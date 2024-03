Ženu nechám doma, ale co pes? Český moped uveze na sajdkáře Velorex i dva sudy piv

Moped české výroby jménem Mopedix půjde doplnit sajdkárou české výroby značky Velorex. V základu jde o obyčejnou, ale multifunkční plošinu. Na ni lze přidělat třeba bednu nebo klec pro psa, sedačku pro ženu či kamaráda nebo i přenosnou pípu.

Český elektromoped Mopedix dostal k sobě sajdkáru známé, rovněž tuzemské značky Velorex. Parta nadšenců, která za vznikem Mopedixu stojí, je proslulá svým vtipálkovským přístupem, takže při představování "sajdixu" přimontovali na multifunkční plošinu postranního vozíku nejdřív bednu, do které se vejde pes, nebo rovnou dvě basy piv i se stolečkem na přenosnou pípu.

Český elektrický moped Mopedix | Video: Jakub Zuzánek

A vozit tu půjde i kamarády na přimontované sedačce z pražské tramvaje, kterou později doplní ještě bezpečnostní ohrádka, třeba rovnou z hospody. Sajdkára "sajdix" uveze minimálně 105 kilogramů.

"Věříme, že by sajdkára mohla oslovit mnoho skupin zájemců. Třeba i zmrzlináře nebo mobilní kavárny či občerstvení na festivalech, také firmy, které by takový stroj používaly k reklamním účelům, vhodná by byla pro obsluhu letištních ploch i zaměstnance ve velkých průmyslových areálech," vypočítává možné účely, pro které je souprava vhodná, hlavní tvář celého projektu firmy Goodped Jindřich Melichar.

Dodává, že z jednostopého stroje vhodného na kratší popojíždění nebo výlety stvořili víceúčelový, téměř nákladní povoz. "Hodí se ale i pro rybáře, pro zelináře, kteří chtějí sklidit zemědělskou úrodu, dá se sem namontovat nosič na kajak i surf. Fantazii se meze nekladou," říká Melichar.

Touhu vymyslet k Mopedixu sajdkáru už prý měli v hlavě od samého začátku vývoje mopedu, ale navrhnout ji tak, aby souprava dobře fungovala a byla stabilní při jízdě, nebylo jednoduché.

A tak oslovili asi nejslavnější a hlavně prakticky jedinou firmu, která se v Česku výrobou sajdkár zabývá, Velorex z Žamberka. Ta existuje na trhu už téměř 70 let a kdysi se proslavila výrobou sajdkár k motocyklům Jawa. Dnes vyrábí přídavné vozíky k různým typům zejména klasických motorek.

Zatím firmy společně ukázaly prototyp, ale finální verze bude téměř stejná. K Mopedixu se dá přichytit velmi snadno pomocí objímek, trvá to asi hodinu. Není potřeba provádět žádné konstrukční změny, a tak kdo už Mopedix má, sajdix k němu půjde snadno domontovat.

"Bude stát 45 tisíc korun bez daně. Víme, že to není nejmenší částka, ale je to kompletní česká výroba, navíc první namontování ve firmě provedeme my, aby byl stroj dobře seřízený," dodává Melichar.

Už i samotný Mopedix Electrix je bytelný, poměrně těžký stroj s velkými 19" koly. Minimalistický, ale vkusně retro. Na nabití ujede asi 70 kilometrů a uveze 180 kilo. Prodává se za částku od 134 444 Kč.

Prodej byl spuštěn teprve loni na přelomu jara a léta. "Zdržel nás proces homologace. Prodalo se proto asi jen 70 strojů, naprostá většina putovala do zahraničí, kde je pro takový typ stroje větší trh. Letos bychom rádi prodali 400 strojů. Jsme samozřejmě stále ve ztrátě, za loňský rok asi tři miliony korun, ale s tím jsme počítali," dodává Melichar, který před dvěma lety prodal firmu Bushman, kterou téměř před třiceti let založil.

Elektrický moped by měl zaujmout především lidi, kteří se necítí na běžnou velkou motorku, nebo ji mají, ale rádi by si pořídili něco pohodlného na ježdění po okolí. Přitom jim stačí mít jen řidičský průkaz na auto.

Na výlety se psem

Podle Martina Kose z firmy Velorex by o sajdkáru k elektromopedu mohli mít zájem především lidé, kteří chtějí na své výlety vozit s sebou například psy. "Právě to nám ostatně mnoho z našich zákazníků, kteří si sajdkáru pořizují k motocyklu, řeklo. Že manželku nechají klidně doma, ale co jejich pes?" usmívá se Kos.

Sajdix je podle Kose úplně jiný typ vozíku, než jaký běžně dělají. Zájem je o klasické "lodičky". Dnes je ale trh se sajdkárami úplně jiný, než býval.

"V dobách největší slávy se ve Velorexu vyrábělo až 10 tisíc kusů sajdkár ročně. Dnes je situace jiná. Vyrobíme tak 100 kusů, z toho tři čtvrtiny jdou na export. Je ale pravda, že mnoho z nich děláme na míru a jsou velmi vybavené, třeba včetně vyhřívání," popisuje Kos, který firmu v úpadku koupil s manželkou před více než 30 lety a dnes v ní zaměstnává i své dva syny.