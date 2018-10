Nástupce Rapidu na prvním snímku. Škoda ho představí do konce roku

Škoda pustila do světa první oficiální snímek nástupce modelu Rapid Spaceback. Bohužel tak jako v případě Kodiaqu RS na něm není skoro nic vidět. Automobilka se rozhodla napínat veřejnost, jak se dá.

Škoda Auto zveřejnila první snímek sériové podoby nástupce modelu Rapid Spaceback. Ten vychází z konceptu Vision RS představeného na pařížském autosalonu začátkem října. Studii jsme si s předstihem prohlédli.

Sériové auto se v prosinci ukáže v Tel Avivu a už v prvních lednových týdnech příštího roku se v Mladé Boleslavi rozběhne výroba. Auto, které by se mělo stát konkurentem VW Golf nebo Fordu Focus, zatím nemá oficiální jméno, můžete ale tipovat, jestli Škoda nepoužije název z minulosti:

Automobilka se zřejmě rozhodla, že nové modely bude odhalovat v několika krocích, a napínat tak zvědavost veřejnosti. Ostatně, stejným stylem přistoupila k modelu Kodiaq RS, který se rovněž ukázal na autosalonu v Paříži.

Je však otázkou, jak dlouho to veřejnost bude bavit, protože tu první snímek světla nebo tam snímek kola je sice zajímavá hra, ale může brzy omrzet.

Připomeňme si alespoň to, co všechno o novém modelu víme. Využívá platformu MQB A0, která tvoří základ u VW Polo. Plánuje se, že v nabídce bude verze na stlačený zemní plyn. Plug-in hybridní ústrojí, které má Vision RS, nástupce Rapidu Spaceback nedostane, ale zřejmě jde o jednotku, kterou Škoda namontuje do hybridního Superbu.

Šéf vývoje Christian Strube pak v rozhovoru pro britský Autocar rovněž připustil, že by se plug-in hybridem mohla stát i příští generace Octavie RS.

Vraťme se ale k Rapidu. Karosářská verze liftback končí, automobilka nabídne pouze kompaktní hatchback, který se částečně podobá i kombíkům, vůz totiž také nahradí Fabii Combi, se kterou se do budoucna pravděpodobně též nepočítá.