Jsou Češi věrní značce, když si kupují další ojetinu? Jen výjimečně. Kdo měl Fiat, další už nechce

Češi nejsou příliš věrní automobilovým značkám. Často si kupují jiné auto, jako by pořád hledali to, které jim bude vyhovovat lépe. | Foto: iStock

Češi se obvykle při výběru ojetého auta neřídí tím, jakou značku vozu měli doposud. Jsou však výjimky. Nejvěrnější klientelu má podle statistik největších prodejců ojetin v Česku Škoda. Naopak majitelé například fiatů si pro další Fiat do bazarů chodí nejméně.

Jak jsou Češi loajální ke značce auta? Moc ne. Zejména v případě, kdy si další vůz vybírají v autobazarech. "U ojetých vozidel většinou funguje model, kdy zákazník disponuje určitým rozpočtem a v požadované kategorii hledá vhodné auto, aby se do daného rozpočtu vešel," říká Pavel Foltýn, ředitel rozvoje v Auto Esa.

Statistika AAA Auto: Loajalita českých řidičů vůči značce Škoda 46,00% Škoda 46,00% VW 32,60% Toyota 30,20% Ford 26,70% Hyundai 25,70% Renault 21,70% BMW 19,30% Kia 19,30% Opel 17,30% Audi 16,90% Peugeot 16,30% Suzuki 16,30% Dacia 15,40% Mercedes 14,40% Citroen 14,30% Volvo 11,10% Fiat 8,80% Seat 5,50% Alfa Romeo 4,20%

Současně ale dodává, že výjimka existuje. Lidé, kteří doposud vlastnili Škodu, ať už novou nebo ojetou, si častěji vyberou zase škodovku. Jen o trochu méně loajální jsou prý také majitelé Volkswagenů nebo Fordů.

Podobné chování potvrzují v největším českém autobazaru AAA Auto, kde si o chování klientů vedou statistiku. "I přes velmi různorodou nabídku zahraničních výrobců zůstávají čeští zákazníci nejvíce věrni domácí značce Škoda. Když u nás zákazník prodává škodovku a kupuje novější auto, pak si ve 46 % případů opět vybere vůz domácí značky," říká provozní ředitel Petr Vaněček. Na druhé a třetí pozici v loajalitě značce se umisťuje Volkswagen a Toyota, pro obě se opětovně rozhodne 30 procent klientů.

Ze statistiky lze také snadno zjistit, kterým značkám jsou čeští řidiči nevěrní a jejich další auto nese na kapotě jiný znak. Jsou to Alfa Romeo, Seat a Fiat. Všechny tři značky si za první pololetí letošního roku v autobazaru AAA Auto opětovně pořídilo méně než deset procent zákazníků, Alfa je na tom nejhůře, pro ni se znovu rozhodla jen čtyři procenta.

Výjimku ve vtahu českých řidičů ke konkrétním značkám aut však tvoří veterány. Díky nim se kredit italských značek zvyšuje. Právě majitelé veteránů značek Fiat nebo Alfa Romeo jsou totiž velmi loajální. V jejich případě ale zřejmě více rozhodují emoce a sympatie k jednotlivým modelům.

Pomineme-li veterány, je to právě Škoda, která ale celkový průměr loajality českých zákazníků k automobilové značce ve zmíněném autobazaru zvyšuje, díky ní stejnou značku auta za první pololetí letošního roku pořídilo 28,21 % klientů.

V porovnání s některými západními evropskými zeměmi je to ale dost málo. "Češi jsou v tomto ohledu velmi jiní než třeba Němci. Dá se říci, že posledních 25 let stále hledají, co jim bude vyhovovat," doplňuje Vaněček.

Mezi nejloajálnější evropské řidiče údajně patří Britové. Před nedávnem byl zveřejněn příběh Cliffa Hodsona z jihozápadní Anglie, který 38 let řídí auta značky Mitsubishi. Je jí natolik věrný, že si počátkem letošního léta koupil už čtrnáctý vůz této značky v řadě.

První Mitsubishi Colt si koupil v roce 1979 a od té doby vlastnil různé modely včetně Sigmy, Galantu, Lanceru nebo ASX. Případ je to ale poměrně ojedinělý i v Británii, kde jsou řidiči věrní spíše jiným značkám, například Volvu nebo Subaru.

V Česku by se velmi pravděpodobně dalo najít mnoho řidičů, kteří už od mládí, kdy před rokem 1989 nebylo mezi auty a s omezeným rozpočtem pomalu z čeho vybírat, řídili jen vozy Škoda. A možná jim zůstali věrni i v současnosti.