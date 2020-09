Suzuki přišlo na to, jak vyzrát na emise. Minioff-road Jimny se vrátí jako dodávka

Suzuki během letošního léta stáhlo z evropského trhu malý off-road Jimny. O terénní autíčko byl sice mimo jiné díky jeho roztomilému designu velký zájem, auto ale narazilo na přísné limity emisí CO2. Suzuki teď však našlo cestu, jak Jimnyho do Evropy vrátit.

Z malého off-roadu se stane lehká dodávka, z kabiny zmizí zadní sedadla, která nahradí rovná ložná plocha. Za přední dvojici míst k sezení se pak nastěhuje drátěná přepážka, jež oddělí nově vzniklý nákladový prostor. Ten pojme 863 litrů, o 33 litrů více než v případě osobní varianty se sklopenými sedadly.

Ve své podstatě to není žádná zásadní změna, zadní sedadla u Jimnyho stejně byla jen těžko využitelná a kufr za nimi miniaturní. Autu zůstane pevně připojitelný pohon všech kol, asistent rozjezdu do kopce nebo nouzové brzdění DSBS, nově bude Jimny nabízet dokonce nouzové volání eCall. Zachován zůstane i spalovací motor, atmosférická jednapětka o výkonu 75 kW a pětistupňový manuál s terénní redukcí.

Návrat miniaturního terénního Suzuki umožnil právě jeho legislativní přerod na dodávku. Lehký off-road komplikoval Suzuki situaci s ohledem na plnění limitů emisí CO2. U osobních aut musí výrobci od letošního roku obecně dodržet 95gramovou hranici. Ta se však upravuje i podle hmotnosti vozu, což byl pro Jimnyho, který v osobní verzi vážil muších 1135 kilogramů a jehož motor vypustil 154 až 170 gramů na kilometr, velký problém.

U dodávek sice limit rovněž existuje, je ale o poznání vyšší. Průměrná dodávka smí vypustit 147 gramů oxidu uhličitého na kilometr. I zde se však počítá s hmotnostním parametrem, a tak se dá odhadnout, že ani 138 gramů u užitkového Jimnyho (váha jen 1090 kilo) nebude pro splnění obecného limitu stačit.

Automobilka se tedy nejspíše opře o další ustanovení evropského emisního nařízení, tedy že si výrobci, již v Evropě ročně prodají méně než 22 000 dodávek, mohou limity stanovit sami (jen jim je musí Evropská komise schválit).

Dá se tedy počítat s tím, že návrat Jimnyho v užitkové podobě na evropský trh proběhne v omezené míře a že počet dodaných aut nepřesáhne uvedený limit. Po Jimnym je velká poptávka i celosvětově. "Pokud se užitkový Jimny dostane také na český trh, bude to na jaře 2021," říká Dominika Baborská, tisková mluvčí českého zastoupení značky.

Zájem o Jimnyho v Česku, ale i celé Evropě předčil očekávání výrobce. Podle jednoho z oslovených prodejců by firma v Evropě mohla prodat na 50 000 kusů malého off-roadu, to je takřka dvojnásobek co předchozí generace. Zájem je vidět i na cenách ojetin. Zatímco v roce 2019 byla ceníková cena Jimnyho stanovena na 422 900 korun, dnes se dají roční auta s minimálním nájezdem pořídit za 700 tisíc korun a více.