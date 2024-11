S tím k nám nejezděte. Tato auta v bazarech nechtějí, jejich opravy stojí majlant

Autobazary mají vlastní kritéria výkupu aut, která pak nabízejí svým zákazníkům. Nejedno z nich neprojde sítem ještě před tím, než na něm spočine oko technika. Zjišťovali jsme, jakým modelům se vyhýbají v AAA Auto, Auto ESA a na internetové platformě Carvago.

Prodat ojeté auto prostřednictvím autobazaru se zdá být elegantním řešením. Protřelí jedinci by přímým smlouváním se zájemcem možná získali víc peněz, ne každý však má odvahu na jednání s cizími lidmi a mnohdy k tomu chybí i potřebný čas.

Jenže ani cesta přes bazar nemusí být snadná, pokud nabízený vůz neodpovídá představám konkrétního prodejce ojetin či kritériím, které si předem nastavil. "Hned na počátku zcela odmítáme kolem 18 procent nabízených aut, ať už kvůli na první pohled nevyhovujícímu technickému stavu nebo problémům s doklady," říká generální ředitel Aures Holdings Petr Vaněček, provozovatel sítě autobazarů AAA Auto a Mototechna.

Důvodů k odmítnutí v průběhu výkupní kontroly může být podle něj celá řada, od zatajené havárie přes masivní úniky oleje, korozi karoserie, až po nefunkční nebo záměrně "vykuchané" filtry pevných částic. "Také může jít o auta, která z našeho výkupního filtru diskvalifikuje riziková kombinace motoru, stáří, nájezdu nebo absence servisní historie. Ve výsledku odmítáme 60 procent aut, která jsou nám nabídnuta," upřesňuje Vaněček.

Marketingový ředitel Auto ESA Filip Kučera je o něco konkrétnější. V tomto autobazaru nechtějí auta ze zemí jako jsou Spojené státy, Ukrajina, Polsko, Spojené arabské emiráty, Rusko nebo Řecko. A také z Velké Británie, i když jsou přestavěné na levostranné řízení.

Ale stopku tu může auto dostat i v případě, kdy pochází od prvního majitele a přímo z Česka. Hlavní důvody k odmítnutí jsou podle Kučery dva. "Tím prvním je technický stav a také u některých aut problémový motor. Druhým důvodem je nízká obrátka některých značek či modelů". Filip Kučera dodává, že černou listinu aut, kterým se vyhýbá, má snad každý autobazar.

Blacklist v Auto ESA zahrnuje například model Volkswagen Phaeton, Mercedes-Benz třídy R nebo Volkswagen Eos. V prvních dvou případech jde o celkovou nespolehlivost daného typu, kabriolet Eos pro změnu trpí na zatékání vody a s tím spojené poruchy elektroinstalace.

V některých případech může být důvodem k odmítnutí i převodovka. V Auto ESA má takový černý puntík Audi s Multitronicem z let 2000 až 2014 - rychle se opotřebovává a jeho opravy jsou tak drahé, že v některých případech překonávají zůstatkovou cenu celého vozu. To samé platí i pro automat CVT použitý u Mercedesů třídy A a B z let 1997 až 2012.

Vůbec nejčastěji však bazary odmítají konkrétní auto kvůli problémovému motoru. A jak ukazuje seznam Auto ESA, v mnoha případech jde o někdejší zástupce "německého inženýrského umu", což platí například o koncernových dieselech V 10 TDI nebo V 12 TDI. Jak se tyto bývalé vrcholy nabídky dostávají do let, je s nimi mnohem víc starostí než radosti.

Velmi drahé to podle Kučery dokáže být v případě motoru 4,7 biturbo s interním označením M278, který se objevoval ve vyšších třídách modelů Mercedes-Benz zhruba od roku 2012. U něj se vydírají válce, přičemž jde o těžko opravitelnou závadu. Pokud by chtěl tento osmiválec majitel postiženého vozu vyměnit za nový, vyšel by jej na 900 tisíc korun.

Problémové však s odstupem let nemusí být jen motory drahé a technicky složité, pastí jsou často i agregáty kdysi široce rozšířené. Takovým je i motor 1,6 THP, společný výtvor francouzského koncernu PSA a automobilky BMW. V jeho případě se redakcí oslovené bazary zcela neshodnou, zda jej kompletně vyřadit z nabídky, nebo mu dát šanci.

"Jde o silně poruchový motor, často plný karbonových usazenin, které jej zničí, což klidně platí i pro motory s nízkým nájezdem. V inzerci majitelé často záměrně neuvádí označení THP, jako vodítko poslouží objemem 1.6 a výkon od 110 kW," uvádí Filip Kučera.

Internetový bazar Carvago, který nakupuje auta po celé Evropě, v souvislosti s motorem 1,2 THP upozorňuje na verzi 122 kW, kterou záměrně nenabízí. Carvago nedávno vydalo vlastní černou listinu jedenácti problémových aut, jeho manažer Jiří Červenka však upřesňuje, že tento seznam v drtivé většině cílí právě na motory. "Výjimkou je Opel Insignia první generace, který jsme z nabídky vyřadili kompletně. Interní audit potvrdil, že je s ním spojené vysoké procento reklamací."

AAA Auto však takovou strategii odmítá. "Pokud má konkurence s danými modely nebo motory výrazně špatnou zkušenost, chápeme to, ale celou modelovou řadu bez ohledu na konkrétní parametry bychom z nákupního seznamu nevyřadili," říká Petr Vaněček.

To samé podle Vaněčka platí o motor 1,6 THP od PSA nebo o 1,2 TCe používaném ve starších renaultech a daciích, který z nabídky odstranilo Carvago. "O těchto i řadě jiných motorů se v bazarové branži ví, že je s nimi spojena řada potenciálních problémů. Ty ale mohou nastat třeba i kvůli ne zcela optimálnímu způsobu využití a údržby. Třeba tím, že s nimi majitel jezdil převážně krátké trasy a zároveň využíval dlouhé intervaly výměny oleje."

Vaněček dodává, že se během let některé potíže postupně dařilo zmírnit, ať už v rámci tovární záruky anebo průběžně na základě výrobcem vydaných servisních pokynů pro autorizované servisy. "I starší auta, která s těmito motory přežila dodnes, mohou ještě leckomu při správné údržbě dobře posloužit," říká zástupce AAA Auto. U potenciálně problémových dražších aut si však před dokončením výkupu "áčka" platí zevrubnou prohlídku v autorizovaných servisech.

Další motory, převodovky nebo celá auta, na která si dát podle doporučení bazarů při nákupu ojetiny pozor, přinášíme ve fotogalerii.