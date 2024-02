Čínský Defender od BYD umí v terénu nevídané věci. Je ale až nesmyslně drahý

Čínských automobilek přibývá jako pověstných hub po dešti a prakticky každý z velkých výrobců prodává na domácím trhu auta pod několika dalšími jmény. Výjimkou není ani BYD, který to s expanzí do Evropy myslí spolu s MG asi nejvážněji. Loni na jaře uvedl značku Yangwang, která se hned napoprvé zapsala do paměti mamutím off-roadem U8. A teď na něj testuje reakce evropského publika.

Yangwang, což v překladu znamená obdivovat nebo vzhlížet, si od podzimu loňského roku dává takové testovací kolečko po světě. S mamutím off-roadem U8 se objevil už v Tokiu, teď pro změnu testuje reakce evropského publika. To je vlastně také to jediné, co z lidí na ženevském stánku BYD o autě dostanete. Pustí vás do něj sednout, všechno si vyzkoušet, na informace jsou ale skoupí. I samotné auto je evidentně čínskou verzí vozu. Nechybí lokální nápisy nejen na karoserii, ale i obrazovkách, kterých v autě napočítáte minimálně šest. Jedna tvoří přístrojovou desku, samozřejmostí je multimediální systém s navigací, vlastní displej má před sebou spolujezdec, dvě obrazovky jsou určené pro zadní cestující a další je v zadní loketní opěrce a ovládají se přes ní všemožné komfortní funkce. Včetně třeba otevírání a zavírání střešního okna nebo nastavení sedačky. A to ještě nepočítáme obrovský průhledový displej před řidičem. Jak asi dokážete i z fotek uhodnout, Yangwang U8 je čínskou odpovědí na ta nejluxusnější SUV a off-roady. Na mušce má třeba třídu G od Mercedesu nebo Defender od Land Roveru, který svým tvarováním až nápadně připomíná. Celý interiér je pečlivě čalouněný kůží, dokonce i vnitřní část víka kufru má prvotřídní potah. Sedačky nepostrádají pohodné polštáře na opěrkách hlav a jen minimum funkcí tu nastavíte klasickými tlačítky. Elektricky lze nastavovat i polohu zadních sedadel a dekorační plochy si jsou - opět i v kufru - vykládané dřevem. BYD slibuje i prémiové audio s až 22 reproduktory, jen ta hnědooranžová barva kabiny nemusí být každému pochuti. Provedením kabiny to ale nekončí, naopak, protože U8 má stále málo vídanou techniku. Ačkoliv v útrobách je spalovací motor, kola pohání výhradně elektřina. Benzinový dvoulitr tu figuruje jen jako generátor energie pro 49,05kWh baterku. Tu je sice, pro plug-in hybridy typicky, možné dobíjet i z běžné elektrické sítě, 3,5tunovému mastodontovi by ale na příliš dalekou cestu nevydržela. Proto ten dvoulitrový přeplňovaný čtyřválec, který po vybití baterky energii vyrábí. Díky tomu má Yangwang U8 udávaný kombinovaný dojezd až tisíc kilometrů, byť podle benevolentnějšího čínského testovacího cyklu. Na elektřinu ujede 180 kilometrů mezi nabíjením, které je mimochodem u plug-in hybridu možné nevídanými až 110 kW. Každé kolo pohání jeden elektromotor o výkonu 220 kW, celkově tak má auto 880 kW, 1280 Nm, na 100 km/h zrychluje z klidu za 3,6 vteřiny. Elektromotor pro každé kolo s sebou přináší řadu výhod. Třeba v případě defektu dokáže elektronika nasměrovat všechen výkon a točivý moment na zbylá kola. Díky stejnému systému pohonu se umí auto na místě otočit o 360 stupňů, a dokonce plavat po hladině po dobu asi 30 minut rychlostí 3 km/h. Elektromotory poháněná kola pak udávají směr pohybu vozu. K tomu si přepočtěte aktivní podvozek s nastavitelnou světlou výšku v rozsahu 15 cm, brodivost jeden metr, 15 jízdních režimů nebo přední nájezdový úhel 36,5 stupně a zadní 35,4 stupně. Ne, toto auto s rámovou konstrukcí nebude v terénu žádné ořezávátko. Nad bezpečností bdí armáda 14 ultrasonických radarů, 16 kamer, tří lidarů a pěti mikrovlnných radarů. U8 tak umí sama jezdit po dálnici, ale i zatáčet nebo měnit jízdní pruhy ve městě. A to se bude hodit, protože při délce přes 5,3 metru, více než dvoumetrové šířce a třímetrovém rozvoru se jedná o skutečně obrovské auto. Ještě větší než třeba Kia EV9. Přitom má ale jen pět míst k sezení. Svou velikost dává auto najevo i vnějším designem. Za tím stojí renomovaný německý designér Wolfgang Egger, který dříve navrhoval Seaty, Audi nebo Alfy Romeo včetně typu 8C Competizione. Pro BYD pracuje od roku 2017. Je nasnadě, že všechno toto nedá Yangwang U8 zadarmo. Evropské ceny pochopitelně auto nemá, v Číně ale stojí v přepočtu od skoro 3,6 milionu korun. Vezmeme-li do úvahy, že v Evropě jsou čínská auta kvůli drahému dovozu a dodatečným homologacím většinou ještě dražší, mohla by U8 klidně atakovat hranici čtyř milionů korun. Pokud se na starý kontinent někdy podívá.