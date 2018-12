Italské sexy SUV, které si nepomáhá umělým zvukem. Maserati Levante v testu

Maserati před třemi lety představilo své vůbec první SUV a pokusilo se tak vystoupit ze své role italské prémiovky, která vyrábí sexy kupé a limuzíny pro individualisty, kteří dávají přednost originalitě před německou dokonalostí. I když nyní téměř tři čtvrtiny evropských prodejů značky spadají právě na Levante, stále stojí stranou vedle konkurenčních aut z řad těch nejluxusnějších.

Důvod, proč italská značka vstoupila do kategorie aut s vyšší stavbou, je pochopitelný, jde o lukrativní třídu, o kterou je mezi movitými zákazníky zájem.

I když ale Levante prodejní statistiky neopanuje, není to žádné ořezávátko a rozhodně má co nabídnout. V prvé řadě design a zpracování. Vzhled je otázkou vkusu, ale kdo se chce lišit a obává se, že za volantem BMW X6, Mercedesu-Benz GLE kupé nebo Porsche Cayenne může snadno v okolí vyvolat předsudky, Maserati může být odpověď.

A to přestože Levante není vůbec subtilní. Měří pět metrů a je vysoké 168 cm, váha přesahuje 2,1 tuny. Ale Italům se ho i přesto podařilo navrhnout tak, aby působilo alespoň o trochu méně mohutněji než konkurenční prémiová SUV připomínající tanky.

Zejména vnitřek je věrný tradici a sází na precizní zpracování, při výrobě je využívána značnou měrou i ruční práce. Kombinace červené, na dotek extrémně jemné kůže testovaného kusu sice není pro introverty, ale má šmrnc. Kouzlo je v detailu, jakým jsou například precizně vyšitá loga s trojzubcem v hlavových opěrkách.

Možnosti individualizace jsou široké a záleží na tom, co si zákazník namane. I proto je nabídka výbavových prvků obrovská, jak je v kategorii prémiových SUV zvykem. Nechybí ani plejáda bezpečnostních asistentů v čele s nouzovým brzděním, hlídání mrtvého úhlu, adaptivní tempomat nebo kamera, která snímá celé okolí vozu. To je ale v této kategorii bráno už prakticky jako standard.

Levante však v jednom vyniká. Nejvýraznější je na něm "srdce auta", tedy motor. Pohání ho dvakrát přeplňovaný vidlicový šestiválec, u standardní verze s 257 kW, avšak testované Levante S generuje výkon 316 kW/430 koní a 580 Nm.

Díky takovým číslům se Levante dokáže rozletět rychlostí 100 km/h za 5,2 sekundy a dojde mu dech až v 264 km/h. Rozměrově se tedy řadí mezi SUV, avšak charakteristikou motoru se svou konstitucí statečně bojuje. Levante se totiž chová jako sporťák v SUV těle.

Dojmu výrazně pomáhá hlavně jeho zvuk. Že Maserati věnuje pozornost tomu, aby jeho auta krásně zněla, jsme si vyzkoušeli už v testu GranTurismo MC Stradale. Avšak ani Levante není pozadu.

Nádherně bublá, hučí, duní a prská z výfuku, a co je na tom asi nejsympatičtější je fakt, že si nepomáhá žádnými dodatečnými zásahy, třeba rezonancí v reproduktorech auta jako někteří konkurenti. Tohle je pravá přírodní výfuková symfonie.

Maserati Levante S Motor: V6, twin-turbo, 2979 cm³

Výkon: 316 kW

Točivý moment: 580 Nm

Nejvyšší rychlost: 264 km/h

Zrychlení: 5,2 s

Kombinovaná spotřeba: 10,9 l/100 km

Provozní hmotnost: 2109 kg

Objem kufru: 580 l

Cena: 3 200 000 Kč

Výkon se skrze velmi precizní osmistupňovou převodovkou ZF posílá na všechna kola, což je pro všechna Levante standard. Mimochodem, kdo by si to opravdu přál, v nabídce je i diesel, ale benzinová varianta má rozhodně výraznější charakter. Je samozřejmě potřeba počítat s vyšší spotřebou, podle údajů výrobce by měla jezdit za 10,9 litru, ale reálnější je nejméně o čtyři litry vyšší.

Vír v nádrži majitel pravděpodobně řešit nebude, i proto, že Levante jezdí naprosto skvěle, při akceleraci se umí zakousnout do asfaltu a vyrazit vpřed jako zběsilé, hravě zvládá i utaženější okresky a je s ním radost jet i trochu ostřeji, i když jde o SUV se zvýšeným podvozkem. Ten je standardně odpružený vzduchem, a tak je při cestovních rychlostech i velmi pohodlný.

Jak už je ale v této kategorii zvykem, nic není zadarmo. Tato konkrétní verze Levante S vyjde v přepočtu na 3,2 milionu. Má však slušný seznam příplatků včetně odvětrávaných sedadel nebo čtyřzónové klimatizace. A hlavně zvuk charakterního motoru, který nemá v této třídě obdoby. Snad jen Range Rover Sport SVR nabídne podobný.