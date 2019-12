Na dobíjení není čas. Vyzkoušeli jsme, jak se s elektromobilem rozváží balíky

Když přijde řeč na elektrické dodávky, řada výrobců je hned začne označovat za ideální řešení pro rozvoz balíků po městě. My jsme přešli od řečí k činům. Využili jsme nabídku společnosti GLS a rozhodli se společně s kurýrem vyzkoušet, jestli mu vyhoví elektrický Mercedes-Benz eVito.

Středně velkou elektrickou dodávku od Mercedesu už jsme měli možnost vyzkoušet. Test si můžete přečíst zde. Auto má reálný dojezd okolo 130 kilometrů a jeho použití výrazně omezuje i absence rychlého dobíjení stejnosměrným proudem. S vhodnou 7kW nabíječkou zabere nabití do plna asi šest hodin.

Třeba dojezd v praxi stačit bude. Proto ráno podupávám v jihlavském depu společnosti GLS, mám si tady jako doprovod přisednout k jednomu z kurýrů, který bude elektrické Vito zkoušet.

Hned na začátku se ale ukazuje jeden problém, který ani není dán tím, že eVito má pod podlahou baterky a místo klapavého dieselu pod kapotou tichý elektromotor. "To auto je malé," konstatuje kurýr Jakub Drahozal. "Většinou vozím okolo devadesáti až jednoho sta balíků. Dnes jich na test nabereme okolo dvaceti," říká řidič, který je běžně zvyklý na naftový Citroën Jumper.

Nutno podotknout, že eVito nebude plné i kvůli mně. Asi mají v GLS (asi oprávněný) pocit, že by se mi celodenní kurýrní šichta zajídala. Podle Jakuba by se do Mercedesu odhadem mohlo vejít okolo 40 balíků. Užitečné zatížení eVita by na rozdíl od vnitřního prostoru takřka stačilo. Uveze lehce přes tunu, Jumpery naložené balíky se přes tuto hranici dostanou jen málokdy.

Naším cílem je s ohledem na dojezd Jihlava. "Máme tu i dlouhé linky, které vedou po okolních vesnicích i do nedalekých větších měst, třeba Dačic, Pelhřimova. Během hlavní sezony na nich řidiči ujedou i více než 300 kilometrů," říká Drahozal. Jakub má ale v GLS mezi kurýry roli tzv. střídače. Linky musí znát všechny, zaskakuje tam, kde je zrovna zapotřebí výpomoc.

Všechno začíná couvání ke dveřím depa. Jumpery kvůli tomu mají v případě firmy DuoTrans, která u Jihlavy pro GLS jezdí, parkovací senzory, eVito nabízí alternativu v podobě couvací kamery. U hrany depa se pak do auta překládají balíky. Dělá to samotný kurýr a v opačném pořadí, než bude zásilky rozvážet. Ty, které bude doručovat jako první, jdou do auta jako poslední.

Pokud byste čekali nějaký sofistikovaný systém, který kurýrovi poskládá zastávky, aby nastavil optimální délku trasy, nedočkali byste se. Kurýr si trasu sestavuje sám, místopis musí znát dokonale. Šéf depa Radek Dolejší zakazuje svým řidičům použití navigace. "Když ji budete používat, trasy se nikdy nenaučíte," myslí si.

Zatímco Jihlavu zná Jakub Drahozal do posledního centimetru, s elektrickým Mercedesem se po odjezdu z depa pere. Nezvykem je "automat" a absence spojky, ovládání převodovky páčkou pod volantem i "šlapací" parkovací brzda. Jumper je klasické auto s manuálem.

Rychle mi dochází také to, čeho jsem se bál již při samotném testu eVita, Jakubovi by rozhodně nestačily odkládací prostory. "Chybí mi polička nad hlavou, držák na desky, některé otevřené odkládací prostory mají ostré hrany," vysvětluje. Desky se seznamem adres se válí na sedačce mezi námi.

Jakmile dojedeme z depa do Jihlavy, střídá zastávka zastávku. Občas popojedeme i jen několik desítek metrů, doručení balíků zabere třeba i minutu dvě a zase se jede dál. Naftové auto pro podobné přísuny ideální zrovna není, elektromobil začíná dávat smysl.

"Líbí se mi, jak je auto tiché, jaký má odpich, jak při brzdění získávám energii zpátky, jak se snadno ovládá," říká Jakub Drahozal, kterému ovládání eVita přešlo rychle do krve.

Rychlé tempo, v jakém Jakub pracuje, ale ukazuje také to, že nabíjení elektromobilu během pracovní směny je nemyslitelné. "Rozvážíme od osmi a končíme nejdříve ve dvě, často ale až ve čtyři," popisuje svoji směnu. "Je to jednoduché. Dokud kurýr balíky nerozveze, nemůže skončit," říká jeho šéf Radek Dolejší.

Pokud by tedy elektrická dodávka měla být v kurýrní službě úspěšná, musí mít dojezd, kterým zvládne pokrýt denní potřebu linky a stihnout se přes noc dobít. V tomto směru by úplně nepomohla ani možnost rychlodobíjení. Jsou takové trasy, které by eVito zvládlo? "Při rozvážení po Jihlavě se vejdeme do 100 kilometrů," říká Drahozal. Obsluhu obcí okolo by 35kWh baterie eVita neumožnila. "Také nevím, jak by dojezd klesl při agresivnější jízdě, když mám naloženo, tak musím často pospíchat," bojí se.

"Auta jako eVito pro nás nejsou vhodná, jsou příliš malá. Víc by se mi líbil Volkswagen e-Crafter, ten je nejen větší, ale má i větší baterii a díky ní delší dojezd," odhaduje Radek Dolejší. Sám nicméně počítá, že se jednou elektrododávek ve flotile jihlavského depa dočká. "Jsem zvědavý, jak to u nás bude v fungovat v zimě, v kopcích," přemítá. Počítá ale s tím, že zpočátku budou elektrické dodávky jezdit jen městské linky. I malému eVitu dojezd při rychlé jízdě po okresce výrazně klesá.

Kdy budou elektroauta u GLS realitou? "V současné době je velice omezený výběr elektrických aut standardních balíkářských rozměrů a tržní podmínky včetně nejrůznějších dotací se velice rychle mění," říká šéf českého GLS Pavel Včela. V Itálii nebo Maďarsku již tamní GLS používá elektrický Nissan Voltia, což je notně zvětšená verze malé dodávky e-NV200. "Zkoušeli jsme ho, ale moc se neosvědčil," popisuje Včela.

Co si myslí o eVitu? "Vzhledem k tomu, že je jeho nákladový objem třetinový oproti normální dodávce, je možné jeho omezené nasazení pouze v centrech větších měst s nutnou úpravou doručovacího modelu, resp. i nadále ve spolupráci se standardními dodávkami," říká.

Více si slibuje od případného testu zmíněného e-Crafteru. Příští rok by se na trhu měly objevit rovněž elektrické verze Peugeotu Boxer, Citroënu Jumper, očekává se také příchod elektrického Mercedesu Sprinter. GLS by tedy brzy mělo mít z čeho k testům vybírat.

Elektrická dodávka se ale firmě bude muset především vyplatit finančně. "Pokud je očekávaná cena trojnásobkem té u dieselové varianty, je to vše spíše marketingová záležitost," myslí si Včela.

Odbourat tento problém by mohl dotační program ministerstva průmyslu a obchodu. Cena elektroauta by se díky němu měla srovnat s naftovým vozem. Bohužel z dotačního programu byla dosud vyjmuta podpora pořízení vozu na leasing. Ten přitom podle Včely firmy jezdící pro GLS využívají pro pořízení aut velice často.

Mercedes-Benz eVito Motor: elektromotor

Výkon: 85 kW

Točivý moment: 295 Nm

Nejvyšší rychlost: 120 km/h

Dojezd: 149-190 km

Využitelná kapacita baterie: 35 kWh

Objem nákladového prostoru: 6 m3

Užitečné zatížení: 1015 kg

Cena: 1 062 444 Kč bez DPH

GLS se tedy zatím zaměřuje na jiná nízkoemisní paliva a kompenzaci vzniklých emisí CO2. "Vysazujeme volně rostoucí stromy do české krajiny," říká ředitel.