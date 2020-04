Na západě nohu z plynu: Německo zpřísňuje pokuty za rychlost i parkování

Menší překročení rychlosti? Pokuty jsou dvojnásobné a častěji hrozí zákaz řízení

V první řadě to znamená, že v Německu bude nutné si důsledněji hlídat rychlost. Za mírné překročení povoleného limitu se postih zdvojnásobuje. Jakmile pak řidič pojede o 26 kilometrů za hodinu rychleji, může si vykoledovat dokonce měsíční zákaz řízení. Kromě toho se také zvýšil počet trestných bodů.

Na výši pokut se podívejte do tabulky. Němci mají důkladněji vymezená rozmezí porušení rychlosti. V Česku jsou za překročení rychlosti do 20 kilometrů za hodinu v obci a do třiceti mimo dva trestné body a až tisícovka na místě, dva tisíce může řidič dostat ve správním řízení. V Německu jsou pokuty nižší jen v případě, že řidič pojede o méně než deset kilometrů za hodinu rychleji. V ostatních případech už jsou německé postihy přísnější.

Překročení rychlosti Pokuta ve městě (dříve) Pokuta mimo město (dříve) Zákaz řízení ve městě (dříve) Zákaz řízení mimo město (dříve) do 10 km/h 30 € (15 €) 20 € (10 €) - - 11-15 km/h 50 € (25 €) 40 € (20 €) - - 16-20 km/h 70 €/1 bod (35 €/bez bodu) 60 €/1 bod (30 €/bez bodu) - - 21-25 km/h 80 €/2 body (80 €/1 bod) 70 €/1 bod (beze změny) 1 měsíc (bez zákazu) - 26-30 km/h 100 €/2 body (100 €/1 bod) 80 €/2 body (80 €/1 bod) 1 měsíc (bez zákazu) 1 měsíc (bez zákazu) 31-40 km/h 160 €/2 bod (beze změny) 120 €/2 bod (beze změny) 1 měsíc (beze změny) 1 měsíc (bez zákazu) 41-50 km/h 200 €/2 bod (beze změny) 160 €/2 bod (beze změny) 1 měsíc (beze změny) 1 měsíc (beze změny) 51-60 km/h 280 €/2 bod (beze změny) 240 €/2 bod (beze změny) 2 měsíce (beze změny) 1 měsíc (beze změny)

Ne zcela srovnatelný je i počet udělovaných trestných bodů. V Německu jich pro vybodování stačí osm, v Česku dvanáct.

Novou podobu německých pokut za rychlost kritizuje podle magazínu auto motor und sport autoklub ADAC. Podle něj by měla být výše pokut odstupňována i podle typu vozidla, osobní auto je jinak nebezpečné než náklaďák.

Podle německé dopravní právničky Daniely Mielchenové pak byl původní systém dostatečně účinný, ale měl být lépe vymáhán. "Aby byl stávající systém efektivnější, bylo by zapotřebí o poznání více policejních kontrol," uvedla pro auto motor und sport.