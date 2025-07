Říká se, že je to drahé. Zkusili jsme pojistit Teslu Y a dalších devět elektromobilů

Porovnali jsme pojištění oblíbených bateriových aut u třech největších ústavů v Česku. Výsledek? Dát si práci s výběrem té správné pojišťovny se vyplatí, rozdíly v cenách jsou někdy značné. A co se říká, je skutečně pravda - pojistit Teslu "leze do peněz".

Bateriová auta jsou stále ještě dražší než spalovací a také servisy si za opravy účtují vyšší hodinovou sazbu. Když naše redakce zjišťovala, proč v jednom pražském autorizovaném servisu stojí hodina práce lakýrníka u elektromobilu o 1000 korun víc než obvykle, dostala odpověď, že u lakování musí bý přítomen technik proškolený na práci s vysokonapěťovým systémem.

Pojišťovny tohle všechno samozřejmě vědí a pokud pojišťují elektromobil, drahého lakýrníka konkrétní značky vezmou v potaz.

"V pojišťovně vždy musí fungovat matematika," říká Václav Bálek, mluvčí Slavia pojišťovny, "pokud by tomu tak nebylo, brzy by zkrachovala," dodává lakonicky.

Ještě nedávno se pojišťovny u elektroaut neměly čeho chytit, nebyla tu žádná historie, ze které by se dala odvodit potenciální rizika. To se ale podle Bálka v poslední době mění.

V době, kdy je svět propojený a počítačové čipy výkonné, jde všechno rychle spočítat. Německá pojišťovací asociace tak mohla zjistit, že elektromobily mají v průměru o 25 procent vyšší náklady na opravu a současně o 20 procent méně škodních událostí. Znamená to snad, že dát elektroauto do kupy po bouračce je sice drahé, ale zase to není tak často, takže pojištění aut na baterky nemusí být o tolik vyšší?

Rozhodli jsme se zjistit, kolik takové roční kompletní pojištění na oblíbené elektromobily vlastně stojí. Porovnání tří nevětších pojišťoven působících v Česku pro redakci Aktuálně.cz vypracovala společnost Pojišťovací servis.

Podle jejího ředitele Maxe Leglera nejsou mezi obvyklými cenami pojištění pro spalovací a bateriová auta na první pohled patrné žádné velké rozdíly. "Vlastně mě docela překvapilo, jak dobře to vychází, i když v některých případech se výše pojistného dost liší," komentuje výsledné ceny Legler.

Podle Leglera si každá pojišťovna vyhodnocuje pojistná rizika samostatně, někdy je ale pro laika těžké pochopit, jak to celé vlastně funguje. Zatímco třeba Hyundai Inster lze u všech tří ústavů pojistit za podobné peníze, u koncernově spřízněné Kie EV3 je rozdíl mezi nelevnějším a nejdražším pojištěním bezmála dvojnásobný.

Podobně záhadná je i kompletní pojistka (povinné ručení plus havarijní pojištění) u Škody Elroq: Allianz pojišťovna ji nabízí za 11 139 korun, což je o pouhé dvě stokoruny víc než u Dacie Spring, která je však na pořízení bezmála o polovinu levnější.

"V některých případech se výše pojištění může odvíjet i od množství aut konkrétního typu, která mají v dané pojišťovně uzavřenou smlouvu. Velkou roli samozřejmě hraje i cena náhradních dílů a oprav," míní Legler.

Při pohledu do tabulky je zřejmé, že nejrizikověji vycházejí pro pojišťovny vozy Tesla. Cena kompletního pojištění za oblíbený model Ypsilon je přibližně dvojnásobná ve srovnání se Škodou Enyaq, ačkoliv pořizovací cena obou aut je velmi podobná.

Zbývá dodat, že ceny v následující tabulce zahrnují zákonné pojištění (povinné ručení) i havarijní pojištění. Spočítány jsou pro řidiče středního věku jezdícího bez nehod (bezeškodní průběh alespoň 120 měsíců) s bydlištěm blízko hlavního města. Výsledná cena pojištění je vždy individuální, u některých řidičů s rizikovou historií může být výrazně vyšší, u řidičů s bydlištěm v menších obcích zase nižší.