Škoda postavila duhové elektrické auto. Oslavuje jím i jeden ryze český prvek

Pamatujete ještě na akční verze Favoritu a Felicie, které měly často v názvu slovo "line"? Green Line, Black Line, Silver Line, Safe Line nebo Color Line - a to je jen úzký výběr. Teď se něco podobného vrací. Už loni v Mladé Boleslavi vyrobili duhový Enyaq Respectline, letos na něj navazuje podobně zbarvený Elroq. Na rozdíl od speciálních verzí Felicie či Favoritu si ale elektrické SUV nekoupíte.

Budou to už skoro tři roky, co automobilka Škoda začala místo okřídleného šípu používat na svých autech slovní nápis s integrovaným háčkem. Chvíli z toho byl docela poprask, dnes už si na nový logotyp všichni zvykli: kdo chce, háček tam vidí, v zahraničí je to zkrátka "Skoda".

Právě háček se ale stal hlavním vizuálním motivem nového Elroqu Respectline. Jeho podoba z loga automobilky se objevuje jako grafika na karoserii vozu i v interiéru na dekoračním obložení palubní desky nebo výplní dveří. "Automobilka se tak hrdě hlásí ke svému českému původu a 'háček' odkazuje na mimořádně dlouhou tradici sahající až do roku 1895," vysvětluje Škoda Auto.

Stejně jako loňský Enyaq Respectline, vůbec první auto postavené Škodovkou speciálně na podporu LGBT+ komunity, je i letošní speciál určený k oslavě Evropského dne rozmanitosti. Ten připadá tradičně na červen, Škoda ho tedy trochu časově předběhla.

Poprvé se auto představí na vyhlášení ankety Best Cars 2025 časopisu auto motor und sport 9. května v německém Hamburku a následně bude k vidění v sobotu 10. května na hudebním festivalu v Mladé Boleslavi.

Dále se mimo jiné Elroq Respectline objeví, stejně jako loni Enyaq, na festivalu Prague Pride, ale třeba také během závodu Tour de France nebo na festivalu Metronome. K vidění bude i na dalších akcí v Česku a zahraničí.

Kromě duhového lakování má Elroq také přední podsvícenou masku Tech-Deck face diodami v duhových barvách se specifickou animací. Duhový motiv má i výšivka na sedadlech a již zmíněné obložení dveří a palubní desky.

Škodovka není jedinou automobilkou, která v rámci měsíce rozmanitosti podporuje nějakým speciálním modelem LGBT+ komunitu. V minulosti třeba Ford postavil duhovou verzi Rangeru Raptor pojmenovanou Very Gay Raptor, do duhových barev také často svá auta odívá BMW, Toyota a další značky.