Stačí chvilka nepozornosti. Řidiči u nákupních center zapomínají na důležité pravidlo

Zná to spousta řidičů. Stačí vteřina nepozornosti na parkovišti u nákupního centra a zbytečné nepříjemnosti jsou na světě. Takových nehod se ročně dějí tisíce, přesto spousta lidí neví, jak se zachovat. A tak třeba ujedou, aniž by poškozeného na svou chybu upozornili. Zadělávají si přitom na řadu dalších nepříjemných starostí.

Až pětina nehod na parkovištích u nákupních center se podle analytiků Portálu nehod stane v listopadu a prosinci. Průměrně je jich za posledních deset let 356 ročně, v posledních dvou měsících to tak znamená skoro 70 dopravních nehod. Rizikové jsou hlavně pátek a sobota kolem jedenácté hodiny dopolední.

Důvod nehody bývá hodně podobný. Z více než 85 procent za to může nesprávný způsob jízdy, to znamená nevěnování se řízení, nesprávné otáčení nebo couvání. Důležité je ale na tomto místě také připomenout pravidlo přednosti zprava.

Nejen ze statistik, kdy zhruba v 11,5 procenta případů může za nehodu nedání přednosti v jízdě, ale i z praxe totiž vyplývá, že spousta řidičů na ni jednoduše zapomíná. Tím spíše třeba v labyrintech, jakými jsou mimo jiné zličínské parkoviště u obchodního domu IKEA, případně ostravské centrum Nová Karolina.

Vzhledem k tomu, že se často jedná o nehody v nízkých rychlostech, následky nejsou tolik vážné. Odřený lak, rozbité zrcátko, lehce promáčknutý nárazník… Škody často za maximálně tisíce korun. Řešení těchto drobných nehod (pokud jste jako řidič v roli poškozeného) je v zásadě dvojí a liší se podle toho, jestli je viník znám či nikoliv.

"Takovou událost je nutné řešit jako jakoukoli jinou dopravní nehodu," vysvětluje mluvčí České asociace pojišťoven (ČAP) Tomáš Pavlík, co dělat v případě, že viník nehody z místa neujel a má vůli s poškozeným škodu vyřešit. "Dle odhadované výše škody (do 100 tisíc korun nemusíte - pozn. red.) je možné zavolat policii, mnohem častější je ale sepsaní záznamu o nehodě obou účastníků nehody, v této situaci doporučujeme Euroformulář o dopravní nehodě," říká.

Škoda se pak nahrazuje z viníkova povinného ručení. Pokud by však viník nehody neujel, ale zároveň odmítl uznat chybu, pak je samozřejmě potřeba policii zavolat. To platí i v případě, pokud by došlo ke zranění, případně třeba ke škodě na autě, které není vaše.

Pokud ale viník známý není, je to pro poškozeného ta složitější varianta. "V takové chvíli určitě doporučujeme zavolat policii, která má více možností, jak zjistit viníka, například využitím kamer na parkovišti," popisuje mluvčí ČAP. "Pokud se přesto viníka nepodaří zjistit, potom nezbývá než uplatnit si škodu z vlastního havarijního pojištění, pokud ho máme uzavřené," dodává.

Jestliže poškozený havarijní pojistku nemá, pak jde oprava auta z jeho vlastní kapsy. Viník, který ujel, se ale zároveň dopustil přestupku, za který mu hrozí čtyři trestné body a pokuta od 7 do 25 tisíc korun. Samozřejmě tehdy, pokud se ho povede odhalit policii, třeba již pomocí zmíněných kamer.

Lísteček za oknem totiž nestačí, na což upozorňuje i Tomáš Pavlík. "Pokud jste viníkem nehody, optimální postup je zavolat policii a jí oznámit událost," říká. Nutno dodat, že za způsobení nehody hrozí viníkovi pokuta 1500 korun, případně dva až pět tisíc ve správním řízení. Jinak přestupek není bodován. Pořád je to ale méně, než když od nehody viník ujede a policii se ho povede vypátrat.

Portál nehod pak kromě úvodní statistiky, která vychází z dat sesbíraných mezi 1. listopadem 2014 a 31. říjnem 2024, sleduje také nejrizikovější parkoviště u obchodních center v Česku. Bez překvapení je na tom "nejhůře" Praha. Nejvíce problematická jsou obchodní centra Westfield Chodov, Nový Smíchov a HomePark na Zličíně.

Třeba na Chodově se ve sledovaném období stalo 366 nehod, v listopadu a prosinci to bylo až 27 procent z nich. Podle Jana Chalase z Portálu nehod je to způsobeno mimo jiné zmatkováním řidičů při hledání správného výjezdu z parkoviště. Kdo někdy na Chodově parkoval, asi potvrdí, že je to labyrint. U centra Nový Smíchov zase působí problémy poloha v centru města na Andělu a hustý provoz na okolních komunikacích.

Mimo Prahu jsou podle Portálu nehod nejrizikovější ostravské centrum Nová Karolina a také Avion Shopping Park, centrum Forum v Ústí nad Labem nebo brněnská Olympia.

Na deset nejrizikovějších nákupních center v Česku podle Portálu nehod se podívejte do galerie.