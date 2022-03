Komentář: Velký boj o buspruhy skončil prohrou řidičů. Moc se toho však nezmění

Praha koncem loňského roku změnila platnost časových omezení v autobusových pruzích. Řidiči osobních aut už je někde nebudou moci využívat během poledního sedla, jinde vůbec. Regionální organizátor pražské hromadné dopravy (ROPID) po dlouhých tahanicích vyhrál, radní, kteří před rokem zastavili plošné zrušení časových výjimek, mlčí jako hrob.

Všechno začalo na podzim 2020, kdy pražský magistrát připravil návrh opatření obecné povahy, v němž zrušil veškeré časové výjimky v platnosti vyhrazených pruhů pro autobusy, taxi, záchranáře a cyklisty. Ty v té době většinou platily ráno od šesti do deseti a odpoledne od dvou do sedmi hodin. Návrh byl vypracovaný na základě podkladů společnosti ROPID, která organizuje pražskou městskou a příměstskou hromadnou dopravu.

Na zasedání zastupitelstva se ale proti opatření strhla nevole. Zástupci opozičního ANO, ODS, ale i koaliční TOP 09 se postavili proti a magistrát nakonec zařadil zpátečku. Hned v lednu vydal takové opatření, které zachovalo původní stav.

Zastupitelé tehdy argumentovali mimo jiné i nesouhlasným stanoviskem policie. Její zástupci chtěli, aby se o podobném opatření rozhodovalo vždy podle místních podmínek, ne plošně. Kromě toho podle nich není třeba mimo špičky autobusům prostor na silnici podobným způsobem uvolňovat a zahuštěním provozu v pruhu přilehlém k vyhrazenému buspruhu se zvyšuje riziko nehody, protože auta pak projíždí s menšími rozestupy.

ROPID a zastánci změn pak namítali, že v důsledku pandemie onemocnění covid-19 se dopravní špičky rozmělnily a zanikla kdysi pro denní vývoj intenzit typická polední sedla. Stejně tak měl být jednotný systém srozumitelnější pro řidiče.

Po roce se magistrát rozhodl do buspruhů opět "říznout". ROPID vyslyšel nářky policie a pro každé jednotlivé místo odůvodnil potřebu změn. Někde tak buspruhy platí dvacet čtyři hodin v kuse po celý den, jinde v pracovní dny mezi šestou ránou a osmou večer. Kvůli připomínkám sdružení Auto*Mat se následně ještě místa s neomezenou platností ve finální verzi příslušného opatření obecné povahy rozšířila. Pro většinu jízd osobním autem po Praze to znamená jediné: buspruhem se jen tak neprojedete.

Jestli rozšíření platnosti buspruhů způsobí kolem poledne zácpy, se dá těžko odhadnout. Redakce Aktuálně.cz oslovila zástupce ČVUT, kteří pro Technickou správu komunikací zpracovávají dopravní průzkumy, a podle nich se nikdy podobné měření nedělalo. ROPID ve svém odůvodnění sleduje především plynulost autobusových spojů. "Obecně platí, že buspruhy jsou buď potřeba pro příliš vysoké intenzity provozu, nebo nevadí a pro slabší provoz stačí i jeden pruh," říká mluvčí ROPID Filip Drápal.

Drápal také upozorňuje na to, že úzkým hrdlem dopravní infrastruktury ve městech není ani tak počet pruhů, ale propustnost křižovatek. Kvůli ní jsou ostatně v blízkosti křižovatek vyhrazené pruhy většinou zrušeny. "Její kapacitu tak neovlivní, ale umožní průjezd autobusu na zelenou, aniž by musel čekat," dodává Drápal.

Argument, proč dává neomezená platnost buspruhů smysl a proč nebude mít na propustnost takový vliv, jak upozorňují kritici, ale představitelům města dali sami řidiči. Většina z nich volnost danou omezenou platností vyhrazených jízdních pruhů nevyužívala, protože důsledně nesledovala dopravní značení. V minulosti kvůli tomu dokonce vycházely články, které podobné chování kritizovaly.

Podle zástupců autoškol se ale není čemu divit. "Asociace autoškol dlouhodobě prosazuje k dopravnímu znační názor, že je třeba jím začít výrazně šetřit a více používat obecná pravidla silničního provozu. Vyhrazený jízdní pruh s časovým rozlišením je pro řidiče dalším prvkem dopravního značení, které musí za jízdy v jízdních pruzích vnímat a řídit se jím. Tedy samozřejmě vzhledem k jeho četnosti je velmi pravděpodobné, že nemalá skupina řidičů vyhrazených jízdních pruhů vůbec nevyužívá v čase, ve kterém mohou," komentuje šéf Asociace autoškol Aleš Horčička.

Výsledkem změn tak bude především to, že rychlejší a agresivnější šoféři nebudou smět pomalejší a vůči dodatkovým tabulkám méně pozorné řidiče předjíždět zprava, což je jinak ve městě samozřejmě naprosto legální. Výjimku budou mít na vybraných úsecích jen v noci a o víkendech a státních svátcích.

Kvůli nové úpravě platnosti omezení vyhrazených jízdních pruhů se nakonec už ani nevzbouřili zastupitelé. Ti, kteří původně vyvolali hlasování o zrušení "buspruhového" opatření, to již znovu neudělali. Spokojeni ale nejsou. "Není to nic jiného, než pokračování současné magistrátní koalice Pirátů a Prahy sobě v tom ideologickém boji proti řidičům. Několikrát jsme se jako opozice snažili magistrátní koalici přimět ke konstruktivnímu řešení, ale Praha sobě a Piráti si prostě na sílu tlačí to svoje," říká zastupitelka Alexandra Udženija (ODS).

Současným výsledkem je to, že řidiči tak trochu prohráli dvakrát. Přišli o velkorysou výjimku ve vyhrazených buspruzích, a stejně tak jim nové opatření nepřineslo vlastně i tu nejjednodušší možnou orientaci. Buspruhy nadále mohou platit na každém místě trochu jinak. Kdo vyhrál, je ROPID, protože ten dostal, co chtěl. V reálu ale tahle bouře ve vyhrazeném jízdním pruhu nic nezmění.

Jak se změní platnost vyhrazených buspruhů?