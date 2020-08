Elektromobil od Škody se představuje na prvních fotkách. Jak se vám líbí Enyaq?

Škoda Auto zveřejňuje první dvě oficiální skici modelu Enyaq a je možné si prohlédnout jeho podobu bez maskování. Mladoboleslavský elektromobil se naživo představí v Praze 1. září.

Škodovka své nové modely představuje pozvolna, zvlášť jeden z nejdůležitějších, které mají naplno odstartovat éru elektromobility mladoboleslavské značky. Do světa proto nyní pouští první dvě skici modelu Enyaq, který se oficiálně veřejnosti představí v Praze 1. září.

Vůz vychází z konceptu Vision iV, křivky se zachovaly, ale výsledná podoba přídě přece jen doznala změn. Nejvýrazněji je to vidět na jinak tvarovaných světlometech. Stojí na platformě MEB, kterou využívají elektrické vozy napříč všemi koncernovými značkami, tedy i VW, Audi a Seat, s bateriemi uloženými v podlaze auta.

To umožňuje poskytnout v kabině velkorysý prostor. Ostatně to v krátkém videu slibuje také šéf exteriérového designu Škody Auto Karl Neuhold a láká i na to, že auto bude plné mnoha překvapení.

Karl Neuhold o designu Škody Enyaq | Video: Škoda Auto

O Enyaqu už víme to, že základní model bude mít pohon zadních kol a jeden elektromotor u zadní nápravy, vyšší verze přidává elektromotor také k přední nápravě a půjde o čtyřkolky. V nabídce bude i verze RS s výkonem 225 kW, což také Enyaq zařadí na vrchol nabídky Škody, nic silnějšího v portfoliu modelové řady zatím nenajdete.

Škoda také slibuje slušný dojezd přes 500 km u silnějších verzí. Základní varianta iV 50 se slabším výkonem 109 kW ale dojede "jen" 340 kilometrů.

Škoda před pár dny publikovala také dvě skici kabiny, podle nichž se dá usuzovat, že Enyaq chce udělat další výrazný krok vstříc digitalizaci interiéru. Středový displej bude ještě větší, než má Octavia, a head-up displej má disponovat zcela novými funkcemi s rozšířenou realitou.

Velikostně se dá přirovnat k SUV Kodiaq, je jen o pět centimetrů kratší. Škoda si dlouhodobě zakládá na využitelnosti interiéru a Enyaq má mít kufr o velikosti 585 litrů. A vyrábět se má na linkách v Mladé Boleslavi.