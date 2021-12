Covid uvolnil nejucpanější města světa. V těch menších ale doprava přituhuje

Do roku 2030 plánuje uzavřít své chovy 52 procent chovatelů prasat, 30 procent už v příštím roce, uvádí průzkum Agrární komory ČR. Dnes to zástupci komory sdělili na tiskové konferenci. V průzkumu ze začátku prosince odpovídali lidé ze 143 zemědělských podniků. Chovatelé dlouhodobě řeší prodej zvířat pod výrobními náklady. Zachovat chovy v současném rozsahu chce v příštím roce čtvrtina podniků, do roku 2030 pak pětina.

"Uzavírání chovů povede k dalšímu poklesu potravinové soběstačnosti Česka a prohloubení závislosti Česka na dovozech ze zahraničí. U vepřového masa musíme ročně dovážet více než 200.000 tun tedy asi polovinu domácí spotřeby. V případě tržních výkyvů, jako je například další rozšíření afrického moru prasat v Evropě, může dojít k prudkému nárůstu cen pro zákazníky, než jaký zažívají v posledních měsících," řekl prezident komory Jan Doležal.

Snižovat počty zvířat ale plánují i další zemědělci, v příštím roce by mělo jít o 43 procent podniků, do roku 2030 pak dalších 22 procent dotázaných společností.