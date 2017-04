5800 kilometrů v třicetistupňovém mrazu. SUV od Hyundaie projelo křížem krážem Antarktidu

před 51 minutami

Upravený Hyundai Santa Fe projel napříč Antarktidou tam a zpět a zdolal přitom v krutých podmínkách trasu dlouhou 5800 km. Vznikl o tom dokumentární film | Video: Hyundai | 01:00

Třicetidenní expedice, kterou podpořila automobilka Hyundai, se konala v prosinci 2016 u příležitosti 100. výročí Shackletonovy trans-antarktické expedice, která se uskutečnila v letech 1914 až 1916. Tentokrát cestu z kempu Union na americkou polární stanici McMurdo a zpět dlouhou 5800 km zvládlo upravené korejské SUV za 30 dní. Nebyla náhoda, že za jeho volantem seděl Patrick Bergel, který je pravnukem polárního cestovatele Ernesta Shackletona. Z cesty vznikl dokumentární film, který měl premiéru před pár dny v londýnském klubu Hospital. Na jeho zkrácenou verzi se můžete podívat v přiloženém videu.

Automobil absolvoval téměř 5800 kilometrů ve zledovatělém terénu a extrémních klimatických podmínkách při teplotách okolo -28° C. V rámci expedice bylo třeba zdolat i místa, kterými dosud žádný automobil neprojel.

"Byla to neuvěřitelná cesta. Někdy jsme v podstatě jen plavali sněhem, což bylo hodně náročné a velmi to prověřilo naší trpělivost," řekl při premiéře filmu v Londýně Patrick Bergel.

Automobil nakonec na trase dosáhl průměrné rychlosti 27 km/h. "Myslím, že úspěchem je už to, že jsme to zvládli. Nechci to přirovnávat k tomu, k čemu se před sto lety odhodlal můj pradědeček, ale určitě jsme první, kdo něco takového podnikl a dokázal v osobním autě," dodal Patrick Bergel.

Santa Fe je moderní SUV s čtyřválcovým turbodieselem, nezávisle zavěšenými koly a samonosnou karoserii. Pro potřeby expedice však bylo třeba dostat na něj speciální nízkotlaké pneumatiky s extrémně vysokým profilem AT38, které umožňují jízdu po sněhu a příliš se neboří.

Pro jízdu po sněhu bylo potřeba, aby byly nafouknuté na 0,14 baru, což je desetina běžného tlaku. "Byly úplně měkké. Kdybyste tím autem někomu přejeli přes ruku, vůbec by ho to nebolelo," říká Islanďan Gisli Jónsson, který byl vedoucím expedice a zároveň měl na starosti i přípravu automobilu.

Jónsson je totiž zaměstnancem islandské firmy Arctick Truck, která se automobily do polárních podmínek specializuje. Svého času ji proslavil populární britský pořad Top Gear, v němž firmou Arctic Truck upravená Toyota Hilux s posádkou Clarkson-May zdolala severní pól.

"Měli jsme standardní Santa Fe. Motor, řízení, převodovka, přední diferenciál ani hnací ústrojí jsme neměnili," řekl Gisli Jónsson. Jenže aby se pneumatiky na vůz vůbec vešly, museli technici zvýšit karoserii pomocí rámů a speciálního odpružení.

Do nábojů kol pak technici museli přidat nové převody, které by vyrovnávaly síly a umožňovaly pomalejší otáčení kol při zachování tažné síly motoru. Jedinými dalšími úpravami bylo zvětšení palivové nádrže na 230 l, přizpůsobení motoru palivu Jet A-1, které je v Antarktidě k dispozici, a instalace předehřívače.

"Lidé, kteří mají s ježděním v Antarktidě bohaté zkušenosti, moc dobře vědí, co místní podmínky dělají s technikou. Všechno se ve zdejším mrazu a specifickém vzduchu velmi rychle rozpadne," poznamenal Jónsson.

Pečlivá příprava a nezanedbání žádného detailu nakonec přineslo své ovoce. "Tohle bylo poprvé, kdy se někdo o podobnou expedici pokusil. Mnoho lidí si ostatně myslelo, že to nedokážeme. Nakonec jsme to dali tam i zpátky," dodal Jónsson.

Na obrázky z expedice se podívejte v naší galerii. Pokud vás zajímají podrobnější informace o sériové verzi Hyundai Santa Fe, který se v Česku prodává, klikněte zde.

