Konečně se historie Jawy zpracovala pořádně. A to i období, o kterém se píše málo

Jan Čejchan

Vychází encyklopedicky, a přitom čtivě zpracovaná kniha o historii značky Jawa. Věnuje se nejenom tolik oblíbeným poválečným motocyklům, ale i těm předválečným, o kterých nejsou informace tak snadno dostupné.

Historie Jawy, to je věčné téma. Vděčné téma. Nekonečné téma. Kolik už vyšlo knih Jejich autoři ale častěji zpracovávali historii poválečnou, ke které byly dostupnější zdroje.

Předválečnému desetiletému období se dosud nikdo dostatečně zodpovědně nevěnoval, a přitom tehdy vzniklo tolik zajímavých a odlišných motocyklů. Pětistovka rumpál, celá řada dvoutaktů 175 a 250, třistapadesátky se čtyřdobými motory SV a OHV, stokubíkové motokolo Robot, dvěstěpadesátka Duplex Blok.

Po válce, za vlády komunistů, se tempo uvádění nových modelů do výroby značně zvolnilo. Vynikající pérák s motory 250 a 350 cm3 se vyráběl celých deset let, a pokud se zaměříme na následující výrobu sériových cestovních motocyklů, až do roku 1989 se toho z hlediska modelové rozmanitosti událo za 44 let jen stěží srovnatelně s předválečným desetiletím.

Nové velké encyklopedické dílo tedy konečně pečlivě mapuje i dosud nedostatečně popsanou předválečnou historii našeho největšího výrobce motocyklů. Jeho autor, Libor Marčík, se po předchozích pěti svazcích své edice s názvem Naše motocykly pustil do velmi náročné práce se zpracováním historie Jawy.

Osm let mu trvalo, než po objíždění archívů, sbírek a muzeí po celé republice mohl vydat dílo, které má 888 stránek. Pak není divu, že se vše ani nevešlo do jednoho svazku, a tak spolu s během historie také číslování stránek prostě jen pokračuje z knihy první do té druhé. Popsána je přitom jen historie motocyklů Jawa od roku 1929 do roku 1954, bez automobilů a zbraní, které dříve zbrojovka Františka Janečka také vyráběla.

Rozsáhlost díla zapříčinil jak obsáhlý text, tak množství krásných fotografií. Nejen dobových, z nichž menší část byla již dříve někde publikována, ale především těch dokumentujících dochované původní motocykly, jejich díly a archívní dokumenty.

První část začíná krátkým životopisem vynálezce a zbrojaře Františka Janečka, zakladatele Jawy. Kapitola o jednání s německou firmou Wanderer o koupi licence a převzetí výroby jejich motocyklu v roce 1929 předchází zahájení výroby motocyklů Jawa v pražské továrně.

Kromě pečlivě zpracované historie všech následujících modelů, verzí a odchylek sériových motocyklů se dočtete i o tom, jaké úspěchy a strasti provázely jejich výrobu, prodej a servis u nás i v zahraničí. Sportovní podniky, kterých se úspěšně účastnily stroje Jawa a naši slavní závodníci, jsou spolu s mnoha fotografiemi včetně popisů závodních speciálů chronologicky zařazeny mezi kapitoly, pojednávající o výrobě cestovních strojů.

Tím soubor dvou obsáhlých knih, které jsou na jednu stranu skutečnou detailní encyklopedií, dostal další rozměr: pro fanoušky historie našich jednostopých vozidel se stal publikací, kterou lze skutečně celou přečíst. Text není encyklopedicky suchopárný, a tak pro ty, kteří se o historii Jawy zajímají, se stane především první část zajímavým čtením, místy téměř detektivkou.

Velmi podrobně jsou popsaná válečná léta, kdy se firma připravovala po smrti zakladatele značky nejen na poválečnou mírovou výrobu nového motocyklu, ale i na opětovný vstup na znovu otevřené závodní tratě.

Jsou popsány okolnosti tajné konstrukce sportovních strojů, především ale prototypů cestovního motocyklu, které dříve, než se stačil celý průmyslově vyspělý svět vzpamatovat z válečné výroby, vyústily ihned po skončení druhé světové války ve výrobu tehdy nejmodernějšího motocyklu Jawa pérák. Poutavé je i čtení o prototypech poválečných cestovních motocyklů s vlastními čtyřdobými motory, zakončené sériovou výrobou Jawy 500 OHC.

Nejobsáhlejší druhá část díla se podrobněji zabývá sériovou výrobou a stane se neocenitelnou pomůckou všech, kteří historické motocykly Jawa restaurují nebo jen opravují, či uvažují o jejich koupi. Ti ocení mnoho tabulek s počty vyrobených kusů v jednotlivých sériích, a k nim příslušné řady výrobních čísel.

Jsou zde podrobně popsány i vyobrazeny všechny modely a jejich odchylky v souvislosti s datací. Už by tedy nemělo být problémem odhalit na konkrétním motocyklu díly pocházející z jiných výrobních sérií a posoudit tak míru skutečné originality, která určuje hodnotu historického vozidla.

Poslední, krátká část druhého svazku, přináší některé dosud nepublikované informace o cestovních prototypech motocyklů Jawa z let 1929 - 1954. Mezi nimi naleznete i v omezeném počtu vyrobené dvouřídítkové speciály pro autoškoly a tříkolové rikši.

Knihy z nakladatelství Marčík mají encyklopedický charakter, autor se při dokumentování historických faktů snaží vyhýbat vyobrazením i zodpovědně zrestaurovaných motocyklů. Podařilo se mu vyhledat a zdokumentovat mnoho zcela původních, byť někdy zubem času poznamenaných motocyklů i jejich součástí, a proto bude jeho dílo také neocenitelnou pomůckou při posuzování původnosti motocyklů Jawa ve veteránklubech.

Knihy Jawa 1/1 a Jawa 1/2 od autora Marčíka lze koupit i na větších motoristických burzách, samozřejmě ale jak je objednat najdete na internetu. Cena každého svazku je 1250 Kč, objednat je možné jen oba společně.