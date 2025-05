Nečekané překvapení zní trochu jako vysavač. Alpine A290 ale zaujme i škarohlídy

Renault má v posledních týdnech napilno. Je to teprve sedm dní, co na trh uvedl novodobou R5, kterou velmi brzy doplňuje o sportovní verzi. Nejde o zběsilé Turbo, ale Alpine A290. Pro značku z Dieppe je to aktuálně druhý model, první s čistě elektrickým pohonem. A leckoho překvapí, že to rozhodně není jen R5 s naštvaným výrazem.

Vláček čtyř modrých malých aut se proplétá ulicemi Mostu a Litvínova. Všude budí zaslouženou pozornost, jako kdyby kolem právě projelo nejnovější ferrari. A to přitom nevydává žádný zvuk: na pískající turbo nebo praskající výfuk rovnou zapomeňte. A vlastně to ani nepotřebuje, s Alpine A290 je na silnici zábava, i když má elektrický pohon. Související "Šéfovo auto" už dorazilo. Renault 5 je konečně v Česku, přijel i s novou výbavou 16 fotografií Poznáte to ve chvíli, kdy vyjedete ze zatáčky, přidáte plyn a auto okamžitě zrychlí. Žádná prodleva, žádné přemýšlení, jaký rychlostní stupeň by měla převodovka zařadit. Podvozek je výrazně tužší než u R5 a i díky baterce v podlaze auto drží na silnici "jako přibité". Těch změn oproti běžnému elektrickému hatchbacku proběhlo hned několik, širší je třeba rozchod kol a jiné je i řízení točivého momentu. Ladění podvozku také výrazně pomohlo, že všechny verze bez rozdílu mají 19palcová kola. Alpine dokonce používá pro jízdní vlastnosti přirovnání "stabilita longboardu, obratnost skateboardu". 1,5 tuny, kolik auto váží, je rozdělených v poměru 57 procent na předek a 43 procent na zadek. To jsou lepší čísla než u benzinových hot hatchů. Řízení by mohlo poskytnout více zpětné vazby, i tady jsou ale vidět změny v porovnání se standardní R5. Dokonce jde vypnout ESP, ale jen při zvolení jízdního režimu Sport, v němž jde o základní nastavení. Ačkoliv je to předokolka, nedotáčivost se prakticky nedostavuje. Ostré hatchbacky zkrátka v Dieppe, sídle Alpine, vždycky uměli. Pamatujete ještě na ostrá Clia nebo Mégany RS? A290 se nabízí s výkonem 130 nebo 160 kW. První seznámení proběhlo se silnější variantou ve vrcholné verzi GTS, ovšem plný výkon nedostanete zadarmo. Související Renault zveřejnil ceny druhého retro modelu. Kdo čekal láci, bude na rozpacích 9 fotografií Musíte se k němu propracovat skrze oranžové "předjížděcí" tlačítko na volantu. To držíte, a po dobu cirka deseti vteřin dostáváte pocítit všech 160 kW. Případně se k výkonu dostanete i zašlápnutím pedálu plynu až na podlahu. Že jedete na maximum, ukazuje i displej před vámi grafikou, skoro jako kdybyste se chtěli vrátit do budoucnosti. Z 0 na 100 km/h zrychluje silnější verze za 6,4 vteřiny, slabší je o vteřinu pomalejší. Maximální rychlost je 170 km/h, respektive 160 km/h u slabší verze. Zvládl by podvozek i více než 160 kW? Nepochybně, na druhou stranu k zábavné jízdě stačí i stávající výkon. Související "Malý soused z Boleslavi" má britskou verzi. Renault si ale z Mini utahuje vtipně 12 fotografií Jen ta jízda nebude trvat až tak dlouho, protože 52kWh baterka v útrobách auta zvládne odhadem asi dvě stovky ostřejších kilometrů. Papírově by to tedy mělo být 380 u slabší a 364 kilometrů u silnější verze, k čemuž se bude dát přiblížit klidnější jízdou. I té je Alpine A290 schopná, protože podvozek je sice tužší než u R5, ale zároveň z vás úplně nevytřese duši. Kvůli komfortu také auto nemá skořepinová sedadla, ale jen mírně upravená křesla z běžného elektrického hatchbacku. A víte co? Stačí to, v zatáčkách drží znamenitě. Nabíjení je mimochodem možné 11 kW AC a 100 kW DC nabíječkou, hatchback má i funkci V2L. Kromě oranžového tlačítka je na volantu ještě modrý přepínač čtyřstupňové rekuperace. Pokud ji vypnete, auto normálně plachtí, první stupeň vlastně simuluje brzdění motorem a výrazněji začne auto zpomalovat až od druhého stupně. Jednopedálové ovládání tu není, ale v případě volby nejvyšší rekuperace lze docela dost kilometrů nahnat zpátky. Související Havel odmítl papalášskou Tatru a přesedl do Renaultu. Prodával se i v Tuzexu 35 fotografií Kromě rekuperace zastavení pomáhají ventilované kotouče o průměru 320 mm vpředu. Celý brzdový systém byl vlastně převzatý z kupé Alpine A110, nicméně pedál s ním nemá fyzické spojení, musí si vystačit s elektronickou vazbou. Ze stejného auta pochází i ovládání převodovky, A290 nemá volič pod volantem jako R5. Designově se Alpine snaží odlišit hlavně denním svícením s hranatými světlomety s výrazným písmenem X. To má evokovat přelepování světel u starých rallyových aut páskou, aby se nerozbila při nehodě. Stejný motiv je i v hlavních světlech. Odlišné jsou nárazníky, vzadu na dveřích přibyly prolisy, díky širšímu rozchodu má auto vytažené podběhy a nechybí ani spousta emblémů. Související Když dva dělají totéž. Vychází levněji Renault Clio, nebo Mitsubishi Colt? 17 fotografií Kabina až na ovládání převodovky a volant v zásadě odpovídá R5. Odlišná je však grafika jak budíků, tak multimediálního systému, třebaže nadále běží na základech od Googlu včetně navigace. Nově obsahuje třeba velmi podrobná telemetrická data o přetížení či času na kolo. Audio Devialet dostupné ve vyšších výbavách pak umí do kabiny přenášet i umělý zvuk motoru, který je ve skutečnosti nahraným a zesíleným zvukem, který elektromotor přirozeně vydává. Na českém trhu se Alpine A290 nabízí ve čtyřech běžných výbavových stupních. Pátým je limitovaná verze Premiere Edition, kterých vznikne jen 1955 kusů pro celý svět a kvóta pro Česko by už měla být rozebraná. Navzdory nejvyšší ceně 1 165 000 korun. Základní A290 přijde na 975 tisíc korun, se silnějším motorem se prodává od 1,05 milionu korun. Verze GTS na fotkách přijde bez příplatků na 1,125 milionu korun. Všechny A290 mají jednozónovou automatickou klimatizaci, 10,1palcovou navigaci, digitální budíky, vyhřívaná přední sedadla, couvací kameru, parkovací senzory kolem auta, adaptivní tempomat, bezklíčové odemykání a startování, diodová světla nebo 19palcová litá kola. Související Stál v garáži u jezera Como. Renault 5 z roku 1989 nikdy nejezdil, teď je na prodej 21 fotografií České zastoupení už eviduje nižší desítky objednávek na A290, klientela je přitom úplně jiná než u Renaultu 5. Jinými slovy, tyto dvě zákaznické skupiny se navzdory stejnému základu nijak neprotínají.