Kouřit v autě se smí i nadále, dokonce za přítomnosti dětí. V zahraničí za to tvrdě zaplatíte

před 35 minutami

Česko zavedlo protikuřácký zákon. Zapálit si nelze v restauracích, ale třeba ani na zastávkách veřejné dopravy. Ve svých autech však mohou řidiči kouřit dál i přesto, že je to podle odborníků stejně nebezpečné jako zakázané používání mobilního telefonu. Zákon v Česku neomezuje ani kouření ve voze za přítomnosti malých dětí, což je skutek, za který můžete v Itálii dostat pokutu převyšující sto tisíc korun.

Snaha senátora Václava Hampla z KDU-ČSL zakázat kouření v autech, pokud v nich jedou děti, narazila na odmítavý postoj kolegů. Zpřísnění stávajícího zákona v tomto smyslu nedoporučil ani ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík. Podle Romana Budského z Týmu silniční bezpečnosti přitom už vykouření jedné cigarety vytvoří z auta plynovou komoru s koncentrací škodlivin jedenáctkrát vyšší než v průměrném baru.

I jedoucí vozidlo s otevřeným oknem má podle Budského o dvě třetiny horší vzduch než zakouřená restaurace. Některé sloučeniny z cigaretového kouře mají silně negativní vliv na řidičův výkon. Velkým nebezpečím je například oxid uhelnatý, kvůli kterému ztrácí červené krvinky okysličovat buňky v těle.

Soustředění řidiče kuřáka neprospívají rituály spojené se zapálením a uhašením cigarety, ale i její konzumace, při níž hrozí například vlétnutí žhavého popelu do oka nebo jeho odklepnutí do rozkroku. "Kuřácký rituál za volantem může být nebezpečný jako odesílání textové zprávy z mobilního telefonu. Tedy spojený s šestinásobným nárůstem rizika havárie," tvrdí Budský.

Kouření v autě, kde cestují i děti, zůstává v Česku právně beztrestné. Pokud vás ale při podobném skutku přistihne policie v Itálii, můžete zaplatit pokutu až 5000 eur, tedy více než sto třicet tisíc korun. Kouřit tam podle ÚAMK nesmíte, pokud vezete v autě dítě do 17. let, nebo těhotnou ženu.

Pokuty za podobný přestupek zaplatíte i v Řecku (děti do 12 let, až 1500 eur), Velké Británii (50 liber), Skotsku (děti do 18 let, až 100 liber) nebo na Kypru (děti do 16 let, 85 eur). V dalších zemích jako je Německo, Rakousko, Polsko nebo Francie se o tomto zákazu kouření v autě za přítomnosti dětí podle ÚAMK diskutuje.