Cigarety podraží, daň na ně vzroste. Od kouření to odradí hlavně mladší lidi, slibují si odborníci

před 1 hodinou

Podle premiéra Bohuslava Sobotky v následujících letech poroste spotřební daň na cigarety. To by mělo odradit od kouření zejména mladší lidi, pro které by se tím cigarety staly méně dostupné. Zákaz kouření ve vnitřních prostorách restaurací, divadel či kin platí od středy. Norma zavádí také zákaz kouření i na nekrytých částech zastávek hromadné dopravy nebo na dětských hřištích, užívání elektronických cigaret v nemocnicích, školách či nákupních centrech.

Doporučujeme

Praha - Hlavním faktorem, který má vliv na to, zda lidé začnou kouřit je podle odborníků cena krabičky cigaret. Zejména mladí jsou na vysokou cenu citliví a často kouřit nezačnou. Podle premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD) spotřební daň na cigarety v příštích letech dál postupně poroste, oznámil to na tiskové konferenci k začátku platnosti takzvaného protikuřáckého zákona. Infografika Grafika: Cigareta za pět tisíc. Vše, co musíte vědět o zákazu kouření v českých restauracích projít infografiku "Postupně zvyšujeme daňové zatížení cigaret. Předpokládám, že se bude zvyšovat i v příštích letech. Je to koordinovaný postup v rámci Evropské unie, mohlo by se totiž stát, že pokud by se sazby příliš lišily, tak by se podpořil dovoz cigaret, a stát by mohl přicházet o výběr spotřební daně," řekl Sobotka. Stát na spotřební dani za tabák vybere ročně asi 80 miliard korun, odborníci odhadují, že více než 100 miliard ale stojí stát odvykání kouření a léčba nemocí s ním spojených. "Za průměrný plat si koupíte asi dvojnásobek krabiček cigaret než před 20 lety. Musely by stát asi 150 korun," řekla předsedkyně Společnosti pro léčbu závislosti na tabáku Eva Králíková. Podle Králíkové devět z deseti kuřáků začalo kouřit, ještě než dosáhli plnoletosti. Podle průzkumu Fakulty sociálních věd UK, jehož výsledek Králíková zmiňovala, by navíc asi pětina kuřáků nezačala, kdyby byl už dříve zaveden zákaz kouření v restauracích a ve veřejných vnitřních prostorech, který začal platit. Zákaz kouření platí první den. Pošlete nám fotografie nebo videa z vaší oblíbené hospody: Jméno: E-mail: Popis: Nahráním souboru souhlasíte s jeho publikací na webech Economia, a.s. Nahrát Podle ministra zdravotnictví Miloslava Ludvíka (ČSSD) zemře v důsledku pasivního kouření v Česku 2000 lidí ročně, což je zhruba třikrát více než při automobilových nehodách. "Největší podíl pasivního kuřáctví je právě v restauracích. Týká se nejen návštěvníků, ale i personálu," dodal ministr. "V restauraci očekáváte nezávadné jídlo a nezávadné pití, tak by tam taky měl být nezávadný vzduch," doplnila Králíková. Zákaz kouření ve vnitřních prostorách restaurací, divadel či kin platí od středy. Norma zavádí také zákaz kouření i na nekrytých částech zastávek hromadné dopravy nebo na dětských hřištích, užívání elektronických cigaret v nemocnicích, školách či nákupních centrech. Zakazuje rovněž prodej cigaret a alkoholu v automatech, kde si je mohou bez překážek kupovat děti mladší 18 let. Prosadili jsme zákaz kouření v restauracích navzdory tabák.lobby.Zdraví je důležitější než peníze,na to se ve veřejné debatě občas zapomíná. — Bohuslav Sobotka (@SlavekSobotka) May 31, 2017 Při prodeji přes internet musí prodejce prokázat, že zkontroloval věk kupujícího. Kritikům zákazu se nepovedlo prosadit zachování oddělených kuřáckých prostor v restauračních zařízeních. Budou ale například na mezinárodních letištích, v obchodních centrech a vyhrazené venkovní prostory budou také v zoologických zahradách.

Pokračujte dál