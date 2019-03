Agent s povolením dobíjet: James Bond dostane v příštím filmu Aston do zásuvky

James Bond se svými sporťáky s otočnými značkami, kulomety, kouřovou clonou a dalšími technickými vychytávkami od oddělení Q nikdy neplatil za ekologicky založeného člověka, který by si doma hýčkal elektromobil s potahy z vegetariánské kůže. Podle britského bulvárního deníku Sun se ale přinejmenším to první má v příštím filmu změnit.

Nová bondovka dostane jméno Shatterhand, ale klidně by se mohla jmenovat Srdečné pozdravy od nabíječky. Ústřední roli v neuvěřitelné hlavní honičce filmu totiž podle informací britských novinářů dostane zbrusu nový elektrický Aston Martin Rapide E. Jedná se o první elektrický Aston, který vznikne v omezené sérii pouhých 155 aut a jeho cena se bude pohybovat okolo 250 tisíc liber (tedy asi 7,5 milionu korun).

Režisér Cary Joji Fukunaga je prý toho názoru, že doba dospěla k tomu, aby agent 007 řídil elektrické auto. Podle Sunu se ale nemusíme bát o to, že by elektrický Aston postrádal vychytávky, na které jsme byli u Bondových aut zvyklí. Fukunaga prý úzce spolupracuje s britskou automobilkou na tom, aby jedno z aut bylo pro natáčení hotové.

To totiž nemusí být úplně snadné. Film by se měl začít natáčet v dubnu, první zákaznické dodávky Rapidu E jsou ale naplánovány až na konec letošního roku. Do kin by pak Shatterhand měl dorazit napřesrok v dubnu.

První elektrický Aston Martin bude vycházet z konvenčního luxusního čtyřdveřového kupé Rapide S, místo dvanáctiválce ale bude osazen dvojicí elektromotorů o celkovém výkonu 610 koní a točivém momentu 950 Nm. S velkou, 65kWh baterií je cílem, aby vůz ujel na jedno nabití přes 320 kilometrů. Kromě toho nabídne zrychlení z nuly na sto pod čtyři vteřiny.

Elektrický Rapide má být navíc (podobně jako chystané Porsche Taycan) osazen výkonným 800V palubním systémem, který britská automobilka vyvinula společně s Williamsem. Ten umožní skutečně rychlé dobíjení: systém by měl na 100kW nabíječce umožnit dobít za hodinu dost energie k ujetí 500 kilometrů (pokud na to tedy bude stačit baterie v autě).