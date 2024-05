Obyčejný projev lidství. Jak pomáhají dobrovolníci při hromadných tragédiích

Tornádo, uprchlíci, střelba na škole, ale i rozvod nebo náhle úmrtí v rodině. To jsou situace, kde zasahují krizoví interventi. Jana Hadravová, šéfka Národního týmu psychosociální podpory Českého červeného kříže, v podcastu Aktuálně.cz popisuje, co dalšího umí dobrovolníci, které si veřejnost obvykle spojuje hlavně se zdravotnickou první pomocí, a jak může každý z nás pomoci člověku v krizi.

"Psychosociální podpora je tak trochu projev lidství," vysvětluje Hadravová. Jde o to, umět druhému člověku aktivně naslouchat, podpořit ho a případně ho odkázat na specializovanou pomoc.

Jednoduché komunikační techniky, ve kterých školí své členy nejen Český červený kříž, ale i další organizace nebo složky integrovaného záchranného systému, umožňují rychle zklidnit a na místě stabilizovat člověka v silných emocích a složitých životních okamžicích tak, aby zvládal svou situaci sám racionálně řešit.

Český červený kříž tuto formu podpory poskytuje v rámci mimořádných událostí. V minulosti jeho dobrovolníci vyškolení v psychosociální podpoře pomáhali například při povodních, tornádu na Moravě, na krizových centrech pro uprchlíky z Ukrajiny nebo v poslední době i po prosincové střelbě na Filozofické fakultě UK v Praze.

"V těch prvních hodinách byly naši dobrovolníci součástí krizové linky, která byla zřizována magistrátem hlavního města Prahy," popisuje Hadravová. Přímo před Rudolfinem organizace zajišťovala i týlovou podporu pro záchranáře a hasiče. Dobrovolníci Červeného kříže spolu s dalšími organizacemi a složkami v následujících týdnech působili i v budově fakulty, kde byli k ruce studentům a zaměstnancům.

Český červený kříž získal v souvislosti s poskytováním psychosociální podpory uprchlíkům z Ukrajiny dotace v rámci evropského projektu EU pro zdraví. Ten doplňuje kohezní fondy, které investují mimo jiné i do zlepšování odolnosti zdravotnických systémů. Díky dotacím organizace vyškolila v psychosociální podpoře a krizové intervenci síť dobrovolníků, kteří pak mohou pomáhat i u dalších mimořádných událostí.

Interventi pomáhají i při osobních krizích

Techniky používané v psychosociální podpoře nejsou k užitku jen při hromadných neštěstích, ale i při osobních krizích. Ať už je to vyhazov z práce, nebo úmrtí někoho blízkého.

"Ty praktiky jsou hrozně fajn. Třeba když vidíte na někom, že pláče, tak to můžete pojmenovat: 'Vidím, že ti není dobře.' nebo 'Slyším, že to, co mi říkáš, pro tebe musí být teď hrozně náročné'," vyjmenovává jednoduché příklady Hadravová.

Doplňuje, že je také možné aktivně naslouchat, doptávat se a aktivně na člověka reagovat. "Jsou různé věci, které se dají využít hezky v běžném životě a nám pomáhají navázat trochu víc důvěry."

Poslechněte si celý podcast ve vašich oblíbených podcastových aplikacích. Hadravová mimo jiné popisuje, jak probíhala pomoc ukrajinským uprchlíkům nebo co byla hlavní výzva po ničivém tornádu na Moravě.