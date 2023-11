Výherní vstupenka se promění v pojízdnou Jawu "panelku" s doklady. Aukce zvedá laťku

Kdysi to byly Babetty nebo Pionýry, letos na jaře už pěkná Jawa 350/638. Tentokrát láká krásná a pojízdná Jawa 250/559 "panelka" i s původními doklady, která se v inzerci objevuje za ceny okolo 80 tisíc korun. Takzvaná "tombolovka" přitahuje pozornost k auto-moto burze spojené s aukcí Retro Garáž v Lysé nad Labem, která se koná nadcházející sobotu.

Retro Garáž je veteránská auto-moto burza spojená s aukcí veteránů, která se koná dvakrát do roka v prostorách výstaviště v Lysé nad Labem. Dopoledne je určené "vetešníkům". Je možné si tu pořídit díly či hotové auto i moto veterány, mezi vystavovateli se představují renovátorské dílny, firmy se specializací na historické stroje či literaturu a také veteránské kluby.

Po obědě se pak koná aukce automobilových a motocyklových veteránů. Co se bude v sobotu 11. listopadu dražit, se podívejte tady.

Fanoušky starých strojů už tradičně láká na tuto událost také jeden osvědčený marketingový tah. Vždy se tu nabídne nějaký motocykl jako výhra v tombole za vylosovanou vstupenku.

Před šesti lety se na první Retro Garáži objevila jako zlatý hřeb v tombole Jawa 50/20 Pionýr. "Zpětně vím, že ten pincek byl vyloženě vrak. Ale fanoušky do veteránů možnost získat stroj ve slosování nadchla," popisoval před časem pro Hospodářské noviny Pavel Kočí, který akci od počátku organizuje.

Následující dvě Retro Garáže sehnal Babetty, pak nabídl Jawu 555 Pionýr, malé motocykly a mopedy v dalším ročníku poprvé vystřídala velká motorka, tedy Jawa 175/357, takzvaná malá kývačka. Letos na jaře si z výstaviště v Lysé jeden šťastlivec odvezl velmi pěknou funkční Jawu 350/638. Dychtivé publikum bylo tak početné, že se vůbec poprvé muselo jít losovat ven před halu, aby se lidé v sále neušlapali.

"Věděl jsem, že to na lidi zafunguje. Motorka je na akci vystavená, lidé jsou přímo u losování, baví je ten adrenalin. Když osoba s výherním číslem při losování chybí, vytahujeme další, dokud se majitel vylosovaného lístku nepřihlásí. Je to zábava," vysvětluje nadšenec do veteránů, který sám motorky také sbírá.

Přiznává, že i hledání "tombolovky" vyžaduje čím dál víc času a vyšší investici. "Ze začátku jsem do tomboly pořizoval i úlovky v předrenovačním stavu, které stály tisíce nebo jen nižší desítky tisíc. Ale teď chci úroveň akce pozvednout, a tak si tombolovky pečlivěji vybírám. Stojí to dost peněz, ale je to skvělý marketing. Pro fanouška do veteránů je šance vyhrát motorku něco úžasného. Jednou bych si přál nabídnout i zajímavé historické auto," doufá Kočí.

A tak nadcházející sobotu nabídne zatím nejlepší kus, který kdy do losování sehnal. Šedesátiletá dvěstěpadesátka Jawa 559 zvaná panelka s revmaplechy vypadá skvěle. Jde o takzvanou patinovku, stroj v původním stavu, kterému nic nechybí. Vedle toho má i SPZ v původním šestihranném formátu, tedy jak uznale říkají sběratelé, "malou značku". Patří k ní i pstaré československé doklady. A navíc je pojízdná.

"Je fakt pěkná. Za poslední rok sice vidíme pokles ceny u 'tuctových' veteránů jako fichtly, stadiony, kývačky, panelky, čtverky a některé kategorie škodovek, ale i když je to relativně běžná 'panelka', zajímavostí je ta krásná patina a oplechování. A protože má doklady, myslím, že v běžné inzerci by se za 80 tisíc prodala," myslí si renovátor zejména československých motocyklů Petr Kenny Burian.