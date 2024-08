Odpůrci elektroaut by sklapli, Géčko je král. S hranatým Mercedesem na polygonu

V automobilovém světě existuje pár konstant. Auta, která se zkrátka, až na nutné drobné úpravy, nemění. Zůstávají stát na místě, i když se svět kolem nich točí. Jsou totiž dokonalá v tom, jaká jsou. Je to Porsche 911 a Mercedes-Benz třídy G.

Vysoký plechový hangár sloužil ještě před deseti lety jako středisko na testování leteckých proudových motorů. I proto má za zadní stranou velký tunel s komínem. Areál sdílí plot s letištěm u Štýrského Hradce a kdysi byl součástí velkých rakouských kasáren. Dnes se už sice na buzerplacech nepochoduje, cvičení vojáků i záchranných složek je tu ale v plném proudu. Z nebe se snášejí parašutisté, létají policejní helikoptéry i hřmí stíhačka.

1:11 Otestovali jsme nový Mercedes-Benz třídy G v off-roadovém areálu nedaleko místa, kde se tento ultimativní vůz vyrábí. Troufá si na víc než jeho řidič. | Video: Eva Srpová

Ještě zábavnější představení ale probíhá přímo na zemi. A trochu i pod vodou. S kapotou auta mířící často do nebe, nebo rovnou pod hladinu. Automobilka Mercedes-Benz si tu totiž před pěti lety vybudovala to nejnáročnější testovací centrum, kam smí jen jediné auto. Třída G.

Hned za hangárem v lesíku vytvořila cesty s poctivě vyhloubenými výmoly a nájezdy, vyhrabala menší jezírko, kde se dá brodit, a před budovu navršila impozantní kopec s cestičkami, z nichž každá má úplně jiný povrch.

Někde písek, jinde šotolinu, zarostlou trávu, beton, zámkovou dlažbu a kamenitou stezku z masivních balvanů, které si dovedla z nedaleké štýrské hory Schöckl, kde se třída G testuje v nejnáročnějších přírodních podmínkách. Aby ne, vždyť to má z továrny Magna Steyr, kde se auto vyrábí, opravdu jen kousek.

Toto G Experience centrum slouží pro zákazníky, současné či budoucí majitele jednoho z nejuniverzálnějších a nejodolnějších aut na světě. My tu jsme proto, abychom si vyzkoušeli, co všechno inovované "géčko" zvládne. A že to nové, vůbec poprvé čistě elektrické, je v reálu dokonce v terénu ještě talentovanější než jeho sourozenci se spalovacími motory.

Třída G, tedy Geländenwagen, terénní vůz, se vyrábí už 45 let. Za tu dobu se z ní stala ikona mezi off-roady. Je výjimečná ale nejen tím, co zvládne v místech, kde asfalt končí. Je vybavená vším, co si dosyta užívají zákazníci prémiových aut, a navzdory utilitárním tvarům je skvělá i jako naprosto civilní auto. I vyznavači sportovních vozů nemohli být zklamaní, G 63 AMG s osmiválcem pod kapotou se na ostré trati chová jako o tunu lehčí a minimálně půl metru nižší auto.

Letošní modernizace generace, která přišla na trh v roce 2018, je poměrně kosmetická. Pár novinek tu ale je. Třeba fakt, že všechny motory se částečně elektrifikovaly díky mild-hybridní technologii. Vůz má také ještě ultimativnější terénní schopnosti. Umí se brodit v 700 milimetrů hluboké vodě, zvládne stoprocentní sklon nahoru i dolů (tedy úhel 45 stupňů), a díky technologii "průhledné kapoty" je dobře vidět, co se děje po koly v terénu. Ve standardu má adaptivní tlumiče.

Funguje tu moderní multimediální systém, auto má bezdrátovou nabíječku mobilů, a dokonce dostalo bezklíčový vstup. Staromilské kliky dveří, jejichž design sahá až k legendární W123 "piano", tu ale naštěstí zůstaly. Stejně jako potřeba se všemi dveřmi pořádně bouchnout, což prý majitelé "géček" na autě milují.

"Výborně, patříte mezi maximálně jedno procento lidí, kteří vyzkoušeli, co jejich třída G doopravdy dokáže," volá do vysílačky instruktor Toby, když zrovna zkoušíme u verzí 450d a G500, tedy třílitrového naftového šestiválce i benzinového šestiválce s kompresorem, křižitelnost náprav. Neboli schopnost auta po stisku tlačítek, jež uzavírají mezinápravové diferenciály, dostat se ze situace, kdy má přilnavost s náročným povrchem v terénu už jediné kolo, Anebo boční náklon 35 stupňů.

I sami instruktoři dobře vědí, že většina lidí své "géčko" do tak těžkých podmínek nedostane. Přece jen, nechcete s autem za několik milionů udělat v terénu nepříjemnou chybu.

Od toho ale takové kurzy jsou. Měl by je absolvovat každý, kdo si myslí, že elektromobil je v terénu nanic. Elektrická třída G, tedy model 580 EQ, předvádí tak neskutečné věci, že i zkušeným jezdcům musí zůstat rozum stát. Díky čtyřem elektromotorům s převodovkou, od níž vede hřídel do každého kola, má neskutečnou trakci a především velmi citlivě dávkovatelný výkon. Toho má na rozdávání, 432 kW a 1164 Nm mu zajišťují sílu tanku.

Namísto třech tlačítek s uzávěrkami diferenciálů a redukčním převodem jsou na přístrojové desce jiná tři tlačítka, díky kterým předvádí neskutečný talent. Díky vektorování točivého momentu se chová, jako by standardní redukci mělo a konstantní pomalou rychlostí projíždí těžký terén. Navíc má ale funkci G-Turn, kdy se dokáže, stejně jako například pásové vozidlo, otočit kolem své osy, a to dokonce o dvě otáčky.

"Měli jsme tu myslivce a lovce, kteří právě tuto schopnost nadšeně ocenili, v lese se jim často stane, že dojedou někam, kde se nejde otočit a musí couvat," popisuje instruktor Toby. Nejpůsobivěji ale tato kratochvíle samozřejmě vypadá na videích na Instagramu.

Třetím tlačítkem na panelu s off-road funkcemi je pak G-Steering, kdy se díky regulaci točivého momentu na vnitřním kole auto lépe otočí. Představte si to tak, jako by auto "hodilo zádí" a lépe zahnulo. Opět to pomůže v terénu, když cestě brání třeba strom nebo skála. Třída G 580 EQ má dokonce o 150 mm lepší brodivost než spalovací varianty a nepatrně lepší nájezdové úhly i světlost podvozku.

Nevýhodou je naopak to, že kvůli vysoké pohotovostní hmotnosti 3085 kg nemůže táhnout přívěs. Automobilka k elektromobilu proto ani tažné zařízení nenabízí.

Pokud by někoho zajímalo, jaká je elektrická spotřeba "géčka" v terénu, tak palubní počítač testovaných předprodukčních aut ještě nebyl plně funkční. "Z našich zkušeností ale víme, že po čtyřech hodinách v tempu, kdy tu auta opravdu v terénu nešetříme, se spotřebuje z baterie asi 20 procent," popisují instruktoři.

Oficiální data hovoří o baterii s kapacitou 116 kWh, dojezdu 434 km a spotřebě okolo 27 až 29 kWh/100 km. "My odhadujeme, že reálný dojezd u aut při konstantní rychlosti 130 km/h po dálnici bude okolo 300 až 350 kilometrů," dodávají.

Poslední částí akce bylo ještě testování schopností varianty G 63 AMG s 585 koni a 850 Nm na polygonu se slalomem a trénováním vyhýbacího manévru. Schopnost akcelerovat v přímce je jak u čtyřlitrového benzinového osmiválce, tak 580 EQ prakticky shodná, o této kratochvíli ale "géčko" nikdy úplně nebylo.

Osmiválec ale ukazuje, že zábava se dá prožít i s autem tvaru cihly a těžkým jako zeď. A že se v něm zcela bez problémů vyhnete v rychlosti přes 80 km/h třeba oslněnému kanci, aniž by to vůz jakkoli rozhodilo. Zvuk charizmatického motoru, který se line z výfuků vyvedených do strany, se neomrzí, a kdo má právě pro tyhle vlastnosti slabost, bude mít jasno v tom, který model ho vezme za srdce.

Pro zájemce o novou třídu G ale bude vybírání ideální verze teď ještě daleko těžší než kdy dřív. Géčko teď umí opravdu cokoli a záleží jen a jen na tom, co od něj skutečně chcete. Možnost si to vyzkoušet takto intenzivně a naplno v testovacím centru značky by měla být v podstatě povinnost.