Neznámá značka míří do Evropy s obřím SUV. Lucid sbírá nej, na mušce má BMW i Teslu

Byly to takové dva protipóly. Na jedné straně výstaviště v Ženevě zářil žlutý nebo zelený Renault 5, který nemá na délku ani čtyři metry, na straně druhé v nenápadné khaki barvě stálo pětimetrové SUV Lucid Gravity. Co mají společného? Oba mají v útrobách baterie, byť za jeden Lucid byste si mohli koupit i tři R5.

Oba elektromobily ukazují dva rozličné přístupy světových automobilek k autům na bateriový pohon. Renault dlouhodobě tvrdí, že chce demokratizovat jejich vlastnictví, zpřístupnit je co nejširšímu spektru zákazníků, proto vyrábí malá auta a může si dovolit dát jim nižší, nikoliv však úplně nízké ceny. Lucid naopak míří na klientelu lačnící po BMW, Tesle nebo Mercedesu. Může si proto dovolit nasadit ceny výše a napěchovat svůj elektromobil luxusem první třídy.

Neprodá se jich sice zdaleka tolik jako R5, zisk ale nakonec může být díky různým maržím dost podobný.

Gravity je po sedanu Air druhým modelem americké automobilky, který by se ještě před koncem roku měl začít prodávat v USA. Kdy se objeví v Evropě, kde má Lucid oficiální zastoupení mimo jiné v Německu, Nizozemsku či Švýcarsku? "As soon as possible, co nejdříve to půjde," dozvídáme se na stánku amerického výrobce. Pravděpodobný je rok 2025. Jaká bude cena? "V Americe od 85 tisíc dolarů, to je ekvivalent necelých 79 tisíc eur," zjišťujeme podrobnosti dále.

Moc sdílní lidé z Lucidu nejsou a nikoho do modelu Gravity ani nepustí sednout, dokonce ani otevřít dveře sami nemůžete, o čemž se záhy přesvědčí novináři z různých koutů světa. Vystavený model je evidentně ještě hodně předprodukční prototyp, kterému nefunguje ani elektrické otevírání víka kufru. Tomu navzdory je ale možné i tak o voze leccos zjistit.

Třeba že to není úplně klasické mohutné SUV. Na délku má sice lehce přes pět metrů a na šířku přes 2,2 metru, jenže vysoké je ani ne 1,7 metru. Svými tvary velikost poměrně dobře maskuje, z některých úhlů působí auto trochu jako přifouknuté kombi. Je to kontrast třeba oproti Kie EV9 s podobnými rozměry, které vizuálně působí mnohem robustněji. Nenechte se ale zmást, je to pořád obrovské auto, minimálně na evropské poměry.

Interiér působí luxusním dojmem, čemuž pomáhá čalounění světlou kůží a obrovská zahnutá obrazovka, která tvoří budíky a multimediální systém. Má 34 palců, rozlišení 6K a sdružuje veškeré informace, které by řidič o autě měl vědět. Níže na středovém panelu je pak ještě jeden displej, kterým se nastavuje třeba klimatizace a další funkce. Něco podobného mají třeba Audi.

Podivně působí šišatý volant, který nechává vzpomenout třeba na některé Peugeoty nebo koncept Škoda Vision 7S. Jestli bude praktický, ukáže až čas. Má ale integrované dotykové plošky, od nichž naopak Volkswagen pomalu upouští. Že by slepá ulička? Gravity pak má sedm míst k sezení, žádné schovávačky jako u ještě většího modelu BYD Yangwang U8 nečekejte.

V prostřední řadě se bude sedět skutečně pohodlně, na pohled je tam místa hodně, a pokud si Gravity zachová vzdušnost sedanu Air, kde si vzadu dáte nohu přes nohu, nebude mít konkurence klidné spaní. Snad jen chodidla nezasunete pod sedáky předních sedadel. Jak to bude s prostorem úplně vzadu, je otázkou, každopádně i při plném obsazení nabídne Lucid solidní prostor. K tomu je vpředu 227litrový frunk, který lze díky příslušenství proměnit docela jednoduše na celkem pohodlné dvousedadlo i s koženým čalouněním.

Z doposud zveřejněných technických dat stojí za vypíchnutí především udávaný dojezd přes 700 kilometrů. To by hravě strčilo do kapsy veškerou konkurenci, napomáhá mu třeba i nízký koeficient odporu vzduchu cx na úrovni 0,24. Hodnoty v reálném provozu budou zcela jistě nižší, ovšem nemusí to být až takový rozdíl. Poměrně dobře informovaná databáze elektromobilů EV Database udává u Lucidu Air s větší baterkou reálný dojezd 665 kilometrů, automobilka uvádí 792 kilometrů. Spíše pro představu, jak se mohou hodnoty odlišovat.

Trumfem SUV Gravity má být možnost nabíjet baterku výkonem až 300 kW, což dnes zvládá jen hrstka konkurenčních elektroaut. Může za to použití 900V architektury, kterou má i model Air.

Díky dvěma elektromotorům bude mít Lucid pohon všech kol, výkon by měl přesáhnout 597 kW a zrychlení z 0 na 100 km/h by mělo SUV zvládnout za méně než 3,5 vteřiny.

Kromě modelu Gravity předvedl Lucid v Ženevě evropskému publiku poprvé také nejvýkonnější variantu modelu Air pojmenovanou příznačně Sapphire. Ten má 920 kW ze tří elektromotorů, které stačí na zrychlení z klidu na 100 km/h okolo dvou vteřin.

Maximální rychlost má být 330 km/h, dojezd ale i tak má přesáhnout 700 kilometrů. Kromě toho má Air Sapphire karbon-keramické brzdy, sportovní sedačky nebo doplňky karoserie z uhlíkových vláken. Ovšem zadarmo to všechno Američané nedávají. Cena v Německu je 250 tisíc eur, asi 6,34 milionu korun. To je skoro třikrát méně, než kolik stojí nový základní model Pure s jediným elektromotorem o výkonu 325 kW pohánějící zadní kola. Jeho dojezd je 747 kilometrů.