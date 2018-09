Nepřemožitelnost Chucka Norrise je přenositelná. Auta díky němu umí zachránit svět

V Americe je hitem reklama na Toyotu Tacoma. Stačí, aby se na ni podepsal Chuck Norris, a rázem se promění ve stroj netušených možností. Podívejte se na video.

Kdyby tak to, co se stane v reklamě, fungovalo i v reálném světě. To by stačilo, aby se na kapotu auta podepsal Chuck Norris, a jeho nepřirozené schopnosti se na něj přenesou.

Alespoň to se děje v americké reklamě na Toyotu Tacoma. A dějí se pak věci. Snáší koťátka z korun stromů, vyhrává šachový turnaj a sjíždí obří vlny. Jen není jasné, jestli také umí napočítat dvakrát do nekonečna.

Nový reklamní spot režíroval Andreas Nilsson, známý režisér videoklipů, který pracuje pro hvězdy, jako je Moby, 2 Chainz nebo Jose Gonzalez. Že tíhne ke stylu reklam superprodukcí z 80. let minulého století, lze poznat i podle momentu ke konci spotu, kde je Tacoma na plakátu.

Tacoma se v Česku bohužel neprodává. Podle megalomanských měřítek amerických řidičů jde o středně velký pick-up. Pohání ji V6 o objemu 3,0 litru, s výkonem 282 koní, nebo čtyřválec 2,7 litru se 161 koňmi. Dá se pořídit jako zadokolka nebo s pohonem 4×4.