Někteří Ukrajinci by nesouhlasili. Fialův poradce popsal pohled vlády na ruskou válku

Ukrajinci se stále potýkají s nedostatkem munice, který se snaží řešit česká muniční iniciativa, k níž se připojila řada dalších zemí. Poradce pro národní bezpečnost Tomáš Pojar v rozhovoru pro ruskojazyčnou redakci Current Time uvedl, že první zásoby by měla napadená země dostat nejpozději v červnu. "Brutalita ruské armády se nesmí dostat do střední Evropy," říká.

Podle Pojara začne česká muniční iniciativa nejpozději v červnu posílat na Ukrajinu naléhavě potřebné dělostřelecké granáty. Projekt pod českým vedením prý shromáždil dostatek prostředků na pořízení stovek tisíc nábojů z trhů mimo Evropskou unii.

V rozhovoru pro Current Time Pojar uvedl, že podpora Ukrajiny je pro českou bezpečnost zásadní. "Musíme je podpořit, jak jen to bude možné a jak to jen půjde. A dělat to sami jako Češi, ale i mezinárodně, protože to není úkol pro jednu zemi, je to úkol pro mnoho zemí," popisuje blízký spojenec premiéra Petra Fialy (ODS).

Podle Pojara podpora Ukrajiny nepomůže jen okupované zemi, ale přispěje i k bezpečnosti Čechů. "Pro nás je vítězstvím, když se ruští vojáci nedostanou na slovenské hranice. Čím dál od nich budou, tím lépe. Ale uznávám, že jde o hodně český pohled. Chápu, že někteří Ukrajinci by mi oponovali. Není na nás, abychom říkali, co je vítězství a co je porážka," dodává.

Česko má podle premiérova poradce každý měsíc posílat na Ukrajinu desítky tisíc střel. Od června by do arzenálu armády okupované země mělo putovat mimo jiné zhruba 500 tisíc kusů střel ve standardu NATO (155 milimetrů) a dalších 300 tisíc kusů v sovětské ráži (122 milimetrů).

