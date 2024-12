Maserati jako vzácný druh. Může za to pohon, kterému fanoušci nepřicházejí na chuť

Elektrické Maserati? Zní to jako protimluv. Kdo má v oblibě italskou značku s trojzubcem ve znaku, miluje obvykle velké řvavé motory a divadelní šarm, kterým vozy této výjimečné značky s jihoevropským rodokmenem oplývají. Elektřina si tak hledá cestu jen těžko a ukazují to i prodejní čísla, přestože je bateriové Grecale v mnohém skvělé auto.

Článek vyšel v týdeníku Ekonom.

Elektrická verze Maserati Grecale nemá na růžích ustláno. Kdo touží po exkluzivních modelech automobilky s trojzubcem ve znaku, obvykle miluje zvuk motoru, rychlost a italský charakter. Elektřinu většina z těchto náročných zákazníků (zatím) vnímá jako něco, co do exkluzivního auta nepatří.

Přitom parametry působí zajímavě už na samotném papíře. Model Folgore, mimochodem italsky blesk, má dva elektromotory a nabídne velmi působivých 550 koní, to je dokonce o 20 víc než nabídne třílitrový motor ve variantě Grecale Trofeo. Zástavba elektrické techniky ale autu přitížila, a tak je o půl tuny těžší.

I tak ale předvádí neskutečné parametry, na stokilometrovou metu zrychlí za 4,1 sekundy a jak u výkonných elektromobilů bývá zvykem, pocit při akceleraci je to velkolepý.

V Maserati se přitom snažili, aby se Grecale Folgore vizuálně nelišilo od spalovacích variant, a tak má pořád monumentální masku, jako kdyby se za ní ukrýval velký motor, který potřebuje chladit.

Kabina je nádherně zpracovaná a vizuálně přitažlivá i díky použití vybraných materiálů. Dokonce i recyklovaný materiál Econyl na sedadlech působí hodnotně a karbonové obložení s měděným vláknem má styl.

Startuje se modrým tlačítkem na levé straně volantu a po stisku se z útrob auta ozve vzdálený zvuk připomínající sportovně laděný motor. Snad aby to řidiči nebylo líto a nechal se přesvědčit, že bateriové Grecale má stejnou DNA jako standardní modely italského trojzubce.

Generátor zvuku se prakticky nedá vypnout, a tak auto při jízdě neustále simuluje vzdálený zvuk motoru a zvyšující se otáčky po přeřazení. Ve sportovním režimu je akustický projev pochopitelně nejvýraznější.

Kovová pádla, která v běžných modelech Maserati slouží k manuálnímu řazení, tu ovládají intenzitu rekuperace. Režim "jednoho pedálu", kdy stačí jen sundat nohu z plynu a auto díky intenzivní rekuperaci samo zastaví, tu ale nenajdete.

Naproti tomu Grecale Folgore spíš vybízí řidiče k tomu, aby si užíval rychlost a návykovou akceleraci. Je radost s ním projíždět i zatáčky. Podvozek je laděný na svižnější jízdu a je s ním nečekaná zábava. Vyšší hmotnost ale přece jen trochu znát je.

To vše samozřejmě vede k tomu, že navzdory poměrně velké baterii o využitelné kapacitě 97 kWh je spotřeba auta vyšší a slibovaných 500 kilometrů na jedno nabití je jen teoretickým snem automobilového askety. Při klidném tempu jezdí zhruba za 25 kWh/100 km, ale stačí si párkrát užít sprint či trasu po okresce a poskočí přes třicet.

Nabíjí se navíc výkonem maximálně 150 kW, což je dnes standard běžných elektromobilů, prémiové automobilky nabízejí víc.

Celé to působí, že v Maserati sice dostali zadání vyvinout elektromobil, všechno ale podřídili tomu, že to má být především Maserati. Exkluzivní, charakterní, elegantní a výkonné a pořád tak trochu "ze staré školy", kdy mít velký hlučný motor znamenalo sklízet obdiv. Jako kdyby se za to, že je to elektromobil, až lehce stydělo.

Cenově se ale pochopitelně podbízet nemůže, a tak startuje na třech milionech. Prakticky na stejné peníze vyjde přeplňovaný šestiválec ve verzi Trofeo. Přesvědčit fanoušky Maserati, aby dali přednost elektromobilu, tak není úplně lehké.

Kouzlo má přitom elektrické Grecale nezměrné, ale do chvíle, než budou auta se spalovacím motorem znevýhodněné různými cestami, ať už jsou to vyšší daně, výrazně dražší pohonné hmoty nebo omezení vjezdu do měst, bude zkrátka tradiční výkonný benzinový motor pro milovníky trojzubce ve znaku modelem, kterému dají přednost.