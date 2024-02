Levný elektromobil může být parádní retro. Oživlý Renault 5 má i košík na bagety

Letošní ženevský autosalon je možná menší a je na něm méně značek, neznamená to ale, že by byl ochuzený o důležité novinky. Tou největší je bezpochyby reinkarnovaný Renault 5, který patří k nejdůležitějším modelům značky za poslední roky. Je totiž jen prvním z řady retroelektromobilů, kterými chce Renault "demokratizovat" elektrickou mobilitu.

Na ceny Dacie Spring si sice Renault 5 E-Tech nesáhne, i tak ale půjde o jeden z nejlevnějších elektromobilů v Evropě. Novinka by se základní cenou měla dostat pod 25 tisíc euro, tedy asi 600 tisíc korun, a to bez štědrých dotací, které třeba Francie na nákup elektroauta poskytuje. V Česku zatím podobné pobídky nejsou, pokud tedy nejste podnikatel. Pak můžete dostat dotaci 200 tisíc korun, ovšem jen na limitovaný počet elektrických aut.

Nový Renault 5 se na českém trhu objeví na přelomu let 2024 a 2025, o konečné ceně je tak předčasné spekulovat. Při pohledu do ceníku elektrického Meganu nebo Scenicu lze nicméně očekávat poměrně zajímavou cifru, která by mohla atakovat i Citroën ë-C3 z Trnavy.

R5 bude prvním Renaultem postaveným na nové platformě AmpR Small (dříve CMF-B EV), určené pro malá elektroauta. Francouzi tvrdí, že umožnila řadu úspor - především díky sdílení komponentů se spalovacími modely Clio či Captur -, ovšem bez nutnosti kompromisů v elektrické výbavě, a také zkrácení vývoje na tři roky. Dá se očekávat, že stejný základ dostane na podzim i nový Renault 4 a v příštích letech chystané elektrické Twingo, další dva retroelektromobily francouzského výrobce.

Na délku má novinka 3,92 metru, z toho mezi nápravami je 2,54 metru. Pohybuje se tedy na pomezí třídy těch nejmenších aut typu Toyota Aygo X a malých aut jako Škoda Fabia. Odpovídá tomu i 326litrový zavazadlový prostor včetně prostor pod podlahou na nabíjecí kabely, pětici dveří ale nová elektrická R5 nabídne, stejně jako trojmístnou zadní lavici. Elektromotor je odvozený od toho v Meganu a Scenicu, je ale menší a lehčí a dostupný ve třech výkonových stupních - 70, 90 a 110 kW.

Na výběr budou dvě velikosti NMC baterie, 40kWh zajistí dojezd kolem 300 kilometrů, 52kWh akumulátor pak o sto kilometrů více. Větší akumulátor bude vyhrazený nejsilnějšímu elektromotoru a auto s ním utáhne až 500kilogramový přívěs, menší pak jeho slabším verzím. Odlišuje se i nabíjení, 52kWh baterku je možné napájet až 100 kW, 40kWh pak nejvýše 80 kW.

Oba akumulátory mají také 11kW střídavé dobíjení, ve verzi s výkonem elektromotoru 90 nebo 110 kW (je tedy jedno, jakou kapacitu má baterka) bude možné počítat s funkcemi V2L, takže auto bude umět nabíjet jiné spotřebiče výkonem až 3,7 kW, a V2G, kdy bude moci část uložené energie posílat zpátky do sítě.

Vnější vzhled kombinuje prvky známé z původního Renaultu 5, třeba denní svícení v předním nárazníku tvořené obdélníky je pak narážkou na mlhovky R5 Turbo. Oproti tři roky starému konceptu se sériová verze změnila jen v detailech, to je v dnešní době poměrně vzácné.

Všechny výbavy bez rozdílu nabídnou diodová přední světla a 18palcová kola. Ta budou buď ocelová s kryty ve stylu R5 Turbo, ve vyšších verzích pak litá. Na úspěšnou minulost odkazují i žlutý a zelený lak karoserie, druhý jmenovaný bude mít auto dokonce bez příplatku. Kromě nich bude R5 k dispozici i v černé, bílé a modré barvě, případně s dvoubarevným lakováním s černou střechou.

Retrodesign pokračuje i v interiéru, například vzhled čalounění se inspiroval R5 Turbo. Podle výbavy jsou sedadla a palubní deska čalouněné džínovinou nebo šedou látkou se žlutými doplňky. V obou případech je čalounění vyrobené z recyklovaných plastů.

Dále už je ale výbava veskrze moderní. Před řidičem jsou sedmi- nebo desetipalcové budíky, multimediální systém má vždy úhlopříčku deset palců a ve vyšších výbavových verzích podobně jako Megane nebo Scenic využívá systém OpenR Link se službami či navigací od Googlu. Novinku pak představuje digitální asistent pojmenovaný Reno, který má v sobě integrovanou umělou inteligenci ChatGPT, řidič tak s autem může konverzovat na různá témata.

Zajímavou novinku představuje příslušenství vytvořené pomocí 3D tisku. Na výběr bude několik odkládacích schránek různé velikosti, že je R5 francouzským vozem pak dokazuje volitelný proutěný koš pro přepravu baget. Celkem má být v nabídce 104 různých doplňků exteriéru i interiéru.

Jak už bylo uvedeno, na český trh novinka vstoupí na přelomu let 2024 a 2025, od roku 2025 se pak bude včetně baterky kompletně vyrábět ve Francii. Jako první nabídne Renault nejsilnější verzi se 110 kW a 52kWh baterkou ve výbavě Techno nebo Iconic Cinq. První jmenovaná bude mít třeba couvací kameru, systém OpenR Link nebo indukční nabíjení chytrých telefonů, druhá přidává dvoubarevné lakování, vyhřívání sedadel a volantu nebo přední, zadní a boční parkovací senzory. Levnější verze s menší baterkou pak přijedou na trh o něco později.