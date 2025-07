Tip na festivalovou káru. Proč budou mít VW Multivan s postelí rádi přestárlí rockeři

Nemusíte mít rovnou obytňák s výsuvnou střechou a solární sprchou. Stačí Multivan. Rodinné MPV, a přitom tu a tam může fungovat jako azyl pro ty, kdo už nechtějí spát na zemi, ale ještě si občas rádi hrají na svobodomyslné. Ideální vůz pro bývalé rockery, kteří dnes místo kytary tahají děti do školy.

Měsíc před startem oblíbeného ostravského festivalu je pohled na platformy s nabídkou ubytování spíš k pláči než ke skoku do kotle. Pár posledních hotelů s průměrným (nebo rovnou kritickým) hodnocením se nabízí za čtyřnásobek běžné ceny. "Lepší" apartmány už jsou samozřejmě dávno zabrané.

Kdo pozdě chodí, bydlí za šest tisíc ve sklepě pod ventilátorem. Ostrava je od 16. července na čtyři dny zoufale plná - a není divu. Přijíždí Sting, Iggy Pop a s nimi tisíce lidí. Kdo si zapomněl zarezervovat hotel, může se těšit akorát tak na to, že mu záda připomenou, že už si nerozumí s karimatkou.

Ale co kdybyste letos zkusili něco lepšího? Ne luxusní apartmá za cenu měsíční splátky hypotéky, ani stan vedle člověka, který si myslí, že "osobní prostor" je značka vodky. Co takhle pohodlné auto, ve kterém se skvěle spí, a ještě ho můžete používat jako univerzální rodinné auto?

VW Multivan kombinuje vzhled nenápadné dodávky s funkcionalitou auta na cesty, ač to není obytňák. Ostraha parkovišť vás tak nebude podezírat z ilegálního kempování, a přitom si vevnitř hovíte jako doma. Ideální řešení pro ty, kdo milují svobodu, ale už si ji mohou dovolit platit zlatou kartou.

A nemusíte jít rovnou do obytné Californie, abyste se v Multivanu vyspali. Výrobce nabízí samostatně rozkládací postel. Širokou, dlouhou, snadno manipulovatelnou a hlavně neubírající místo sedadlům. Spací paket jde objednávat jak pro standardní model, tak pro verzi Long, která je o 44 tisíc dražší a téměř 25 cm delší, a pro verze s pěti, šesti i sedmi místy k sezení. V našem případě jde o konfiguraci Long a pětimístné provedení, prostor ve druhé řadě není nijak omezený a do kufru se vejde vybavení bytu 1+1.

Přes týden tak vozíte děti, v pátek večer parkujete pod pódiem. To je samozřejmé nadsázka, ale od pódia to máte zkrátka do postele už jen kousek. Multivan se přizpůsobí.

S látkovými clonami na okna a panoramatickou střechou si v noci vytvoříte vlastní ložnici. Ideální pro chvíle, kdy vám v hlavě stále doznívá Iggyho Passenger a těší vás jeho ukázaný prostředníček, "fucking thank you" i to, že chtěl být váš pes.

Jízdní komfort? Jako v osobáku. Ticho v kabině, měkké odpružení, řízení civilizované. Motor 2.0 TDI s výkonem 110 kW je na dálkové trasy ideál, kultivovaný i úsporný. Reálná spotřeba kolem 6,3 až 7,5 litru na sto a dojezd přes 800 km zní jako výsměch elektrifikované panice.

Sedmistupňové DSG řadí hladce, přechody skoro necítíte. Pohon všech kol je k dispozici pro plug-in hybrid. Pro případ, že byste se rozhodli s Multivanem zažít skutečné dobrodružství, třeba vyjet na nezpevněné parkoviště u Pohody nebo pod Loktem.

Největší hvězdou je ale interiér. Sedačky na kolejničkách? Posouvejte, vyndávejte. Středová konzole s výklopnými stolky? Přesuňte si ji podle nálady - mezi vámi či dětmi. A pod složenou postel se vám vejde víc zavazadel než do 1+1.

Infotainment se skládá z desetipalcového displeje a 10,25palcových digitálních budíků. Dotykové ovládání trochu dráždí milovníky fyzických čudlíků, ale naštěstí volant ještě zůstal věrný starým dobrým tlačítkům. Apple CarPlay běží bez problémů.

Multivan jede slušně, připlatit za DCC adaptivní podvozek se vyplatí, je pak ještě pohodlnější. Výhled z vozu je parádní, v létě vás akorát může chvíli napadnout, že sedíte ve skleníku, je v něm dost horko.

Spací box je samostatné lamelové lůžko, dlouhé přes dva metry a široké jako vaše sobotní svoboda (121 cm). Upevní se snadno, rozložíte ho ještě snáz. V rámci spacího paketu dostanete i skládací stůl a dvě kempingová křesla - stejné jako v plnohodnotné Californii.

Takže shrnuto: ideální auto pro ty, kdo už sice nechodí spát ve tři ráno s pivem v ruce, ale pořád je láká představa, že mohou. Pro přestárlé rockery, kteří si ráno místo jointu na festivalovém trávníku dají espresso, ale v srdci jim pořád zní Smells Like Teen Spirit. Jen už u toho za volantem sedí na prémiovém koženém sedadle, samozřejmě s vyhříváním.

Svoboda dnes ale něco stojí. Multivan začíná na rozumné ceně od 1,2 milionu, prodloužená testovaná verze Long ve výbavě Style startuje na 1,5 milionu, s příplatky navíc se cena konkrétního kusu zvedla na dva miliony a sto tisíc k tomu. Není to málo, ale na druhou stranu dobře vybavená rodinná SUV dnes nestojí o mnoho méně. Za spací paket si VW účtuje 77 tisíc.

Ale víte co? To je daň za to, že jste to z "punkového mládí" dotáhli až do pozice, kdy můžete svobodně vyrazit na festival… a pak v noci spát jako člověk.