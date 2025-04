"Malý soused z Boleslavi" má britskou verzi. Renault si ale z Mini utahuje vtipně

Prodejce Renaultů ze západního Londýna se rozhodl pro netradiční reklamu na nový model R5. Využil k tomu sousedství se showroomem Mini, který se nachází naproti přes ulici.

Když automobilky cílí na stejného zákazníka, občas se uchýlí k porovnávání s konkurencí. Typickým příkladem je kampaň z minulé dekády, kdy se Hyundai vymezoval proti "malému sousedovi z Boleslavi". Byla natolik kontroverzní, že by na ni nové vedení zastoupení korejské značky v Česku jistě nejraději zapomnělo.

Pokud ale stejný nápad uchopí Britové, výsledek je dost jiný.

Co tedy udělá ostrovní dealer francouzských vozů, když má přes ulici showroom domácí značky s obdobnou nabídkou? Především nalepí na střechu auta obtisk britské vlajky tak, jak to už desítky let dělá jeho konkurent.

A k tomu okolí zaplní billboardy s poťouchlými hesly: "Ať váš soused žárlí" nebo "Nové Supermini ve městě". I tady nelituje úsilí, kdy původní polepy střechy, jak je mají auta na oficiálních fotografiích, nahradí britským národním symbolem.

Celá věc je o to bizarnější, že si Renault jinak velmi zakládá na francouzském původu modelu R5. Jeho první generaci navrhl koncem 60. let minulého století designer Renaultu Michel Boué a auto se vyrábělo ve Francii nejen tehdy, ale i dnes, kdy už jezdí výhradně na elektřinu. Také proto lze v R5 na nejrůznějších místech najít kohouta, ale i trikolóru pod sklem hlavních světlometů - v obou případech státní symboly Francie.

Kampaň tedy působí především nešikovně, což je ovšem zcela v intencích britského humoru. Se svým výzorem si ji navíc R5 může dovolit: Šéf britského Renaultu James Batchelor si všímá, že retro "er pětka" působí jinak než běžné modely. "Vidět úsměvy na tvářích lidí, když auto poprvé vidí, je skvělý zážitek. Řekl bych, že má v sobě pozitivní náboj a optimismus," svěřil se oborovému časopisu Car Dealer.

Optimismus a pozitivní náboj však jistě nelze upřít ani vozům Mini, i když jejich elektrické verze nepocházejí z Británie, ale do Evropy připlouvají z Číny. "Souseda odnaproti" však podle všeho nechává reklama konkurence klidným, ostatně podobně přidrzlé šťouchance nejsou v Británii nikterak výjimečné.

Minulý týden informoval Car Dealer o podobném případu, kdy britská značka Ineos umístila billboard v rámci kampaně "My versus Oni" přímo před dealerství Land Roveru. Na plakátu proti sobě stojí sněhobílý Land Rover Defender a zablácený Ineos Grenadier. Fotografii obou vozů korunuje nápis "Vyřídíme si to venku".