Nedostatečná infrastruktura pro elektroauta: V roce 2030 bude chybět 20 000 nabíječek

před 13 minutami

V roce 2030 bude v Česku chybět až 20 000 dobíjecích stanic pro elektromobily. O pět let dříve bude deficit 3000 stanic. Na dnešním kolokviu zástupců automobilek a vlády to uvedl prezident Sdružení automobilového průmyslu Bohdan Wojnar. Jedna dobíjecí stanice by měla podle expertů obsluhovat zhruba deset elektromobilů. V současnosti jich funguje v České republice zhruba 400.

Dotační program ministerstva dopravy počítal s 1300 dobíjecími místy v roce 2020, což podle sdružení k pokrytí deficitu počtu stanic stačit nebude. "Pro akceptaci ze strany zákazníků jsou žádoucí i opatření pro rozvoj domácí dobíjecí infrastruktury. Vítáme, že ministerstvo životního prostředí k tomu připravuje podpůrný program. V jeho přípravě by se ale mělo rychleji pokročit," uvedli Zdeněk Petzl z AutoSAP. Exkluzivní informace: Víme, kdy Škoda začne prodávat Octavii do zásuvky prohlédnout galerii Tuzemská největší automobilka Škoda Auto investuje podle předsedy představenstva Bernharda Maiera 32 milionů eur (v přepočtu zhruba 819 milionů Kč) do vybudování 7000 dobíjecích stanic pro své zaměstnance v okolí závodů v Mladé Boleslavi, Kvasinách a Vrchlabí. V roce 2018 investovala automobilka 3,4 milionu eur (asi 85 milionů Kč) do výstavby interní dobíjecí infrastruktury v hlavním výrobním závodě v Mladé Boleslavi. Pro vlastní zkušební provoz v současnosti využívá více než 300 dobíjecích bodů. Podpora elektromobility, autonomního řízení, digitalizace a odborného vzdělávání jsou hlavními tématy kolokvia. První kolokvium se uskutečnilo před třemi lety a vzešlo z něj 25 opatření, na kterých bude stát spolu s automobilovým průmyslem pracovat. Například v oblasti elektromobility jich byla dosud splněna zhruba polovina. Obecně se zástupci autoprůmyslu shodli, že naplňování dohodnutých opatření bude muset zrychlit. 6 fotografií Všechny Tesly jsou S, 3, X, Y. Elon Musk představil menší SUV, Model Y Podle studie Boston Consulting Group bude v roce 2030 okolo 50 procent nových aut elektromobily nebo hybridy, do roku 2025 budou elektromobily ekonomičtější než automobily s vnitřním spalováním. Automobilky k produkci elektromobilů nutí především zpřísňující se požadavky EU na emise CO2, které již nelze splnit výrobou konvenčních aut. V Česku má automobilový průmysl klíčové postavení, podílí se devíti procenty na HDP a 26 procenty na průmyslové výrobě. České automobilky vyrábí 1340 aut na 1000 obyvatel, což je nejvíce na světě.