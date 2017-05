Grafika: Cigareta za pět tisíc. Vše, co musíte vědět o zákazu kouření v českých restauracích

1. 6. 2002

Reklamy na tabákové výrobky nesmí znázorňovat osoby mladší 18 let a reklama nesmí být přítomná v tištěných časopisech, které jsou určené dětem a mladistvým do 18 let. Velkoplošné reklamy musí být umístěny dále než 300 metrů od škol, dětských hřišť a zařízení, která jsou určena především nezletilým. Varování o škodlivosti kouření musí zabírat 20 procent reklamní plochy. Zákon z roku 1995 vyžadoval jen 10 procent plochy.