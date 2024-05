Meruňky budou jen na okrasu, jabloně ve skleníku, očekávají sadaři. Rozšíří se fíky

Letošní mráz v dubnu výjimečný nebyl, brzký nástup jara však ano, shodují se odborníci. Například meruňky vykvetly o měsíc dříve, pak zmrzly. V budoucnosti je už v Česku zřejmě nebude možné pěstovat. Dařit se ale bude například fíkům. "Je to neobvyklé, ale je to extrém, se kterým se budeme setkávat častěji a častěji," říká sadař Dominik Grohmann o měnícím se počasí a jeho vlivu na ovoce.

Příliš brzo letos vykvetla většina ovocných stromů. "Zhruba před 35 lety vykvétaly třešně koncem dubna. Letos poprvé, co si pamatuji, už v březnu. Stromy kvetou dřív a všechny najednou. A zrychluje se to," říká sadař Ondřej Dovala. Za častějšími extrémy je podle vědců klimatická změna.

"Předpoklad je, že meruňka bude spíše okrasným stromem než ovocným," odhaduje blízkou budoucnost Grohmann. Situace se totiž opakuje už několik let. "Za posledních deset let byla úroda meruněk dvakrát," připomíná. Kromě meruněk jsou na mrazy citlivé i slivoně či třešně.

Řešením by mohlo být, pokud by stromy vykvétaly později. Toho lze teoreticky dosáhnout šlechtěním. Dosud to ale nikdo nezkoušel. "Jabloně, hrušně ani slivoně se nikdy na pozdější nakvétání nešlechtily, protože nebyl důvod. Taková historická zkušenost tu nebyla," vysvětluje Dovala.

Pokud by se v příštích letech opakoval silný mráz ve chvíli, kdy stromy už kvetou, nemá to podle předsedy Ovocnářské unie Martina Ludvíka řešení. Nejsou odrůdy, které by byly proti takovému počasí odolné, a známé metody ochrany proti mrazu podle něj selhávají. "Uvidíme, jak to půjde dál, ale je to jistý přelom. Na tom se shodne asi většina ovocnářů," podotýká Dovala.

To, že by v Česku ale nebylo možné nějaký dnes běžný druh ovoce pěstovat, si odborníci nemyslí. Podle Grohmanna bude pěstování směřovat k vývoji ideálních podmínek pro určitý druh. "Takže je možné, že časem budou jabloně například ve sklenících," nastiňuje.

Do budoucna je podle něj vhodné mít sady s různými odrůdami i druhy ovoce. "Když budete mít v sadu jeden druh nebo odrůdu, tak je samozřejmě neštěstí rozsáhlé," varuje. Zásadní dále je, aby měly stromy velký kořenový systém, díky kterému jsou odolnější. Doporučuje také sad zatravnit, což brání erozi.

Agresivnější houbové choroby

V souvislosti s měnícím se počasím mohou vyvstat i jiné problémy. Například na jižní Moravě může být v budoucnosti obtížné pěstovat jabloně, které jsou citlivé na sucho. "Na jižní Moravě je sušeji a tepleji, obecně jabloně budou prosperovat spíše ve vyšších polohách. Ale také může být rok, kdy bude v severních Čechách extrémní sucho a na jižní Moravě nadprůměrné srážky," popisuje Grohmann.

Pokud je navíc ovocný strom ve stresu, například kvůli suchu, je náchylnější k chorobám. "Druhá rovina je, že relativně dost houbových chorob je stále agresivnějších. Například moniliová spála (houbové onemocnění peckovin - pozn. red.), která decimuje meruňky, což se třeba před deseti lety tolik nedělo," říká Grohmann. Důvodem je, že vznikají nové kmeny houbového onemocnění, takže jím trpí více různých odrůd.

Měnící se počasí na druhou stranu nahrává pěstování některých druhů exotického ovoce. Na jižní Moravě se tak například daří fíkům, které pozdní mrazy neohrožují. Jak připomíná Dovala, jediné hrozící riziko je, že strom zmrzne ve dřevě během zimy.

"Českého ovoce bude jen minimálně"

Na běžného spotřebitele, který nakupuje v supermarketu, podle odborníků letošní neúroda dopadne jen málo. Ovoce se dováží ze zahraničí, bez ohledu na mrazy.

"Tuzemské ovoce jako jahody, hrušky nebo švestky se v řetězcích vyskytuje už velmi málo, nebo vůbec, jako třeba broskve či meruňky. Jablek od tuzemských pěstitelů je v nabídce zhruba padesát procent. Tento i tak tristní stav se logicky ještě prohloubí a českého ovoce bude jen minimálně," tvrdí šéf Ovocnářské unie.

Vyšší dovoz ze zahraničí očekávají i oslovené obchodní řetězce. Například podle mluvčí Tesca Ivy Pavlouškové budou zřejmě dovážet jablka a hrušky ve větší míře než v minulých letech.

Mluvit o zvyšování cen je podle obchodů předčasné, záviset to bude právě mimo jiné na úrodě ve zbytku Evropy. "V tuto chvíli je předčasné spekulovat o změnách cen, první odhady možného zvýšení cen budou pravděpodobně k dispozici na začátku léta," říká Pavloušková.

Neúroda více dopadne na lidi, kteří mají vlastní zahradu nebo malý sad. "Například pálenici to ovlivní. Na Valašsku a Slovácku ovoce tolik nezmrzlo, tak tam se asi pálit bude. Ale na Opavsku nebo Krnovsku nebude z čeho," podotýká Dovala.

