Hvězda aukce zmizela. V Liberci dražili vraky z ulice, zájem trhal rekordy

Deset aut za jeden průměrný měsíční plat? V Liberci se takové věci dějí jednou do roka. V den, kdy město rozprodává v aukci auta, která jejich majitelé zanechali napospas osudu.

Mercedes S 320 s vyvolávací cenou dva tisíce korun nabývá na odstavném parkovišti firmy Říha konkrétní podoby: Před dvaadvaceti lety to bývalo nové auto, teď se tu kvůli vypuštěným měchům jeho podvozek boří do štěrku. Kdo někdy řešil opravu vzduchového pérování na starších mercedesech, patrně zalitoval, že se auta nedokázal zbavit v pravý čas. Původní majitel šedé "s-klády" to možná věděl, a proto se ke svému autu přestal hlásit.

V sousedství mercedesu má obdobné problémy i Citroën C2 se zadním kolem zaraženým do podběhu, Berlingo stojící opodál má pro změnu interiér plný skla z rozbitého okna a neuvěřitelně zaneřáděná sedadla.

"Auta jsou určena převážně na náhradní díly nebo k sešrotování, nejsou k nim klíčky ani doklady," vysvětluje soudní exekutor Petr Polanský, který se pro tentokrát ujímá i funkce licitátora.

Jeho názor však očividně nesdílí 29 mužů, kteří se do aukce přihlásili coby dražitelé. "Ta auta mají normálně papíry, stačí si na úřadě vyžádat kopii," říká Jiří z Liberce, který přijel na dražbu se svým synem. Mrzí ho, že z aukční nabídky na poslední chvíli zmizel kombík BMW 330, který po zaplacení parkovného ve výši 38 tisíc korun získala zpět jeho původní majitelka. "Bylo to zajímavé auto," říká trochu posmutněle. Nepřítomné BMW je ostatně velké téma i pro ostatní dražitele, z neskrývaného zklamání je nevyvádí ani šeptaná informace, že mělo poruchu motoru.

Auta si mohou zájemci prohlédnout hodinu před dražbou. Většina z nich je však zamčených, takže v kufru nebo pod kapotou může čekat ještě nějaké překvapení. Na palubní desce jednoho z aut dosud leží trestní příkaz v jiné věci, někteří bývalí majitelé mají, stejně jako jejich vozy, pestré osudy.

Na Audi A4 se nechytl nikdo

Letošní liberecká aukce vraků je v pořadí už třetí, navíc zdaleka největší. "Dvacet devět dražitelů je rekord, minule jich bylo asi patnáct. A podobné je to s auty, loni byly v nabídce čtyři, letos je položek sedmnáct," potvrzuje vzrůstající věhlas akce Alena Gajošová z exekutorské kanceláře, která zde přiděluje dražební čísla a "drží kasu". Ostatně požadavek na vyplacení celé částky za vydražené auto ihned po skončení aukce mnohé zaskočil, možnou jízdu k bankomatu však licitátor nekompromisně zamítá, neboť dražba má každou chvíli začít.

První nabízená položka ovšem zaujala pouze jediného zájemce, Fiat Stilo z roku 2003 tak našel vlastníka za 2200 korun velmi rychle. O v pořadí druhý Mercedes S 320 už zabojují tři, vyvolávací cena dva tisíce korun se po několika příhozech vyšplhá na konečných 4200.

O mondeo za dva tisíce nejeví zájem nikdo, zato o Ford Transit z roku 2013 se strhne nelítostná bitva, do které se zapojí hned pět dražitelů. Vyvolávací cena pět tisíc se rychle vyšplhá na konečných 26 tisíc, podobné je to i s Citroënem Berlingo, jehož vyvolávací cenu 10 tisíc navýší sedm zájemců na konečných 52 tisíc.

Naopak sedm tisíc za stříbrné Audi A4 Avant z roku 1997 se se zdá být přítomným zbytečně vysoká cena, na auto nakonec nepřihodí nikdo. Audi tak zůstane jedinou položkou, která skončí v lisu, protože v samém závěru aukce si za dva tisíce nachází nového majitele i původně neprodejné mondeo.

Zapomenout na náklaďák

Pondělní aukce libereckých vraků byla letos unikátní i tím, že se v ní objevil nákladní mercedes, tahač DAF a také dva návěsy: Bílý Mercedes Atego z roku 2003, který ještě loni rozvážel pivo, změnil majitele za 18 tisíc korun. Návěsy byly dražší, za ten první zaplatil zájemce 46 tisíc, druhý se prodal za 71 tisíc. Červený tahač DAF změnil majitele za 51 tisíc.

Fakt, že v exekuci tentokrát skončila těžká nákladní auta, udivil i libereckého náměstka primátora pro technickou správu a informační technologie Jiřího Šolce: "To je rozhodně neobvyklé," míní.

Dražitel Jiří s malým synkem se ovšem spokojeně usmívají, z aukce si odvážejí zaneřáděné Berlingo a kabriolet Peugeot 307 za 28 500 korun. "Uvidíme, jestli si ho nechám, nebo pošlu dál," přemýšlí, zatímco se před pokladnou exekutora tvoří fronta lidí s obálkami plnými peněz.

Za rok se tu mnozí z nich potkají znovu, až zase v Liberci někdo špatně zaparkuje.