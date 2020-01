Řidičská nezkušenost, nebo agrese? Mladí řidiči způsobí každou desátou nehodu

V České republice loni na silnicích zemřelo 547 lidí, o 18 lidí méně než v roce 2018. Klesající trend vykazují i další dílčí statistiky, například počet úmrtí po nehodách způsobených řidičem do 24 let. Přesto tato skupina zaviní na českých silnicích každou desátou nehodu.

Vyplývá to ze statistiky dopravní nehodovosti. Z ní je také patrné, že řidiči do 24 let loni při nehodách usmrtili 84 osob, což je o osm osob méně než v roce 2018. Zároveň mladí řidiči způsobili těžká zranění u 272 osob, což je oproti 379 vážným zraněním v roce 2018 poměrně výrazné zlepšení.

I přes čísla z loňského roku Besip ve výhledu předpovídá, že letos bude skupinou řidičů do 24 let zraněno maximálně 358 osob a usmrceno 83 osob. Jedná se nicméně o statistické odhady, pro srovnání poslouží například odhady pro rok 2019, kdy Besip předpokládal usmrcení maximálně 86 osob a zranění 377 osob.

"Ze statistik vyplývá, že mladí řidiči ve věku do 24 let zaviní každou desátou dopravní nehodu. Na svědomí mají ale každého šestého mrtvého nebo těžce zraněného," upozorňuje vedoucí silničního dohledu policie Karlovarského kraje Miroslav Kolda. Pravděpodobnost toho, že při dopravní nehodě někdo zemře, je u mladých řidičů celkově až o tři čtvrtiny vyšší než u ostatních dopravních nehod.

"Vedle řidičské nezkušenosti je často na vině agresivní nebo nebezpečné chování, vyhledávání adrenalinových situací, často ve spojení s alkoholem nebo s drogami," popisuje důvody nehodovosti mladých řidičů ředitel záchranné služby Karlovarského kraje Jiří Smetana.

Paradoxní je, že mladí řidiči často více než sebe ohrožují ostatní cestující ve voze, případně další účastníky silničního provozu. Organizace Záchranný kruh, která sdružuje záchranářské subjekty a spolupracuje s nimi na projektech k prevenci a vzdělávání při mimořádných událostech, poukazuje například na fakt, že sedm z deseti mladých dívek zemře při nehodách v Evropské unii jako spolujezdkyně stejně starých řidičů.

Návrhů na to, jak snížit nehodovost mladých řidičů se objevuje poměrně velké množství. Většina z realizovaných je ale zatím pouze preventivních. Tam se řadí například i kampaň Ty to zvládneš. Jeden z příspěvků kampaně, kterou vytvořila zmíněná organizace Záchranný kruh ve spolupráci například s policií či Besipem, na téma bezpečnosti mladých řidičů, si můžete pustit ve videu v úvodu článku.

Vedle preventivních opatření už by například letos mohlo dojít k dlouho diskutovanému zavedení řidičského průkazu na zkoušku. To znamená, že řidičům by do dvou let od získání oprávnění hrozila jeho ztráta už za šest trestných bodů místo dvanácti, což je číslo stejné pro všechny bez ohledu na zkušenosti. Začínající řidič by tak teoreticky mohl přijít o řidičský průkaz na jeden rok už za jeden vážnější přestupek.

Návrh na "řidičák na zkoušku" je součástí chystaných změn bodového systému, kde by mělo dojít také ke zpřísnění především finančních postihů za některé přestupky. Upraveny by ale měly být i vybrané bodové postihy přestupků. Návrh změn v bodovém systému ale zatím nebyl schválený, vláda by ho měla dostat předložený nejspíše do konce března.

Vedle změn v bodovém systému existuje také návrh na omezení počtu pokusů na získání řidičského oprávnění. Začínající řidiči by měli mít tři pokusy na získání řidičského průkazu, potom by museli opakovat celý výcvik v autoškole.