilky plánoval, byť by to bylo organizačně extrémně komplikované.

Ghosnovy noční můry

Majetkové propojení obou velkých výrobců existuje od roku 1999, kdy Carlos Ghosn přispěchal s Renaultem na pomoc bankrotujícímu Nissanu. Od té doby byl pro Japonce hrdinou, říkali mu Mr. Fix It. Francouzi mají v japonské automobilce podíl ve výši 43 procent, Nissan vlastní 15procentní část Renaultu. Poslední čtyři roky je členem aliance také japonské Mitsubishi, které se potácelo ve finančních problémech a zachránilo ho až odkoupení Nissanem.

Za tím vším stál Carlos Ghosn, rodilý Brazilec, který vyrůstal v Libanonu, odkud také pochází jeho nynější žena Carole. Právě do blízkovýchodní země na pobřeží Středozemního moře také nasměřoval někdejší automobilový velikán svůj útěk z Japonska poté, co byl v Tokiu zatčen kvůli podezření z několika finančních deliktů, mimo jiné kvůli tomu, že údajně zpronevěřil firemní peníze a v oficiálních výkazech po léta podhodnocoval svůj plat o desítky milionů dolarů.

Když minulý týden Ghosn poprvé po svém útěku z Japonska promluvil k novinářům v libanonském Bejrútu, 65letý manažer veterán se ukázal v trochu jiném světle, než v jakém ho automobilový svět dosud znal. Se svou rodinou prý nemluvil posledních šest týdnů, na Vánoce zůstal sám, svobodný se necítí od svého prvního zatčení na podzim 2018.

Jak poznamenal server Automotive News, jednoho z nejúspěšnějších automobilových šéfů minulé generace sžírají výčitky a myšlenky na ušlé obchodní příležitosti z posledních let. Ghosn se svěřil, že lituje svého dva roky starého rozhodnutí prodloužit kontrakt u Renaultu. Stejně tak ho trápí, že před víc než deseti lety odmítl nabídku stát se šéfem General Motors.

Ghosn zpytuje minulá rozhodnutí, ne však svědomí. Věří, že je nevinný, hodlá proto usilovat o očištění svého jména. Opakovaně zkritizoval japonskou justici za údajnou nespravedlnost a politicky motivované pronásledování, mluvil o "noční můře", stejně tak se pustil do vedoucích představitelů Nissanu. Japonské ministerstvo spravedlnosti označilo nařčení za "abstraktní, nejasná a neopodstatněná".

Ghosnova cesta za spravedlivým procesem ale může být delší, než si původně myslel, když se rozhodl pro riskantní útěk soukromým letadlem a následně rychlovlakem na Blízký východ, schovaný v bedně od audiotechniky. Po Ghosnovi prahne kromě samotného Japonska, s nímž nemá Libanon extradiční dohodu, také Interpol, který na Ghosna vydal zatykač s varováním červeného stupně.

Právní systém Libanonu si Ghosn pochvaluje, byť mu v Bejrútu sebrali francouzský pas a Mr. Fix It se kromě výslechu k obviněním japonské prokuratury už musel zpovídat i ze své 12 let staré návštěvy sousedního Izraele - velkého libanonského nepřítele. Před svými nočními můrami tak Carlos Ghosn, zdá se, jen tak neunikne.