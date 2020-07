Jaký je elektromobil od elektroskeptiků? První jízda s krásnou Mazdou MX-30

Japonská Mazda je automobilovým samorostem. Nejenže nepřistoupila na hru s downsizovanými turbomotory jako většina konkurence, ale navíc se dlouho přes prsty koukala i na elektrické vozy. Emisní nouze ale nakonec donutila bzučet i ji. Její novinka do zásuvky se jmenuje MX-30.

Mazda se v posledních letech s emisemi CO2 dostala do takových problémů, že se jí nedařilo plnit ani starší 130g limit a svoje prodeje musela spojovat s japonskými kolegy z Toyoty, aby se vyhnula pokutám. Podle starších odhadů analytické společnosti PA Consulting by tak v roce 2021 měla Mazda v Evropě čelit za přílišné emise oxidu uhličitého pokutě ve výši 877 milionů eur, což je více, než kolik v roce 2018 činil celosvětový zisk firmy před zdaněním.

A tak je tu první sériová elektrická Mazda. Jmenuje se MX-30, protože ji automobilka řadí do stejné kategorie jako legendární roadster MX-5. Má jít o auto, které má přinést něco nového, aniž by se nechalo ovlivnit konvencí. Podobně jako v případě zmíněné MX-5 firma před třiceti lety přinesla moderní interpretaci dvoumístného sportovního roadsteru ve chvíli, kdy je ostatní přestávali vyrábět.

Oprávněně lze namítnout, že v případě elektromobilů je situace na trhu naprosto opačná. Na trhu jich je čím dál tím víc a konkurence se nafukováním kapacity baterií snaží řešit jeden z nejpalčivěji vnímaných problémů aut do zásuvky: dojezd.

Právě v tomto momentě se ale přístup Mazdy začíná od konkurence tradičně odlišovat. Japonci se hájí ekologií a tvrdí, že menší celkové uhlíkové stopy než u auta se spalovacím motorem lze u elektromobilu dosáhnout jen s malou baterkou a skromnějším dojezdem na jedno nabití.

MX-30 tak má Li-ion akumulátor od Panasonicu s kapacitou 35,5 kWh, což je na úrovni o poznání menší Škody Citigo. Dojezd také není nic moc, protože Mazda udává spotřebu 19,0 kWh/100 km. Na jedno nabití by tak auto mělo zvládnout pouhých 200 kilometrů.

Přijde vám to málo? Podle marketingové filozofie Mazdy je MX-30 druhé auto rodiny, které toho mnoho nenajezdí. Pro ostatní zákazníky Japonci nabízejí technicky spřízněný model CX-30 s benzinovými a dieselovými motory.

Přes omezený dojezd ale MX-30 umí zaujmout. V první řadě designem. Po osm let nevyráběném sporťáku RX-8 podědila zadní do protisměru otevírané dveře a celkově jí to zase, jako ostatně asi každé Mazdě za posledních třicet let, sekne. Oproti CX-30 dostala splývavou záď a atraktivní dvoubarevné lakování.

Uvnitř je to typická Mazda posledních let: hezky postavená, s promyšleným ovládáním, přehlednými budíky, skvělou pozicí za volantem a pohodlnými sedadly. Novinkou je dotykový displej ovládající klimatizaci, umístěný ve spodní části palubní desky. K ovládání teploty a rychlosti ventilátoru tu ale stále zůstala tlačítka.

V duchu interiérů Mazdy se pokračuje i vzadu. Místa není na rozdávání a ony protisměrné dveře jsou sice stylové, ale nástup na stísněnou zadní lavici nikterak zásadně neusnadňují, přední opěradla je nadále zapotřebí sklopit.

Jejich řešení mimochodem dává vzpomenout na elektrického průkopníka v podobě karbonového BMW i3. Toho Mazda připomíná i důrazem na udržitelné materiály v interiéru, obložení některých panelů je z korku (to byl ostatně materiál, který firma vyráběla, než začala s auty) a na horní hraně dveřních výplní je speciální plast jakoby potažený šedými vlákny z recyklovaných PET lahví. Možná má připomínat recyklovanou látku, ve finále se ale do něj bude hlavně chytat prach.

Kromě designu MX-30 boduje i jízdními vlastnostmi. Do zatáček se zprvu měkce nakloní, pak je ale v zákleku projíždí s naprostým přehledem. Působí přitom obratně a lehkonoze. Baterie sice váží 310 kilo, pohotovostní hmotnost je ale stále rozumných 1645 kilogramů. To prospívá i komfortu, podvozek i celé auto jsou tuhé, ovšem většinu děr dokážou před posádkou umě zamaskovat. To vše navzdory jednoduché zadní nápravě s vlečenými zadními rameny.

Samotný elektromotor a plynový pedál jsou naladěné jinak, než jsme u elektromobilů zvyklí. Mazda se snažila jejich chování co nejvíce přiblížit spalovacímu motoru. Auto proto vydává v kabině i umělý zvuk, aby měl řidič sluchovou představu, jak je motor zrovna zatížený. Na rozdíl od podobně velké Kie e-Niro MX-30 nevypálí ze světel jako o život, plynový pedál zabírá postupně, plynuleji.

Určitě se najde celá řada šoférů, kterým bude toto chování vyhovovat více než razantní zátah, který mezi elektroauty zpopularizovala Tesla. MX-30 však na druhou stranu s desetivteřinovým zrychlením z nuly na sto není mezi konkurencí rekordmanem.

S tím vším je spojeno pět režimů rekuperace po uvolnění plynu. Ty mění i odpor, který pedál klade, a ovládají se jako manuální řazení automatické převodovky páčkami na volantu. Nejsilnější rekuperace se hodí pro jízdu z kopce, kde nebude zapotřebí použít mechanickou brzdu, nejmenší na jízdu do kopce, kde pedál neklade zbytečný odpor.

Tak jako není MX-30 rekordním sprinterem, není ani rekordním maratoncem. Přesto je údaj z technických tabulek relativně opatrný. Při prvním seznámení na silničkách v okolí Vestce auto řeklo asi o 15,5 kWh na 100 kilometrů, v reálu by s ním tedy mělo být možné ujet více než udávaných 200 kilometrů. Tato hodnota působí spíše jako horší varianta při rychlejší jízdě třeba po dálnici.

Dobíjení Mazda zvládá buď na rychlých stejnosměrných DC stanicích výkonem 50 kilowattů, což odpovídá kapacitě baterie, ze dvaceti na 80 procentech baterie jste za 36 minut. Otázkou je výkon palubní nabíječky na střídavý proud, má jen 6,6 kW. Takové elektrické Mini umí podobně velkou baterii na wallboxu plnit až 11 kilowatty.

Jestli je dobíjení dostatečné, ukáže až delší test než první krátké seznámení v délce několika desítek kilometrů, kdy z baterie neubylo ani 30 procent. První elektrické Mazdy by měly do Česka dorazit v průběhu září. Aby se auta dostala do podvědomí zákazníků, bude mít každý dealer jedno předváděcí a další kus bude půjčovat jako náhradní vůz v servisu.

Mazda MX-30 Výkon: 105 kW

Točivý moment: 265 Nm

Nejvyšší rychlost: 140 km/h

Zrychlení 0-100 km/h: 9,7 s

Spotřeba energie: 19,0 kWh/100 km (WLTP)

Kapacita baterie: 35,5 kWh

Dojezd: až 200 km (dle údajů výrobce)

Objem zavazadlového prostoru: 366 l

Cena: od 854 900 Kč

Zásadní pro úspěch bude na každý pád cena. Zatímco za příbuznou Mazdu CX-30 se vznětovým benzinem Skyactiv-X a automatem dáte přinejmenším 787 900 Kč, MX-30 vyjde ve srovnatelné výbavě GT Plus na 874 900 Kč. Příplatek ve výši 90 000 korun za elektroverzi sice na trhu patří k těm nejmenším, Mazda ale bude muset najít zákazníky, kteří jsou ochotni takové peníze vyskládat za druhé auto do rodiny. Špatně však rozhodně neudělají.

Mimochodem: Prvních padesát zákazníků přitom dostane wallbox zdarma a poukaz na odběr elektrické energie za 10 000 korun od ČEZ.