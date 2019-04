Černé vyhlídky Nissanu: Kvůli aféře s bývalým šéfem očekává prudký pokles zisku

Japonský výrobce automobilů Nissan Motor zhoršil odhad zisku za uplynulý finanční rok. Podle nové prognózy by měl provozní zisk podniku vykázat propad o 45 procent na nejnižší úroveň za téměř deset let.

Tyto neradostné vyhlídka Japonský výrobce automobilů Nissan Motor zhoršil odhad zisku za uplynulý finanční rok. Podle nové prognózy by měl provozní zisk podniku vykázat propad o 45 procent na nejnižší úroveň za téměř deset let. Oznámila to dnes firma, která se potýká se slabou poptávkou, růstem nákladů a negativními důsledky kriminálního vyšetřování bývalého předsedy správní rady Carlose Ghosna. Ten nyní čelí obviněním z finančních deliktů.

Provozní zisk automobilky Nissan za finanční rok, který skončil v březnu, by měl podle nové prognózy činit pouze 318 miliard jenů (zhruba 65 miliard Kč) namísto dříve předpokládaných 450 miliard jenů. Automobilka přikročila ke snížení odhadu provozního zisku již podruhé za poslední dva měsíce, upozornila agentura Reuters. Nissan by měl celoroční výsledky zveřejnit v polovině příštího měsíce.

Celoroční prodej by měl podle nové prognózy vykázat pokles na 5,5 milionu vozů z téměř 5,8 milionu v předchozím roce. Automobilka pokles připisuje "firemním problémům", čímž podle agentury AP odkazuje na skandál kolem Ghosna, jenž oslabil přitažlivost značky Nissan. Ke zhoršení odhadu celoročního zisku podle Nissanu přispěly rovněž náklady na prodlužování záručních dob u aut ve Spojených státech.

Zároveň je třeba připomenout i to, že nabídka Nissanu je v Evropě sporná. Nissan Juke se začal prodávat v Japonsku už v roce 2010 a na nástupce tedy čeká nezvykle dlouho, Qashqai vloni přišel o titul dlouhodobě nejprodávanějšího SUV v Evropě.

Současná generace se nabízí od roku 2013, po čtyřech letech prošla modernizací, vloni trpěla výpadkem v nabídce motorů kvůli přechodu na novou homologaci s emisními testy v provozu. Dalšími modely v nabídce Nissanu jsou vozy, které v Evropě prodejní rekordy neatakují - elektromobil Leaf, malý vůz Micra a větší SUV X-Trail.

Bývalý šéf Nissanu Carlos Ghosn byl v listopadu obviněn, že využíval firemní peníze pro vlastní účely a podhodnocoval osobní příjmy ve finančních výkazech. V současnosti je ve vazbě, veškerá obvinění však odmítá.

Ghosn vedl dlouholetou francouzsko-japonskou automobilovou alianci Renault-Nissan, do které se v roce 2016 zapojila také automobilka Mitsubishi. Po listopadovém zatčení byl postupně odvolán z čela správních rad všech tří členských podniků aliance.