Nizozemci představili auto, které může jezdit zadarmo. Na silnicích bude do dvou let

Solární automobil byl až do této chvíle pouze snem vizionářů. Vzniklo sice několik prototypů, žádný se však ani zdaleka nepřiblížil sériové produkci. Až s nizozemským vozem Lightyear One možná přijde změna. Futuristicky tvarované auto totiž podle svých tvůrců umí dobíjet akumulátor sluneční energií a na silnicích by se mělo objevit do dvou let. Nenechte se však zmást, ačkoliv vůz umí jezdit na sluneční paprsky, stále je to primárně elektromobil, který se snadno připojí do zásuvky.

"Tento moment představuje novou éru řízení," řekl při představení automobilu One v Amsterdamu šéf automobilky Lightyear Lex Hoefsloot. A nemusel by být až tak daleko od pravdy. Zatímco elektromobily jsou dnes již poměrně rozšířenou záležitostí, automobily na solární pohon na silnicích nepotkáte.

Lightyear Automobilku Lightyear založili v roce 2016 v Nizozemsku absolventi eindhovenské technické univerzity a zároveň bývalí členové týmu Solar Team Eindhoven. Ten v letech 2013, 2015 a 2017 vyhrál světovou soutěž solárních automobilů Bridgestone World Solar Challenge s vozy Stella a Stella Lux. V současnosti má výrobce přes 100 zaměstnanců, mezi nimiž jsou i někdejší pracovníci Tesly nebo Ferrari. Šéfem značky Lightyear je Lex Hoefsloot, výrobní závod stojí v nizozemském městě Helmond. Prostředky, za méně než dva roky vybrala značka přes 20 milionů euro, získal výrobce z grantů, od investorů i z rezervací prvního automobilu.

Nejblíže jsou tomu asi značky mající mezi příplatky solární panel na střeše. Jako například Toyota, která jej nabízí v příplatkové výbavě plug-in hybridní verze Priusu. Taková střecha prodlužuje dojezd v čistě elektrickém režimu až o pět kilometrů.

Lightyear One má solárními panely pokrytou celou karoserii - kapotu, střechu i víko kufru. Celkem jde o plochu pěti metrů čtverečních. Aby nedošlo k poškození, jsou navíc panely pokryty pevným sklem, které by mělo vydržet i procházku dospělé osoby. Výhodou panelů je, že fungují nezávisle. I když je tedy část auta ve stínu a část na slunci, umí vůz vyrábět alespoň nějaké množství elektrické energie.

"Po staletí jsme žili v souladu s přírodou. S dnešními technologiemi máme možnost toho opět dosáhnout," naráží Hoefsloot na stále více aktuální téma klimatické krize. A právě auto na solární pohon by mohlo být jedním z řešení osobní dopravy. Teoreticky by totiž takový vůz vůbec nepotřeboval připojovat do zásuvky.

Představitelé automobilky Lightyear tvrdí, že v závislosti na povětrnostních podmínkách a stylu řízení umí slunce vyrobit energii potřebnou k ujetí 20 tisíc kilometrů ročně. Jde nicméně o krajní představu, které bude těžké dosáhnout. Nizozemský výrobce totiž zároveň uvádí, že za hodinu lze ze slunce získat dojezd až 12 kilometrů.

Pokud by tedy někdo chtěl skutečně ujet 20 tisíc kilometrů jen na solární energii, musel by na slunci ročně stát celých 69 dnů. To je, třeba i vzhledem ke střídání ročních období a faktu, že slunce nesvítí celý den, nereálné.

Nicméně při jízdách na krátké vzdálenosti, například do práce a zpět, by vůz při tempu 12 kilometrů za hodinu teoreticky nemusel být ani zapojován do klasické elektrické sítě a vystačil by si s energií získanou ze slunce. Jinými slovy by byl provozován vlastně zadarmo.

Na delší vzdálenosti ale bude téměř jistě nutné auto dobíjet i elektřinou. Běžná domácí 230V zásuvka znamená za hodinu 35 kilometrů, rychlonabíječka o výkonu 60 kW zajistí až 507 kilometrů za hodinu.

Jak velká je baterie, představitelé automobilky neudávají. Hoefsloot však o akumulátoru hovoří jako o "relativně malém". Přesto je udávaný dojezd vozu dle metodiky WLTP 725 km. To je více než u prakticky všech současných elektromobilů. Například Tesla Model S má ve verzi s největším dojezdem deklarovaných 610 km, Nissan Leaf s největší baterií dle dat výrobce ujede 385 km. V zimě má Lightyear One ujet alespoň 400 km.

Výkon vozu automobilka rovněž nezveřejnila. Místo jednoho či dvou elektromotorů vpředu a vzadu má však One řešení se čtyřmi menšími elektromotory. Ty jsou umístěny v kolech, a to i proto, že to znamená prakticky nulové ztráty při přenosu energie z motorů ke kolům.

Jeden údaj o síle vozu však existuje. Zrychlení z 0 na 100 km/h zabere 10 sekund, což mezi elektromobily není nijak vysoká hodnota. Hlavní výhody tohoto vozu tak budou spíše v úspornosti než dynamice.

Úspornosti a efektivitě vozu pomáhá špičková aerodynamika. Už teď má vůz koeficient odporu vzduchu cd pod hodnotou 0,20, což znamená prakticky nejmenší číslo v celém automobilovém průmyslu. Přesto technici ještě pracují na dalším snížení této hodnoty. Lightyear One tak díky tomu vypadá futuristicky - má například částečně zakrytá zadní kola či velice rychle se svažující zadní část střechy.

Interiér s minimalistickou palubní deskou je pětimístný. Při délce 5057 mm, která Lightyear One řadí někam do třídy luxusních sedanů, se pak do kufru vejde ještě 708 litrů zavazadel, po sklopení sedadel dokonce 1701 litrů. Dalších 12 litrů poskytuje středový tunel přímo ve voze. Údaje o hmotnosti zatím výrobce neuvádí, vzhledem k solárním panelům ale celková váha nejspíše nebude nízká, což má kompenzovat konstrukce z co možná nejlehčích materiálů.

Lex Hoefsloot hovoří o modelu One jako o "prvním solárním automobilu s dlouhým dojezdem". Tomu odpovídá i cena 149 tisíc eur (v přepočtu necelých 3,8 milionu korun), přičemž 119 tisíc eur je potřeba složit jako zálohu. I přesto už prvních 100 kusů vozu má svého majitele, novým zájemcům je tak k dispozici 500 automobilů. K nim se dostanou na počátku roku 2021.

Kdo nepotřebuje být mezi prvními, může se dle stránek výrobce zapsat do pořadníku na jeden z první tisícovky vyrobených kusů. Rezervační poplatek je v takovém případě 19 tisíc eur a doba dodání od poloviny roku 2021.

Rezervace do pořadníku na auta vyrobená po první tisícovce činí čtyři tisíce eur, dodávky v takovém případě začnou v roce 2022. K dispozici by měl být i pronájem za 1879 eur (asi 48 tisíc korun) měsíčně.

Lightyear však ještě před spuštěním produkce svého prvního modelu myslí do vzdálenější budoucnosti. "Další model, který máme v plánu vyvinout, dostane výrazně nižší cenovku," slíbil Hoefsloot s tím, že budoucí modely budou dostupné i přes sdílené flotily.

"Posledním krokem bude nabídnout skutečně udržitelná auta, jejichž používání bude stát méně než palivo potřebné k provozu vozu se spalovacím motorem. To se stane zlomovým bodem blízké budoucnosti, který povede ke stoprocentně udržitelnému vozovému parku, " předpověděl šéf automobilky Lightyear.