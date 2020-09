Lamborghini a Ferrari mají novou konkurenci. Maserati představilo supersportovní MC20

Maserati vstupuje do nové éry. Éry, ve které nabídne čistě elektrický supersport, ale po více než dvaceti letech poprvé také vlastní benzinový motor. Prvním zástupcem nové etapy italské automobilky se stává supersportovní kupé MC20. To dostalo nejen zmiňovanou novou zážehovou jednotku, ale přijede také jako čistý elektromobil.

Zatímco na elektrickou verzi je potřeba si ještě nějaký ten pátek počkat, čistě benzinovou variantu modelu MC20 lze už dokonce objednávat. Pod kapotou tedy bude po více než dvaceti letech poprvé vlastními silami vyvinutý motor. Doposud se značka s trojzubcem spoléhala na zážehové jednotky Ferrari, které už se ale před nějakou dobou od koncernu Fiat Chrysler oddělilo. Maserati v něm naopak zůstalo.

Dvakrát přeplňovaný třílitrový šestiválec umístěný uprostřed vozu dostal označení Nettuno podle římského boha vod a moří Neptuna, jehož trojzubec má značka ve znaku, a produkuje maximálně 463 kW (630 k). To je stejná hodnota, jakou disponoval poslední supersport v historii značky, model MC12. Ten však stejný výkon získával ze šestilitrového dvanáctiválce a byl dvojčetem Ferrari Enzo. Mimochodem nový motor dostal technologii dvojitého zapalování.

Maximální točivý moment nového modelu je 730 Nm, přičemž na zadní kola přenáší sílu osmistupňová dvouspojková převodovka. Auto má standardně také mechanický samosvorný diferenciál, elektronicky řízený diferenciál se pak nabízí za příplatek. Jízdní výkony odpovídají supersportovnímu zařazení, z nuly na 100 km/h tak auto vystřelí za méně než 2,9 vteřiny, což odpovídá osmiválcovému Ferrari F8 Tributo i desetiválcovému Lamborghini Huracán, a rozjede se na více než 325 km/h.

Automobilka zveřejnila i průměrnou spotřebu 11,6 l / 100 km a průměrné emise CO2 na úrovni 262 g/km. Tyto hodnoty výrazně zlepší již zmiňovaná chystaná elektrická verze, vedle ní se MC20 dočká také provedení s otevřenou střechou. Zpět však k novému kupé, které má při délce 4669 mm a rozvoru 2700 mm pohotovostní hmotnost pod 1500 kg. To znamená poměr výkonu a váhy na úrovni 2,33 koně na jeden kilogram váhy - lépe to v segmentu dle Maserati nikdo neumí.

Za tak nízkou hmotností stojí i fakt, že základem vozu je lehký karbonový monokok, přičemž kromě uhlíkových vláken využívá technický základ vozu další superlehké materiály. Monokok má pak výhodu i v tom, že je rovnou připraven i na stavbu dalších dvou zmíněných variant. Italové kvůli nim nebudou muset zasahovat do základu vozu.

Vnější design se částečně inspiroval zmíněným supersportem MC12. Vidno je to na přední části s nízko položenou maskou chladiče. Koneckonců kombinací bílé s tmavými prvky ve spodní části karoserie na propagačních fotkách vzpomíná na ikonické lakování MC12 tak trochu i samo Maserati. Celkem ale bude k dispozici šest různých odstínů karoserie. Volitelný bude i karbonový paket třeba s kapotou nebo difuzorem z tohoto materiálu.

Nechybí samozřejmě diodová světla na obou koncích karoserie, dveře se pak vyklápí směrem vzhůru. Samotná automobilka je označuje přívlastkem motýlí. Viditelná je i snaha o dokonale hladké linie, s výjimkou decentního zadního spoileru, i proto je koeficient odporu vzduchu pod úrovní 0,38 (na supersport vyžadující přítlak a účinné chlazení motoru velice dobrá hodnota). Za dvacetipalcovými koly jsou pak odvětrávané kotouče Brembo, které mohou na přání nahradit karbonkeramické brzdy.

Usednutí do interiéru přináší pohled především na dvě obrazovky. Ty mají úhlopříčku 10,25palce, a zatímco jedna je výstupem multimediálního systému, druhá nahrazuje klasické budíky. Volant nepostrádá volitelné prvky z uhlíkových vláken, karbon se objevuje i na palubní desce a středovém tunelu. Na něm je mimo jiné přepínač jízdních režimů GT, Wet, Sport, Corsa a pátý pro vypnutí stabilizace.

Většinu důležitých ovládacích prvků sdružilo Maserati na volant, i proto je zbytek kabiny velmi jednoduchý. Řadí se velkými pádly pod volantem. Ta jsou buď z hliníku, nebo jako součást volitelného karbonového paketu z tohoto lehkého materiálu. Příplatkové bude i prémiové audio Sonus Faber s 12 reproduktory.

Produkci bude mít na starosti továrna v Modeně, na nové lince, přičemž výroba začne ještě do konce letošního roku. Objednávky však dealerství přijímají už od včerejšího dne. A mimochodem, víte, co znamená MC20? MC je zkratkou pro Maserati Corse a číslovka 20 odkazuje na rok premiéry vozu. Právě představení vozu mělo proběhnout už v květnu, pandemie koronaviru však tuto událost odsunula na září.

Maserati pak na odložené akci neodhalilo jen model MC20 a jeho varianty, ale i další modely, se kterými v budoucnu přijde. Jako první se už příští rok ukáže středně velké SUV. To bude konkurovat třeba Porsche Macan nebo BMW X3 a podle britského magazínu Auto Express by se mohlo stát nejprodávanějším modelem značky. Chybět by neměla ani jeho elektrická varianta, základem ale bude nový třílitrový šestiválec z MC20. Ten by se měl objevit napříč celým modelovým spektrem, třebaže jeho přesun dopředu si vyžádá některé úpravy.

Součástí modelové ofenzivy, která má přinést 13 nových modelů v následujících třech letech (a sedm z nich do roku 2022), bude i nástupce sportovních modelů GranTurismo a GranCabrio. Ten se také stane prvním plně elektrickým typem značky, ještě před obdobnou verzí MC20. V plánech značky figurují i hybridní verze stávajících modelů Ghibli a Levante a pravděpodobně i nástupce limuzíny Quattroporte. Před rokem 2024 pak chce italský výrobce nabídnou i autonomní jízdu na úrovni tři.