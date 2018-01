Land Rover našel vzácný prototyp. Sloužil jako zdroj energie, dnes má nevyčíslitelnou hodnotu

před 5 hodinami

Rok 1948 nebyl přelomový jen pro politické směřování Československa, ale také pro britský automobilový průmysl. Na autosalonu v Amsterdamu se poprvé představil terénní automobil se jménem Land Rover a nezaměnitelným tvarem karoserie. Jeden ze tří originálních kusů z nizozemského autosalonu se zástupcům Land Roveru povedlo nedávno, po více než 60 letech, najít. A divize britského výrobce zabývající se klasickými auty se při příležitosti 70. narozenin rozhodla jej zrenovovat.

Když se řekne Land Rover, většině automobilových fanoušků se nejspíše vybaví hranatá karoserie, typická pro off-road Defender. Původ těchto tvarů se datuje až do roku 1948, kdy se na autosalonu v Amsterdamu představil první terénní vůz se značkou Land Rover. Celkem se v nizozemské metropoli ukázaly tři předprodukční exponáty, z nichž jeden se povedlo náhodou najít v roce 2016. Stalo se tak navíc jen pár kilometrů od britského Solihullu, kde byl tento Land Rover vyroben.

Podívejte se, jak jeden z prvních Land Roverů vypadá před renovací:

Co se s vozem dělo, zůstávalo dlouhou dobu záhadou. Odkrýt historii se povedlo zaměstnancům divize Jaguar Land Rover Classic až po nálezu a několikaměsíční práci v archivech britského výrobce. Na silnicích byl originální předprodukční kus naposledy k vidění v 60. letech (v roce 1961 jej automobilka prodala do soukromých rukou). Od roku 1968 strávil Land Rover dalších 20 let na polích ve Walesu jako statický zdroj energie. Po dvou desetiletích jej se zadřeným motorem koupil soukromý zájemce, který chtěl vůz zrenovovat. Místo toho ale off-road zůstal stát na zahradě. A tam jej náhodou objevila britská automobilka.

"Tento Land Rover je nenahraditelným kusem automobilové historie a je důležitý stejně jako Huey, první předprodukční Land Rover," řekl ředitel divize Jaguar Land Rover Classic Tim Hannig. Britská značka dále uvedla, že se jedná o historicky nejvýznamnější nezrenovovaný Land Rover na světě.

Právě kompletní renovace je po zjištění historie vozu dalším krokem, který specialistům Land Roveru zabere zhruba rok. Aby totiž bylo auto historicky přesné, vyžaduje řada dílů specifický postup opravy. Panely karoserie z hliníkové slitiny, pozinkovaný podvozek a odnímatelná zadní vana se totiž do sériové verze, později známé jako Land Rover Series I, nedostaly a objevily se jen u předprodukčních automobilů. Zachována bude také patina komponentů a originální zelený odstín karoserie Light Green.

Jakmile specialisté renovaci dokončí, vůz se podle BBC objeví po boku úplně prvního Land Roveru s přezdívkou Huey v showroomu Jaguar Land Rover Classic v Coventry.